Jusqu’à présent, le troisième saison de The Mandalorian C’est un secret de polichinelle. Il y a quelques jours, il est apparu que Jon Favreau avait l’intention de commencer le tournage fin 2020, en vue d’une ouverture après la mini-série Boba Fett. Désormais, c’est Disney qui confirme que la troisième saison de la arrivera en 2021.

La preuve en est dans une vidéo publiée par le compte Disney Plus en Slovaquie, où il est annoncé que le trois saisons du mandalorien ils seront disponibles dans le service à partir de l’année prochaine. Bien que Disney n’ait pas officiellement confirmé, c’est un fait que pariera sur la continuité de la série.

The Mandalorian est un véritable succès sur Disney Plus et la série donnerait le ton à ce à quoi devraient ressembler les prochains films Star Wars. Jon Favreau est revenu aux origines de la franchise et a sauvé les éléments qui ont rendu la trilogie originale géniale. En conséquence, la première de la saison 2 a dépassé la première d’un bon pourcentage, même si elle n’a toujours pas atteint le nombre d’autres séries telles que The Boys ou Stranger Things.

Selon Deadline, la production de la troisième saison de The Mandalorian commencera quand ils concluront le projet présumé de Boba Fett. La mini-série axée sur le célèbre chasseur de primes commencerait le tournage dans les prochaines semaines, suivi d’El Mando début 2021.

Si les dates coïncident et qu’il n’y a plus de retards dus à la pandémie, nous pourrions voir une première fin 2021. Pour le moment tout est sur le terrain des rumeurs et nous espérons que Disney le confirmera bientôt.

La société de Mickey Mouse a présenté ses résultats financiers révélant que ont déjà dépassé les 73 millions d’abonnés Disney Plus. Malgré la pandémie COVID-19 et ses effets sur des productions comme Mulan, la société a réalisé des chiffres importants, mettant en évidence la base d’utilisateurs de son service de vidéo en streaming.

Disney Plus débarquera dans Amérique latine au 17 novembre. Actuellement, l’entreprise propose une promotion pour ceux qui souhaitent payer toute l’année. La plate-forme sera également disponible sur les téléviseurs intelligents Samsung, ainsi que sur d’autres appareils tels que Apple TV, Amazon Fire TV Stick, Roku, Chromecast, etc.

