Imaginez ceci, vous vous réveillez le matin de Noël et tout le festin festif est prêt à commencer – pas de problème, pas de stress.

Noël 2020 est peut-être à une échelle plus petite que les années normales, mais la pression est exercée pour qu’il se sente le plus spécial à ce jour. Après l’année que nous avons eue, nous le méritons tous.

Oubliez de passer des heures et des heures, des jours après des jours à préparer les délices culinaires. Il est plus facile que jamais de vivre pleinement l’expérience de Noël et de réussir l’un des repas les plus en vogue du calendrier grâce à un petit coup de main. Il n’a pas besoin d’être minutieux.

Au lieu de passer toute la journée dans la cuisine, nous pensons qu’il est plus important de passer du temps à rattraper votre famille et vos amis. Les repas de Noël prêts à emporter promettent de la dinde au beurre, des cochons dans des couvertures, une farce délicieuse, des douves de sauce et des carottes et des panais glacés au miel – toute la chanson et la danse avec un bon goût garanti.

Avec la montée du véganisme, il existe désormais une vaste gamme de plats sans viande qui donneront à la dinde traditionnelle une course pour son argent. Les alternatives à base de plantes comme les tartes, les Wellingtons et les rôtis de noix vous permettent de répondre à toutes les exigences alimentaires tout en apportant le facteur wow le 25 décembre.

Rendez le repas de cette année plus mémorable que jamais, que vous soyez un boulanger occasionnel ou un chef expert.

Le menu HelloFresh Christmas Box

La boîte de Noël extrêmement populaire du service d’abonnement alimentaire Hello Fresh est livrée avec tout le shebang saisonnier livré directement à votre porte et conçu pour quatre à 10 personnes. En minimisant les déchets, tout est en quantité parfaite et avec un calendrier pour un festin festif à toute épreuve.

La boîte comprend; dinde, cochons en couvertures, pommes de terre rôties, pancetta et noisettes choux de Bruxelles, farce, légumes, sauce et plus. Vous ne parvenez pas à mettre la main sur la boîte? Optez pour le menu traditionnel de la semaine qui comprend un rosbif de Noël et une sauce au vin rouge.

Donald Russell boucher

Le détenteur d’un mandat royal, Donald Russell, est à votre disposition pour simplifier votre cuisine de Noël avec ses sélections de repas de fête. Il existe une gamme de boîtes à base de dinde, de couronne et de viande de bœuf entières parmi lesquelles choisir et de différentes tailles avec une gamme de parures.

Les produits sont préparés à la main et congelés par des professionnels pour garantir que la qualité est verrouillée.Tout ce que vous avez à faire est de décongeler, cuire (avec les instructions détaillées incluses) et servir. Fait et dépoussiéré. Dépêchez-vous maintenant de vous procurer le vôtre avant qu’il ne soit trop tard.

Gousto

Cette année, le service d’abonnement repas Gousto a tout mis en œuvre avec son offre de repas de Noël. Pour un groupe intime de deux à quatre personnes, la société de boîtes à recettes vous enverra tous les ingrédients avec des instructions simples et faciles à suivre pour un festin infaillible avec un minimum de déchets.

Il y a le dîner de Noël à la dinde avec tout le contenu rempli de garnitures qui porte bien son nom: pensez à la dinde britannique, au porc et à la farce aux pommes épicées, à la sauce, aux porcs dans des couvertures, aux rôtis et aux légumes rôtis au miel et à la moutarde – qui peuvent tous être préparés sous une heure.

Pour les non-amateurs de dinde, il y a aussi un poulet à la Kiev festif au brie et aux canneberges, un cheeseburger festif au bacon double empilé et une pizza festive avec une base de sauce et des boules de farce au porc.

Pour son offre sans viande, l’alternative végétalienne se présente sous la forme de bouchées de poulet sans viande (à base de soja) avec les garnitures de rôtis moelleux. Le service de livraison de kit de recettes offre également la possibilité d’ajouter un rouleau de saucisse végétalien festif avec des chips aux légumes-racines – et un brunch festif approprié – bacon confit avec pain doré au fromage – dans votre kit repas.

Abel et Cole

Faites tous vos achats de nourriture de Noël en un seul clic avec les boîtes Feast d’Abel & Cole. Avec des variations pour la dinde, le bœuf et les végétariens, tous les produits inclus sont biologiques, frais et savoureux. Les boîtes contiennent des instructions faciles à suivre et même une bouteille de Prosecco. Ils sont conçus pour nourrir environ six à huit personnes.

Eversfield biologique

Eversfield Organic se spécialise dans la viande nourrie à l’herbe et les légumes biologiques et sa boîte de repas de Noël n’est pas différente. Pour six à huit personnes, l’ensemble de nourriture de fête comprend une dinde rôtie en bronze, des pommes de terre rôties aux herbes, des châtaignes enrobées de bacon strié, une purée de carottes et de rutabaga crémeux, des pousses râpées piquantes, des panais rôtis au miel et une sauce aux canneberges et aux oignons.

Champ et fleur

Éliminez les conjectures de la préparation de Noël avec Field & Flower et ses boîtes soigneusement sélectionnées contenant des viandes fermières et des produits artisanaux. Les nombreux kits de repas proposés varient en taille en fonction de votre groupe avec des options pour toute combinaison de quatre à 10 personnes. Il existe également une gamme de viandes ou de poissons avec des sélections traditionnelles et pas si traditionnelles.

Riverford

Bourrée de légumes biologiques, la boîte Riverford a couvert vos accompagnements avec sa boîte de Noël qui contient une sauce aux canneberges fraîches, des tartes hachées (cuites au four à bois), du pudding de Noël et des clémentines pour quatre à six personnes avec une portion copieuse de restes pour le lendemain de Noël. Pour toutes les cloches et sifflets, la marque propose également des boîtes dans une variété de tailles dont une dinde en bronze dodue conçue pour deux à 10 personnes.

Islande

Le spécialiste des surgelés simplifie votre processus de cuisson avec une dinde qui n’a besoin que d’être décongelée et vous êtes prêt à partir. L’oiseau lui-même a été congelé instantanément dès qu’il est prêt à verrouiller la saveur et à s’assurer qu’il est succulent et délicieux au déjeuner de Noël.

Colman x The Black Farmer Best of British box

La marque de moutarde légendaire Colman s’est associée au fermier britannique tout aussi légendaire Wilfred Emmanuel Jones, alias The Black Farmer, pour créer une boîte de Noël qui présente le meilleur des produits de notre pays. Pour seulement 40 £, le pack bumper festif en édition limitée est livré avec un dessus de bœuf succulent, du gammon désossé, des boules de farce, des cochons sans gluten dans des couvertures, de la moutarde Colman’s et de la sauce au vin rouge du fermier noir.

Boîte de légumes festifs Vegan Detox Kitchen

Les végétaliens se réjouissent, Detox Kitchen vous a couvert ce Noël avec une boîte de nourriture remplie à ras bord avec des repas à base de plantes. Éliminez le stress du processus de cuisson et préparez votre rôti de noix et tous les accompagnements le 25 décembre. La boîte comprend l’événement principal ainsi que de la sauce végétalienne, des craquelins de Noël Trussell Trust, du Seedlip 108 & Cucumber Tonic, des truffes au cacao et des légumes frais de qualité et de saison comme les carottes, les poireaux, le chou-fleur, l’oignon, les choux de Bruxelles et plus encore avec des recettes et suffisamment de nourriture pour quatre. Les livraisons sont disponibles jusqu’au 24 décembre.

