Près d’un an après avoir débuté sa carrière aux États-Unis, Disney Plus débarque officiellement au Mexique, en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Pérou, en Équateur, en Uruguay, au Panama et au Costa Rica. Le service sera disponible à partir du 17 novembre, mais il sera possible de le souscrire à partir d’aujourd’hui. Les prix Disney Plus au Mexique, en Argentine, au Brésil et dans le reste des pays d’Amérique latine mentionnés précédemment sont les suivants:

Disney Plus en Argentine: 385,00 $ ARS / mois ou 3850,00 $ ARS / an.

Disney Plus au Brésil: 27,90 BRL / mois ou 279,90 BRL / an.

Disney Plus au Chili: 6500,00 $ CLP / mois ou 64900,00 $ CLP / an.

Disney Plus en Colombie: 23900,00 COP / mois ou 239900 COP / an.

Disney Plus au Pérou: PEN 25,90 $ / mois ou PEN 259,90 $ / an.

Disney Plus au Mexique: 159,00 $ MXN / mois ou 1599,00 $ MXN / an.

Disney Plus au Costa Rica, en Équateur et au Panama: 5,99 USD / mois ou 59,99 USD / an.

Disney Plus en Uruguay: 7,49 USD / mois ou 74,99 USD / an.

Disney Plus au Mexique et dans le reste des pays, également avec une réduction

La société de divertissement, cependant, vous permettra de contracter le plan annuel avec une remise de 15,5% sur le prix habituel si l’utilisateur s’abonne entre aujourd’hui et le 16 novembre. Les prix sont les suivants:

ARS 3250 $ en Argentine 237,90 $ BRL au Brésil 54900 $ CLP au Chili 203,900 $ COP en Colombie 1359 $ MXN au Mexique 220,9 $ PEN au Pérou 50,90 $ US en Équateur, Uruguay, Panama et Costa Rica

Les clients Ils pourront profiter de Disney Plus au Mexique et dans les autres pays mentionnés à partir du 17 novembre. Cette plate-forme rassemble tout le contenu de The Walt Disney Company, y compris Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et plus encore.

Les utilisateurs peuvent utiliser Disney Plus à une large gamme d’appareils, y compris les smartphones Android, les produits iOS, les appareils comme Fire TV ou les consoles comme PlayStation 4 ou Xbox One. Avec un seul abonnement, les utilisateurs peuvent profiter du contenu Disney Plus sur jusqu’à quatre appareils simultanément.

Le lancement de Disney Plus au Mexique et dans d’autres pays d’Amérique latine intervient quelques jours après la première de la deuxième saison de The Mandalorian, l’une des séries vedettes de la plateforme.

