iogo Jota a salué Mo Salah et Sadio Mane, «de classe mondiale», après s’être insérés de façon transparente dans les trois premiers de Liverpool pour marquer un formidable triplé dans le battement d’Atalanta mardi soir.

Jota a fait un début de vie fantastique en rouge depuis son arrivée des Wolves cet été, marquant le but de la victoire dans chacun des deux derniers matchs de Liverpool en Premier League, les victoires 2-1 contre Sheffield United et West Ham.

Ces frappes, associées au lent démarrage de Roberto Firmino pour la nouvelle campagne, ont valu aux Portugais un départ aux côtés de Mane et Salah en attaque pour le voyage à Bergame.

Et tous les trois étaient dans une forme inspirée, alors que Jota a réussi le premier triplé de sa carrière à Liverpool, tandis que Salah et Mane ont également trouvé le filet dans un coup de marteau 5-0.

“Je joue dans la meilleure équipe de ma carrière jusqu’à présent”, a déclaré Jota à BT Sport. “Je ne sais pas si c’est le meilleur moment de ma carrière mais, évidemment, marquer des buts est ma façon de jouer au football.

“Je suis content de ça, une belle victoire à l’extérieur en Ligue des champions, un bon moment et une bonne nuit.”

“Évidemment [Mane and Salah] sont deux joueurs de classe mondiale, nous connaissons tous leur qualité ce qui me permet de faire plus facilement mon travail car ils sont exceptionnels et nous avons eu un grand match ensemble aujourd’hui. ”

Jota a ouvert le score avec une puce délicate avant qu’une touche brillante et une demi-volée ne doublent l’avance.

Mane et Salah ont ensuite trouvé le filet en succession rapide peu de temps après le redémarrage avant que Jota ne complète la déroute et son triplé.

“Le premier était mon préféré parce qu’il débloque le jeu”, a-t-il ajouté. “Pour toutes les équipes, il est important de marquer le premier but de chaque match. Nous avons marqué tôt, c’est donc un bon moment pour moi et l’équipe et ensuite nous pouvons gérer le jeu à notre façon. ”