uand j’étais un jeune écrivain de magazine skinny – vivant involontairement à cette époque scintillante de la fin des années 2000 où la fête n’avait pas été sommairement interdite par un virus mortel – mes soirées du vendredi commençaient généralement de la même manière. C’est-à-dire qu’avant qu’il y ait autre chose, il y avait presque toujours un croustillant croustillant mangé à la hâte.

Ce n’était pas un rituel conscient, je ne pense pas. Au moins pas au début. Mais bientôt, avec une régularité presque superstitieuse, je me retrouvais à envoyer le même demi-mensonge à des amis qui attendaient dans un pub (“Toujours au travail. Sois plutôt 6h30”), dérivant dans la chaleur parfumée de pâte d’un endroit comme Le délice de la friteuse à Holborn, puis partant avec un tas de copeaux dorés et chauds dans un petit pain imbibé de vinaigre, mangeant au fur et à mesure et se glorifiant de la beauté réconfortante de celui-ci.

Une partie de cela était sans aucun doute tactique (la connaissance durement acquise que boire l’estomac vide était une voie infaillible pour être la silhouette mystérieusement sans pantalon réveillée à une station de bout de ligne). Mais il y avait aussi quelque chose d’exaltant à ce sujet: un frisson de code de triche qui provenait de la joie momentanée de quelque chose d’aussi inoffensif que de marcher.

Et, bien, alors que les bords flous de ce verrouillage hivernal pas spécialement verrouillé se présentent et que les plats à emporter apparaissent comme l’une des rares façons restantes de manger à l’extérieur, j’ai pensé avec nostalgie à ces dîners ambulants dans les friteries; en pensant au plaisir cahoteux des burritos sur le trottoir, des churros crêpés à savourer en plein air ou une glace hors saison savourée dans un méandre bienheureux. Et j’ai pensé, vraiment, que peut-être la meilleure fonction temporaire de cette chronique serait de vanter les vertus de ce que nous pourrions appeler un walking lunch.

Chaleur parfumée à la pâte: The Fryerer’s Delight à Holborn

Les options ne manquent certainement pas. En plus de toutes les boîtes de kits de repas qui semblent, soudainement, se multiplier comme Gremlins, le paysage gastronomique rajeuni de Londres avant Noël regorge de possibilités de pique-nique hivernales alléchantes. Flor’s à juste titre hyped Pizza ASAP spin-off est de retour dans l’arrondissement avec un approvisionnement impeccable et des croûtes au levain profondément savoureuses. Les boîtes à lunch en Technicolor Riz économique Nasi sont disponibles pour cliquer-collecter et crier pour être emmenés à Highbury Fields. Et des sandwichs de Sous-marins de Dom sur Hackney Road sont des deux mains en désordre et texturellement inventifs qui méritent un moment de respect ou deux sur Regent’s Canal.

J’ai pensé avec nostalgie au plaisir capricieux des burritos au bord du trottoir, des churros croquants à savourer en plein air ou une glace hors saison savourée dans un méandre bienheureux.

Bien sûr, je danse autour d’un problème central ici. Ce qui, pour le dire franchement, est que pour beaucoup de gens, manger dans la rue – sans parler de se bourrer la gueule en mouvement – est le comble de la grossièreté inquiète du capitalisme tardif. C’est une dévalorisation précipitée et vulgaire de la pause sacrée et nécessaire qui vient de s’asseoir pour un bon repas. Au Japon, grâce à la philosophie de «ikkai ichi dousa» (ou «une chose à la fois»), s’entasser dans un dépanneur sando en déplacement est particulièrement mal vu.

Et, oui, d’accord. Je ne pense pas que quiconque puisse contester le fait que la bonne nourriture devrait généralement être savourée plutôt que pelletée pendant le transport. Mais personne ne suggère qu’un hot-dog spectaculaire et avidement avalé est sérieusement en concurrence avec, par exemple, un repas aux chandelles à Noble Rot Soho. Chacun est sa propre chose distincte, amplifiée par un contexte spécifique. Et il y a une précipitation prononcée à ressentir après avoir attrapé un moment d’éclat culinaire simple au milieu du tourbillon extérieur d’une ville. C’est ce que je vais traquer au cours des prochaines semaines. Pour le moment, le Londres que j’ai traversé lors de ces vendredis lointains et copieux n’existe plus. Mais les friteuses sont toujours allumées, les choses délicieuses sont bien emballées dans du papier et il y a toujours des plaisirs inchangés à trouver si vous savez où chercher.