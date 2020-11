Les fans attendent avec impatience la première de The Mandalorian saison 2. L’un des ajouts les plus attendus est Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano, une signature qui circule sur Internet depuis des mois mais qui n’a pas encore été confirmée. Enfin Disney + a confirmé, involontairement, que l’actrice serait dans les nouveaux épisodes.

Le compte Instagram de Disney + Inde a publié quelques curiosités sur la saison 2. Dans un article qui a déjà été supprimé, le profil a révélé que Dawson “est prêt à jouer un célèbre Jedi de The Clone Wars”. Avec cette phrase, vous pouvez voir une image d’Ahsoka Tano.

“Il n’y a pas encore de confirmation, mais lorsque cela arrivera, je serai très heureuse”, a déclaré Dawson à propos de l’affaire au début de 2020. “Je suis très excitée que cela soit confirmé à un moment donné”, a-t-elle ajouté.

La saison 1 s’est terminée avec le Mandalorien (Pedro Pascal) laissant Cara Dune (Gina Carano) et Greef Karga (Carl Weathers) pour transporter El Niño en lieu sûr. D’après ce qui a été vu dans la bande-annonce de la saison 2, Cara et Greef ne tarderont pas à rencontrer le Mandalorien au combat. En plus de Dawson, les nouveaux épisodes mettront en vedette la star de la lutte Sasha Banks dans un rôle encore inconnu, Temuera Morrison dans Boba Fett, Katee Sackhoff dans Bo-Katan et Timothy Olyphant.

La première saison est disponible en intégralité sur Disney +, tandis que le premier épisode de la deuxième tranche a débarqué sur la plateforme ce vendredi 30 octobre. Ce premier chapitre a un métrage plus élevé que d’habitude, puisque sa durée est de 52 minutes.

Source: Cependant