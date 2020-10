Disney a inclus de nouveaux avertissements de contenu au début des films classiques comme “Dumbo” (1941), “Peter Pan” (1953) ou “Le livre de la jungle” (1967) qui font avancer les connotations racistes que leurs vieux films peuvent contenir.

«Ce programme comporte des représentations négatives et / ou un mauvais traitement des personnes ou des cultures», indique le nouveau label, qui est projeté 10 secondes avant le début des films sur sa plateforme de streaming Disney +.

Auparavant, il y avait déjà un avertissement similaire qui était inclus plus discrètement dans la description de la bande et disait: “Ce programme est présenté comme créé à l’origine, il peut contenir des représentations culturelles dépassées.”

Maintenant, le nouveau signal apparaît une fois que la lecture a commencé, de la même manière que les réseaux de télévision ont traditionnellement mis en garde contre les restrictions d’âge.

De plus, l’entreprise explique les raisons pour lesquelles elle n’a pas modifié le contenu: «Ces stéréotypes étaient faux à l’époque et ils le sont maintenant. Au lieu de supprimer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer des leçons et susciter des conversations pour créer ensemble un avenir plus inclusif », ajoute la nouvelle balise.

«Disney s’est engagé à créer des histoires avec des thèmes inspirants qui reflètent la riche diversité de l’expérience humaine à travers le monde», conclut-il.

La formule choisie par Disney dans sa nouvelle plate-forme de streaming – choisir de ne pas éditer les films et d’avertir de leur contenu – a été imitée par d’autres plates-formes telles que HBO Max, qui a ajouté une explication du «contexte historique» à «Autant en emporte le vent». (1939) après l’avoir temporairement retiré de sa plate-forme.

Le problème des connotations racistes de certains classiques est ancien, remontant même à la date de sortie de certains films.

Dans “Dumbo”, par exemple, une scène comprend un groupe de corbeaux utilisant des stéréotypes pour représenter les Afro-Américains et dirigé par un personnage nommé Jim Crow, un terme péjoratif autrefois utilisé pour insulter les hommes noirs aux États-Unis.

Un problème similaire se produit dans “The Jungle Book”, tandis que “Peter Pan” a été critiqué pour la façon dont il représente les Amérindiens et “The Aristochats” pour ses stéréotypes sur les Asiatiques exposés chez les chats siamois qui apparaissent dans le film.

