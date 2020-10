Disney a ajouté une clause de non-responsabilité plus forte au début de certains longs métrages d’animation classiques sur le service de diffusion en continu Disney +. Auparavant, il n’y avait qu’une petite déclaration dans la description du contenu indiquant qu’il y avait des stéréotypes offensants dans les films, mais maintenant les téléspectateurs verront une notification avant le début du film. La notification peut être vue avant Peter Pan, Dumbo, Les Aristochats et d’autres films avec des stéréotypes considérés comme offensants aujourd’hui.

Le message dure 12 secondes et invite les utilisateurs à se rendre sur le site Web Disney.com/StoriesMatter. “Ce programme comprend des représentations négatives et / ou des mauvais traitements de personnes ou de cultures. Ces stéréotypes étaient faux à l’époque et sont faux maintenant”, indique le communiqué, rapporte The Wrap. “Plutôt que de supprimer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer des leçons et susciter la conversation pour créer ensemble un avenir plus inclusif. Disney s’engage à créer des histoires avec des thèmes inspirants et ambitieux qui reflètent la riche diversité de l’expérience humaine autour de le globe.”

Il y a aussi un message plus fort ajouté aux Aristochats, qui comprend un personnage de chat appelé Shun Gon, qui est une “caricature raciste de peuples d’Asie de l’Est avec des traits stéréotypés exagérés tels que des yeux bridés et des dents de cheval”, note le message. “Il chante dans un anglais mal accentué exprimé par un acteur blanc et joue du piano avec des baguettes”, poursuit le message. «Cette représentation renforce le stéréotype de« l’étranger perpétuel », tandis que le film présente également des paroles qui se moquent de la langue et de la culture chinoises telles que« Shanghai, Hong Kong, Egg Foo Young. Fortune cookie always false ».

Avant d’ajouter cette note, Disney n’avait qu’un bref avertissement concernant les représentations culturelles offensantes et le tabagisme dans les films sur Disney +. Le nouveau message est similaire à celui de Warner Bros. utilisé pour les sorties DVD et Blu-ray de Looney Tunes et Merrie Melodies. Certaines des collections de DVD de Disney Treasures comprenaient des introductions de l’historien du cinéma Leonard Maltin, qui a discuté de matériel offensant vu dans des courts métrages réalisés dans les années 1930, 1940 et 1950.

La séquence la plus offensante de Peter Pan est la chanson “What Made The Red Man Red?”, Qui dépeint les stéréotypes amérindiens. La version 1941 de Dubmo comprend des corbeaux qui sont dirigés par un corbeau nommé “Jim Crow” et les personnages sont considérés comme des caricatures afro-américaines offensantes par certains. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Disney supprimerait les personnages du film d’animation avant le lancement de Disney +, mais ces rumeurs ne se sont finalement pas réalisées. Certains ont également défendu les corbeaux, notamment l’animateur Floyd Norman, le premier animateur afro-américain à travailler chez Disney.