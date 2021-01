Avec le plaisir que nous a suscité l’Américain Matt Groening (né en 1954) dans sa plus célèbre série télévisée, ce n’est pas le moins que l’on puisse faire pour cet artiste de cinéma, c’est de donner une chance à ses nouvelles œuvres. Après une série aussi basique et influente que Les Simpsons (depuis 1989) et le grand gin de Futurama (1999-2013), quelle autre option valable existe-t-il? Aucun sauf pour suivre chaque livraison de (Dis) charme, fiction fantastique animée que lui et son compatriote Josh Weinstein ont développé pour Netflix depuis 2018. Qu’il le mérite également indépendamment de son revenu.

C’est quand même très agréable de voir (Des) encento mais sans chichi, et on avale ses épisodes avec la même facilité de descendre un bol de pop-corn

Dans sa première saison, Matt Groening et son collègue, qui était également scénariste pour la série susmentionnée et, par exemple, Gravity Falls (Alex Hirsch, 2012-2016), ils ne savaient pas mettre toute la viande sur le gril, et les dix épisodes qui le composent sont débattus entre des événements très drôles et d’autres moins inspirés. Mais l’ingéniosité incontestable qui est assumée est là, et l’histoire s’accroche. La deuxième, par contre, il commence faible, avec humour réduit, puis repart sur la bonne voie mais, si le premier de (Dis) charme était déjà à moitié gaz, dans ses dix autres chapitres il accentuez la chose avec juste quelques rires isolés.

Netflix

Et tu dois reconnaître ça la troisième continue sur la même voie, et en outre il ne peut qu’être classé comme le moins hilarant des trois. C’est toujours agréable à regarder mais sans chichi, et on avale la dizaine d’épisodes suivants d’enchantement (Dés) avec la même facilité de boire un bol de pop-corn. Tout coule comme il se doit, heureusement. Le cadrage et la mise en page animés sont toujours aussi opportuns que jamais, d’autre part. Et il ne fait aucun doute que l’inventivité comique et le mauvais slob de ses écrivains persistent. Mais pour provoquer des sourires plus agréables que des rires tumultueux.

Nul doute que l’inventivité comique et le bad slob de ses scénaristes persistent, mais pour provoquer des sourires plus agréables que des rires tumultueux

Parce que l’humour est à nouveau bas, et ce qui nous intéresse vraiment, c’est l’intrigue elle-même et les mystères qui s’y déroulent. Et clair, les détails imaginatifs des lieux où se déplacent ses protagonistes, des parodies du monde que l’on connaît même. Le spectateur n’oublie pas une certaine blague avec un clin d’œil très évident aux États-Unis du presque ancien président Donald Trump. Pas une autre de ces séquences hallucinogènes folles et psychédéliques que Matt Groening aime tant. Ou un plus tardif avec lequel ils insistent sur la question d’un point de vue différent mais non moins délirant.

Netflix

Les variations sur le thème principal de la bande originale sont répétées of (Dés) enchantement, composé par le vétéran Mark Mothersbaugh. Cet autre Américain s’est durci entre les partitions de trois films de Wes Anderson: Rushmore Academy (1998), The Tenenbaums: A Family of Geniuses (2001) et Life Aquatic (2004); ou Thor: Ragnarok (Taika Waititi, 2017). Et celles d’autres séries télévisées telles que Dawson grandit (Kevin Williamson, 1998-2003), Big Love (Mark V.Olsen, Will Scheffer, 2006-2011) ou What we do in the shadows (Jemaine Clement, depuis 2019).

Ce qui nous intéresse vraiment plus que tout à propos de (Dés) enchantement, c’est l’intrigue elle-même, ses mystères, les détails imaginatifs et les parodies.

Mais, bien que sa musique ici ne puisse pas être considérée comme emblématique ou inoubliable, ce thème spécifique ça nous met les batteries c’est une beauté. Et il y a même une dégradation délibérée dans le style de ce qu’ils ont fait avec la chanson «Red Right Hand», de Nick Cave and the Bad Seeds (1994), au fur et à mesure des quatre premiers massacres de Scream (Wes Craven, 1996-2011). ET le truc de l’acteur John DiMaggio (Ralph brise Internet) donner la parole au roi Zøg, c’est l’applaudir. Quoi qu’il en soit, peut-être que Matt Groening avait déjà donné naissance à toutes ses merveilles possibles auparavant, mais à quel point les folies du charme (Dis) entrent en scène.

Netflix

L’article ‘(Dis) charm’, troisième saison: moins drôle que jamais mais tout aussi intéressant a été publié dans Hypertext.