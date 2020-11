Au chapitre 12 de The Mandalorian, intitulé “The Siege”, nous avons vu une grosse erreur Parmi ceux que l’on voit rarement dans les séries de ce niveau. À la minute 18 h 54, au moment où Mando, Greef Karga et Cara Dune se frayaient un chemin vers une base impériale, un membre de la production en jeans est visible au fond du hall. La capture a fait le tour du monde et, de toute évidence, Internet l’a transformée en mème.

Chez Disney, ils savent très bien que ce type d’échec n’est pas autorisé dans leurs productions, donc ils n’ont pas mis longtemps à le réparer. Si vous rejouez maintenant le chapitre 12 de The Mandalorian et passez à la séquence indiquée, vous remarquerez que l’homme mystérieux a complètement disparu (via .). Bien que la société n’ait pas fait de commentaire à ce sujet, elle a sûrement eu recours à la magie du effets spéciaux pour le cacher.

Heureusement pour Disney, la scène se déroule dans un décor où elle ne serait pas si difficile à monter. En premier lieu, le corps de la personne impliquée n’apparaît pas dans son intégralité et, de plus, la structure de fond reçoit moins d’éclairage car la caméra est focalisée sur les trois guerriers et leurs prises de vue. Verrons-nous des commentaires à ce sujet dans les coulisses? Personne ne peut nier que ce serait merveilleux.

Comme mentionné ci-dessus, l’erreur restera toujours dans les mémoires comme une situation amusante dans l’histoire de Star Wars. Certains curieux sur internet ont profité du moment pour créer plusieurs mèmes, mais aucun n’était aussi drôle que celui que vous verrez dans l’image ci-dessous. Et si Disney faisait fonctionner sa machine marketing pour exploiter son erreur? Oui, ils lanceraient sûrement une figure de l’homme mystérieux de la production.

“ Le mandalorien ” nous a rappelé “ Game of Thrones ”

L’apparition du Jeans Guy fait beaucoup de se souvenir de cette erreur légendaire de Game of Thrones dans sa dernière saison. Oui, nous parlons du verre Starbucks qui est apparu sur la table de Daenerys Targaryen, car la célèbre chaîne de café avait également une succursale à Westeros. Plus tard, on a appris que la boisson appartenait à Emilia Clark elle-même, et personne ne l’a remarqué jusqu’à la publication du chapitre. Bien sûr, HBO l’a également corrigé peu de temps après.

