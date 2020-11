ré

iego Maradona, considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, est décédé à l’âge de 60 ans.

L’un des personnages les plus grands et les plus dramatiques jamais impliqués dans le jeu, Standard Sport retrace les hauts et les bas de la riche carrière de l’Argentin.

Lever la Coupe du Monde en 1986

Marquant cinq buts et en marquant cinq autres, Maradona a presque à lui seul poussé l’Argentine à la gloire de la Coupe du monde 1986 au Mexique.

En entrant dans le tournoi largement considéré comme le plus grand joueur de la planète, Maradona a plus que livré, remportant le Ballon d’or pour ses efforts tout au long du tournoi.

Menant l’Argentine en tant que capitaine talismanique, Maradona a inscrit le but de la victoire lors de la finale contre l’Allemagne de l’Ouest avec une délicieuse première fois au ballon – entouré de trois maillots allemands – pour préparer Jorge Burruchaga.

“ But du siècle ” contre l’Angleterre

Plus tôt dans cette campagne triomphante de la Coupe du monde, Maradona a mis l’Angleterre à l’épée en quart de finale avec l’un des meilleurs buts jamais marqués.

Après avoir ouvert le score avec le tristement célèbre but de la “ Main de Dieu ”, à peine quatre minutes plus tard, Maradona a rappelé avec emphase la belle équipe de son jeu avec une course mystifiante et mazy de sa propre moitié.

S’éloignant de deux milieux de terrain anglais qui ne pouvaient que balancer une jambe en vain, Maradona a conduit en avant et a sauté à l’intérieur de Terry Butcher, devant Terry Fenwick et devant Peter Shilton avant de terminer.

“Il faut dire que c’est magnifique”, a déclaré le commentateur de la BBC Barry Davies. “Il n’y a aucun doute sur cet objectif. C’était juste du pur génie du football.” Le but a été voté le But du siècle en 2002.

Après avoir rejoint Napoli pour un record du monde à l’époque 6,9 ​​millions de livres sterling en 1984, Maradona a joué le meilleur football de sa carrière à Naples, soutenu par le soutien passionné du club.

Maradona a conduit le club à deux titres de Serie A, le premier en 1987 et à nouveau en 1990 avec une Coupe UEFA en 1989 pour faire bonne mesure.

Perdre la finale de la Coupe du monde 1990

Gêné par une blessure tout au long du tournoi en Italie, qui était devenu sa deuxième maison à Naples, Maradona n’a pas été en mesure de diriger son pays pour des Coupes du monde consécutives.

Les titulaires ont perdu contre le Cameroun lors de leur match d’ouverture et ont eu besoin de pénalités pour battre la Yougoslavie et l’Italie tandis qu’en finale, un penalty à la 85e minute d’Andreas Brehme a vu l’Allemagne de l’Ouest venger sa défaite de quatre ans auparavant.

Drogues, mafia et problèmes de santé

En plus d’être la star de la série sur le terrain, Maradona n’a jamais hésité et a créé des titres et des controverses partout où il est allé, à travers ses jours de jeu et au-delà.

Il a été renvoyé de la Coupe du monde 1994 dans la honte après avoir été testé positif pour une substance interdite, trois ans seulement après avoir été interdit de football de 15 mois grâce à un test positif pour la cocaïne alors qu’il était à Naples. C’est à Naples que, comme le raconte le merveilleux documentaire – Diego Maradona -, il est entré dans la mafia et a équilibré l’excès avec l’excellence sur le terrain.

Maradona a été condamnée à une peine de prison avec sursis en 1998 pour avoir tiré sur des journalistes et a également été mêlée à un différend concernant des impôts impayés avec le gouvernement italien.

Des problèmes de santé ont également gâché sa vie, surtout après sa retraite. Maradona a été soignée pour toxicomanie et alcoolisme et a subi une crise cardiaque en 2004.

En tant que supporter de la Coupe du monde de Russie en 2018, Maradona a fini par avoir besoin d’un traitement médical après avoir semblé plus que pire pour s’user et s’être effondrée en regardant un match en Argentine.

Ses célébrations exagérées signifiaient que les caméras étaient fixées sur l’icône nationale dans les tribunes, mais il a également été surpris en train de souffler sur un cigare et de faire des gestes avec ses deux majeurs.

En marge huit ans plus tôt, en tant que sélectionneur de l’Argentine à la Coupe du monde en Afrique du Sud, l’équipe de Maradona a été renvoyée par l’Allemagne avec un coup de 4-0 en quart de finale.