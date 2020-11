Disney a confirmé le remake de Lilo & Stitch en direct en préparation! | Instagram

Ils ont récemment confirmé que Disney travaille déjà sur la version live-action du classique animé de “Lilo et Stitch“et Jon M. Chu est en négociation avec le studio pour diriger ce projet se déroulant à Hawaï.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’était plus tôt cette année que la société de souris avait déjà annoncé le remake live-action de “Lilo & Stitch” et maintenant il est confirmé que Jon M. Chu est en négociations pour diriger ce projet.

Ce film a été écrit et réalisé à l’origine par Dean DeBlois et Chris Sanders, qui ont ensuite été acclamés par la critique pour «Comment dresser votre dragon».

Lilo & Stitch est sorti en 2002, et bien qu’il n’ait pas représenté un grand succès en termes de box-office, beaucoup se souviennent avec tendresse du film comme l’une des dernières sorties en salles des films 2D de Disney.

L’histoire qui se déroule Hawaii et avec une bande originale mettant en vedette des chansons mémorables d’Elvis Presley, il suit une petite fille et son animal de compagnie extraterrestre, qui apprennent le sens de «famille» alors qu’ils affrontent une chasse dans l’espace.

Maintenant, The Hollywood Reporter confirme que Disney il développe déjà le remake live-action dont le brouillon a été écrit par Mike Van Waes.

Ainsi, selon ce médium, Disney s’intéresse à l’homme devenu célèbre pour “Madly Millionaires”, Jon M. Chu, réalisera ce nouveau film qui fera revivre l’un des classiques de l’animation préférés des fans.

Sans aucun doute, Lilo & Stitch est un choix incroyable pour un remake en direct, puisque contrairement à d’autres histoires, il a plus de personnages humains que d’animaux.

C’est ainsi que cela donne un avantage au studio, qui pourra sûrement se mettre au travail pour monter un casting très similaire à celui du film général.

D’autre part, les lieux hawaïens et les chansons du roi du rock & roll en arrière-plan fourniront un cadre beaucoup plus personnel qui aura l’air incroyable sous l’objectif du brillant réalisateur Jon M. Chu.

Il est à noter que jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé si ce nouveau projet sera fait pour avoir une première dans les théâtres ou pour aller directement à Disney Plus.

Bien que la chose traditionnelle soit que Disney envoyer un remake en direct directement aux théâtres, rappelez-vous que la pandémie a beaucoup changé les règles, provoquant même le lancement de la plus récente grande production de Disney sur sa plate-forme de streaming.

D’un autre côté, Lilo et Stitch Ce n’est pas une grande histoire et il n’y a pas de numéros musicaux, alors le studio pourrait finalement décider de faire un film pour le petit écran.

Il n’est pas possible que depuis plusieurs années, les remakes en direct soient devenus la valeur sûre de Disney et aimés ou détestés par le public, c’est un fait qu’aucun fan de Disney ne peut leur résister, même avec la prémonition que Cela pourrait être le contraire de ce à quoi ils s’attendaient.

En fait, “Mulan”, le dernier projet du genre, a fait face à toutes sortes de commentaires négatifs, confirmant que ce que les amateurs de classiques animés veulent voir sur grand écran est une adaptation crédible du film original.

Le studio a récemment publié des projets similaires comme “Mulan” cette année, “Le Roi Lion” en 2019, du cinéaste Jon Favreau; “Aladdin” également en 2019, avec Guy Ritchie comme réalisateur et “Dumbo” également en 2019, du réalisateur Tim Burton.

Il ne reste plus qu’à attendre plus de détails sur cette nouvelle production, cependant, les angoisses éclatent pour voir qui seront les acteurs qui prendront la peau de ces personnages, et bien qu’il y ait des gens qui ne veulent pas d’action en direct, il faut avoir son esprit à voix haute et pensez-y positivement.

