Vous trouverez ci-dessous le discours complet prononcé par Sa Majesté aujourd’hui:

«Chaque année, nous annonçons la venue de Noël en allumant les lumières. Et la lumière fait plus que créer une ambiance festive – la lumière apporte de l’espoir.

«Pour les chrétiens, Jésus est ‘la lumière du monde’, mais nous ne pouvons pas célébrer sa naissance aujourd’hui de la manière habituelle. Les gens de toutes confessions n’ont pas pu se rassembler comme ils le souhaiteraient pour leurs fêtes, telles que la Pâque, Pâques, l’Aïd et le Vaisakhi. Mais nous avons besoin que la vie continue.

«Le mois dernier, des feux d’artifice ont illuminé le ciel autour de Windsor, alors que les hindous, les sikhs et les jaïns célébraient Diwali, le festival des lumières, offrant de joyeux moments d’espoir et d’unité – malgré la distanciation sociale.

Une année qui a forcément séparé les gens nous a, à bien des égards, rapprochés

«Fait remarquable, une année qui a forcément séparé les gens nous a, à bien des égards, rapprochés. Partout dans le Commonwealth, ma famille et moi avons été inspirés par des histoires de personnes faisant du bénévolat dans leurs communautés, aidant les personnes dans le besoin.

«Au Royaume-Uni et dans le monde entier, les gens ont magnifiquement relevé les défis de l’année, et je suis tellement fier et ému par cet esprit calme et indomptable. À nos jeunes en particulier, je dis merci pour le rôle que vous avez joué.

«Cette année, nous avons célébré la Journée internationale des infirmières, à l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de Florence Nightingale. Comme d’autres pionnières en soins infirmiers comme Mary Seacole, Florence Nightingale a brillé une lampe d’espoir à travers le monde.

«Aujourd’hui, nos services de première ligne brillent encore cette lampe pour nous – soutenus par les incroyables réalisations de la science moderne – et nous leur devons une dette de gratitude.

Nous continuons d’être inspirés par la gentillesse des étrangers

«Nous continuons à être inspirés par la gentillesse des étrangers et à nous réconforter: même les nuits les plus sombres, il y a de l’espoir dans la nouvelle aube.

«Jésus a abordé cela avec la parabole du Bon Samaritain. L’homme qui est volé et laissé au bord de la route est sauvé par quelqu’un qui ne partage pas sa religion ou sa culture. Cette merveilleuse histoire de gentillesse est toujours aussi pertinente aujourd’hui.

«Les bons samaritains sont apparus dans toute la société, faisant preuve de soin et de respect pour tous, sans distinction de sexe, de race ou d’origine, nous rappelant que chacun de nous est spécial et égal aux yeux de Dieu.

«Les enseignements du Christ ont servi de ma lumière intérieure, tout comme le sens du but que nous pouvons trouver en nous rassemblant pour adorer.

«En novembre, nous avons commémoré un autre héros – bien que personne ne connaisse son nom. La tombe du guerrier inconnu n’est pas un grand mémorial, mais tout le monde qui entre dans l’abbaye de Westminster doit se promener autour de son lieu de repos, honorant ce combattant anonyme de la Première Guerre mondiale – un symbole de devoir désintéressé et de sacrifice ultime.

«Le guerrier inconnu n’était pas exceptionnel. C’est le but. Il représente des millions comme lui qui tout au long de notre histoire ont mis la vie des autres au-dessus de la leur, et le feront aujourd’hui. Pour moi, c’est une source d’espoir durable en des temps difficiles et imprévisibles.

Pour beaucoup, cette période de l’année sera teintée de tristesse… vous n’êtes pas seuls, et laissez-moi vous assurer de mes pensées et prières

«Bien sûr, pour beaucoup, cette période de l’année sera teintée de tristesse: certains pleurent la perte de ceux qui leur sont chers, et d’autres disparus des amis et des membres de leur famille distancés par sécurité, alors que tout ce qu’ils voudraient vraiment pour Noël est un simple étreinte ou une pression de la main.

«Si vous êtes parmi eux, vous n’êtes pas seuls, et laissez-moi vous assurer de mes pensées et prières.

«La Bible raconte comment une étoile est apparue dans le ciel, sa lumière guidant les bergers et les sages vers la scène de la naissance de Jésus. Laissez la lumière de Noël – l’esprit d’altruisme, d’amour et surtout d’espoir – nous guider dans les temps à venir.

«C’est dans cet esprit que je vous souhaite un très joyeux Noël.»

