Au cours des derniers mois, l’avenir de l’un des super-héros Marvel préférés: Spider-Man, a été un mystère, car, comme vous vous en souvenez, l’absence d’accord entre merveille Oui Renard a fait en sorte que “Spider-Man” soit exclu des films de la Maison des Idées pendant un certain temps.

Peu de temps après la situation, il a été annoncé que Tom Holland J’allais pouvoir retourner dans l’univers Marvel pour enregistrer un troisième film solo, pour le moment il n’y a que des théories où personne ne prétend s’il y aura collaboration avec d’autres personnages.

En outre, la crise sanitaire mondiale actuelle a fait que de nombreuses productions cinématographiques ont été retardées voire annulées, et pour ce film, la chance n’a pas changé, il a donc été apparemment suspendu jusqu’à l’année prochaine, ce qui entraînera le film. projeté jusqu’en 2022, une longue attente pour un divertissement génial comme ce super-héros.

Bien qu’une image ait récemment été divulguée indiquant que le tournage de la production cinématographique reprendra, la semaine prochaine, nous ne savons toujours pas avec certitude qui sera pour donner vie aux personnages bien-aimés de l’histoire.

Rappelez-vous que, lors de la dernière apparition de Tony Stark dans le film, il a perdu la vie pour sauver l’univers dans lequel nous vivons, donc on peut voir le petit Peter Parker souffrir de la perte de son mentor.

Ce qui nous fait souligner que, dans la cassette sur bande, “Spider-Man: loin de chez soi”, Peter Parker se remet de la mort de son professeur, une perte qui a marqué le jeune homme et qu’il est sûr d’avoir un grande influence sur votre avenir.

Raison qui a lancé d’innombrables hypothèses et commentaires d’utilisateurs fanatiques de l’univers cinématographique Marvel, oh, il y en a beaucoup qui considèrent que Spiderman est le digne successeur d’Iron Man, mais vient ensuite la question “un million”. Est-ce que ça va devenir lui?

Bien que l’inconnu reste non résolu, nous jugeons nécessaire de rappeler que, l’arrivée de Spider-Man dans “Captain America: Civil War”, nous a fait voir que Tony Stark en sait encore plus qu’on ne le pense, entrant déjà dans les détails du film Il est clair qu’il est doué pour surveiller les autres et découvrir ce qui se passe dans la ville, et compte tenu de la grande quantité d’informations dont il dispose, il doit également connaître l’existence de Daredevil.

Pour notre bonheur, cette question a une réponse, et elle a été posée à l’époque par les scénaristes et producteurs du film, nous vous dirons donc tout ci-dessous.

Christopher Markus et Stephen McFeely ont parlé des raisons pour lesquelles Iron Man a choisi Spider-Man plutôt que Daredevil: «Il a regardé le monde de près et connaît ce type. Je pense qu’il est en quelque sorte motivé en étant accusé au début du film d’avoir tué un enfant et il dit que je peux peut-être reconstruire mon karma à partir de quelque chose que j’ai perdu en aidant ce garçon, il est là et disponible, Tony est désespéré. “

Pendant la première partie du film, une femme blâme Tony Stark pour la mort de son fils à Sokovie, quelque chose qui l’affecte vraiment directement, se sentant coupable décide d’aider Peter, qui n’a aucun type de technologie ou de costume ajusté, quelque chose qu’il peut vous offrir grâce à ses capacités monétaires et technologiques.

«Il voit probablement quelque chose de lui-même dans le garçon. N’oubliez pas que lorsque nous le rencontrons, il est clairement un scientifique en développement, mais il n’a pas les ressources dont dispose Tony Stark », ont déclaré les auteurs.

De plus, les pouvoirs de Spider-Man vont beaucoup mieux avec l’histoire et l’équipement que les capacités de combat de Daredevil, bien que nous l’ayons vu à la télévision dans l’une des meilleures séries de ces derniers temps, le justicier a un côté plus réaliste. que les super-héros de “Civil War”.

D’un autre côté, il est probable que Matt Murdock n’ait pas été d’accord avec les idées de Tony Stark et aurait du mal à le convaincre, gardons à l’esprit qu’il est un personnage rebelle et généralement solitaire, donc nous savons avec certitude que Tony Stark aurait une tâche difficile. travaillant à ses côtés.