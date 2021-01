Le défilé Dior pour homme est un moment fort de chaque saison, non seulement pour les beaux vêtements intemporels qui défilent, mais grâce aux partenariats créatifs innovants et inattendus pour lesquels le directeur artistique de Dior pour la mode masculine, Kim Jones, est devenu connu.

La saison dernière, le créateur anglais, qui a récemment obtenu le poste de responsable de la mode féminine chez Fendi, a dédié la collection de vêtements pour homme SS21 Dior à l’artiste africain Amoafo Baoko.

Aujourd’hui, il a dévoilé (via un défilé filmé diffusé sur le site Dior) une collection automne / hiver 2021 créée en partenariat avec l’artiste né en Écosse et basé à Trinidad, Peter Doig.

(

Dior homme AW21

/ YANNIS VLAMOS)

Doig, un artiste connu pour ses paysages géants et maussades et son réalisme magique, a conçu deux emblèmes pour la collection (l’un ressemblant au chien Bobby de Christian Dior et l’autre à un lion) que l’on voyait sur des ceintures et des bijoux, et également peint à la main un sélection de chapeaux en feutre de laine par Stephen Jones.

L’influence de Doig s’est toutefois ressentie de manière plus frappante dans la palette de couleurs des vêtements, qui se déclinait dans un magnifique éventail de mauve sombre, de bleus en sourdine et de bleu marine aux côtés de jaune brillant, d’orange sanguine et de vert.

(

Dior homme AW21

/ YANNIS VLAMOS)

Les vêtements eux-mêmes se sont inspirés des tenues de cérémonie, avec des costumes militaires boutonnés sur le devant, des cravates, des bérets et des bottes clompy comme pilier. Cependant, grâce à la palette Doig-esque de pastels et de couleurs acidulées, et à une poignée d’embellissements dorés inspirés de l’Académie des Beaux-Arts, il n’y avait rien de guerrier.

Des manteaux corail avec des blousons aviateur à imprimé camouflage de couleur bordeaux et violet, et des manteaux de voiture jaune canari avec des pantalons de coupe militaire bleu poussiéreux, la collection était un exercice de combinaisons de couleurs inattendues et totalement joyeuses, assez bonnes pour élever même les esprits les plus bas du lockdown.

(

Dior homme AW21

/ YANNIS VLAMOS)

Cliquez sur la galerie ci-dessus pour voir plus de looks Dior AW21.