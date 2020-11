T

Les ributes affluent après la mort de la légende argentine et de l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, Diego Maradona.

Les informations selon lesquelles l’ancienne star de Barcelone, Naples et Boca Juniors – qui a remporté la Coupe du monde en 1986 avec l’Argentine – était décédée à l’âge de 60 ans ont été confirmées par son avocat mercredi, et le monde du football a rapidement réagi.

L’ami proche de Maradona et coéquipier international, l’ancien milieu de terrain de Tottenham Ossie Ardiles, a déclaré: “Merci [you] cher Dieguito pour votre amitié, pour votre football, sublime, sans comparaison. Simplement, le meilleur joueur de football de l’histoire du football. Autant de moments agréables ensemble. Impossible de dire lequel était le meilleur. RIP mon cher ami. “

L’ancien attaquant anglais Gary Lineker, qui faisait partie de l’équipe des Trois Lions renvoyé à la maison après la Coupe du monde 1986 grâce au tristement célèbre but de Maradona ‘Hand of God’, a déclaré: “De loin, le meilleur joueur de ma génération et sans doute le plus grand de tous les temps. Après une vie bénie mais troublée, j’espère qu’il trouvera enfin un peu de réconfort entre les mains de Dieu. “

Le compte Twitter de l’équipe d’Argentine a publié une photo de Maradona sous-titrée: “Au revoir, Diego. Vous serez éternel dans tous les cœurs de la planète du football.”

L’attaquant de Manchester United et de l’Angleterre Marcus Rashford a publié une photo de l’international de 91 sélections, sous-titrée “Légendaire” avec l’image d’un cœur brisé.