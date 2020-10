Dierks Bentley est de retour avec une nouvelle musique, sortant son nouveau single “Gone” jeudi. Un groove Bentley classique, la chanson superpose dobro, piano et guitare sous un narrateur qui passe tout son temps à la maison depuis sa rupture. “Gone” a été écrit par Nicolle Galyon, Ben Johnson et Niko Moon, et Bentley a partagé qu’il appréciait l’aspect narratif de la chanson.

“La musique country est le meilleur genre pour raconter des histoires, et j’ai l’impression que nous le réalisons probablement maintenant plus que jamais, car nous ne pouvons pas nous rassembler ensemble à des concerts, high five les uns les autres, chanter et crier à pleins poumons. Un bon country show est à peu près la plus grande communion qui soit », a-t-il déclaré dans un communiqué. “Nous nous appuyons tous sur les paroles et les mélodies à la maison et essayons de toutes les manières possibles de trouver différentes façons de communiquer avec nos fans, afin qu’ils sachent à quel point ils sont encore importants pour nous. J’espère que oui.”

Le joueur de 44 ans a passé une grande partie de sa quarantaine avec sa famille dans le Colorado, et a réfléchi à cette période dans un message Instagram partageant “Gone” avec les fans. «J’ai déménagé dans l’Ouest avec ma famille en mars, et j’ai vécu dans une petite ville de montagne … rattrapant le temps perdu avec eux», écrit-il. «Entre les aventures, il y a eu beaucoup de musique. J’ai écrit beaucoup de chansons, écouté beaucoup de bonnes chansons de la communauté des auteurs de chansons de Nashville, animé mon émission de radio Apple, aidé ma fille avec leur propre émission de radio communautaire … et juste jouer et chanter pour le plaisir. “

“J’ai toujours eu tellement de gratitude pour nos fans et pour ce que nous pouvons faire dans la vie … et dire que je ressens cela maintenant plus que jamais serait le plus grand euphémisme jamais fait!” Bentley a continué. “J’ai hâte de passer du temps avec ma famille de groupes, d’équipes et de fans sur la route. Dès que nous aurons le feu vert, nous serons là-bas. J’espère que vous apprécierez la nouvelle musique et le début d’un autre chapitre. Je vous aime les gars . “

Alors que le chanteur a déclaré aux médias lors d’un récent événement virtuel qu’il se sentait “trop ​​anxieux” pour travailler sérieusement sur un album complet pour le moment, il était attiré par “Gone” et apprécie le fait que la chanson agisse également comme un clin d’œil subtil à la façon dont la majorité des gens se sentent sans être trop ouverts.

«J’ai l’impression d’être parti; j’ai l’impression que nous sommes tous partis», se dit-il, via Taste of Country. “Donc, cela touche un peu à l’idée de ce qui se passe ici avec COVID, mais cela se fait de manière métaphorique, à travers une relation. Je ne pense pas que quiconque veuille entendre quoi que ce soit d’écrit trop directement sur ce qui se passe en ce moment ce serait trop déprimant. “