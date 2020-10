Difficile, Natalie Portman parle de Thor: Love and Thunder | AP

Natalie Portman était l’invitée d’honneur de The Tonight Show de Jimmy Fallon, où elle a fini par avouer le film neuf de Thor: l’amour et le tonnerre.

L’actrice qui joue Jane Foster, l’amour de Thor, a avoué que s’entraîner pour devenir Mighty Thor était difficile pour elle, puisque Natalie Portman a avoué avoir passé la quarantaine à la maison et manger, comme la grande majorité des femmes. gens.

Thor: Love and Thunder est sur le point de commencer le tournage dans les mois à venir, donc Portman est déjà aux côtés de Cris Hemsworth et Taika Waititi en Australie.

Cela peut vous intéresser: Natalie Portman révèle des détails sur le prochain film de Thor

Thor: Love and Thunder sera le quatrième film sur le super-héros MCU, le seul à avoir eu un quatrième film sur lui en solo.

La grande surprise de ce nouveau film sur le fils d’Odin est que non seulement un verra, mais deux Thor, car sa bien-aimée subira également une transformation et ce sera Mighty Thor qui se bat désormais aux côtés de Thor Odinson.

Pour Natalie Portman Donner vie à Mighty Thor sera assez amusant et il n’a pas hésité à en parler à Jimmy Fallon.

Je joue Mighty Thor, qui est la version des bandes dessinées où Jane Foster devient Thor et ça va être très idiot, drôle et génial. Nous avons Taika Waititi… il est merveilleux, a partagé la belle actrice.

La célèbre Israélienne a avoué qu’elle se préparait pour ce personnage, confirmant qu’ils n’avaient pas encore commencé à tourner, et a partagé que l’entraînement avait été difficile pour elle; cependant, il fait ce qu’il peut.

J’essaie. J’ai eu des mois de pandémie à manger et à me coucher dans mon lit, alors… Je suis juste super fatiguée après l’entraînement, a-t-elle partagé avec Fallon.

Apparemment, Thor 4 n’a pas été affecté par la pandémie actuelle de Covid-19, car son tournage ne fera que commencer et sa première est prévue pour le 11 février 2022.

Thor: l’amour et le tonnerre Il sera réalisé par Taika Waititi, qui était en charge de “Thor: Ragnarok” et aura un casting de premier ordre: Natalie Portman, Chris Hemsworth, Christian Bale, comme le nouveau rival de Thor et Tessa Thompson.

Je ne peux pas vous dire grand-chose, mais je suis très excité. Je commence à m’entraîner et à gagner du muscle (…) C’est basé sur le roman graphique Thor: Goddess of Thunder. Elle suit un traitement contre le cancer et est également un super-héros, a révélé Portman dans une interview précédente.

Pour sa part, Chris Hemsworth n’a pas manqué l’occasion de partager à quel point il est enthousiasmé par ce nouveau film, car il assure que ce sera assez différent et qu’il y aura beaucoup de drame.

Très excité, excité d’essayer de faire quelque chose de différent, vous savez, les trois derniers films, je pense que nous avons certainement repoussé les limites et créé différentes versions du personnage et maintenant les gens s’attendent à des changements dramatiques. Nous avons donc beaucoup de travail à faire à cet égard.

Natalie Portman Il a rendu ses partisans très heureux quand il a été annoncé qu’il reviendrait pour faire partie de l’UCM en redonnant vie à Jane Foster, ceci après qu’il soit sorti avant le film pas très réussi “Thor: un monde sombre”.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Dans l’UCM, Portman a fait partie de grands films comme: “Thor”, “The Avengers”, “Thor: A dark world”, “Avengers: Endgame” et maintenant “Thor: Love and Thunder”.

La jeune actrice est l’une des rares actrices à avoir été décorée en recevant les quatre prix les plus importants de la Mecque du cinéma pour le même film: l’Oscar, le BAFTA, le Golden Globe et l’Actors Guild Award.