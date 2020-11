Disney Je travaillerais dans un série boba fett pour en faire la première sur son service de vidéo en streaming. Selon Deadline, la maison de Mickey aurait pour objectif un certain nombre de Disney Plus Basé sur le personnage populaire de la trilogie Star Wars originale.

Selon des rumeurs provenant de sources internes à la production, une mini-série basée sur Boba Fett pourrait être produite dans les prochains mois. Ce projet serait présenté avant la troisième saison de The Mandalorian, qui, bien que pas encore officiellement confirmé, est déjà en pré-production.

Les détails sont rares et jusqu’à présent, il est mentionné que la série Boba Fett commencerait le tournage dès la semaine prochaine. Comme prévu, Disney n’a rien confirmé, bien qu’avec les références au chasseur de primes dans la nouvelle saison, il est possible que le projet se réalise.

Les rumeurs ont explosé après premier chapitre de la saison 2 par The Mandalorian. L’une des scènes les plus choquantes pour les fans a été de découvrir Cobb Vanth, le shérif de Mos Pelgo, portant l’armure de Boba Fett. Selon l’histoire, Vanth a échangé l’armure contre un conteneur rempli de cristaux des Jawas.

Boba Fett a survécu à la mort et est de retour dans “ The Mandalorian ”

Disney Plus

Le plus important est peut-être qu’à la fin de cet épisode un personnage mystérieux apparaît interpreté par Temuera Morrison, l’acteur qui a joué Jango Fett dans Star Wars: Episode II Attack of the Clones. Si nous nous souvenons, Boba Fett est un clone de Jango créé par les Kaminoans, il partage donc son apparence d’adulte.

A la fin de l’épisode “The Marshall”, Boba Fett regarde au loin alors que Mando se lance dans son armure. dans une scène de quelques secondes seulement. La nouvelle série racontera-t-elle ce qui est arrivé à ce personnage après le retour du Jedi? Dans ce film, Fett serait mort après avoir été poussé dans le puits de sarlacc, une triste fin pour le chasseur de primes le plus redouté de la galaxie.

La La série Boba Fett serait présentée en 2021 et cela pourrait servir à rendre l’attente moins longue avant une éventuelle troisième saison de The Mandalorian. Il y a quelques mois, Bob Iger a révélé qu’ils avaient envisage d’élargir la franchise de la commande avec des séries dérivées. S’il était confirmé, ce serait le premier projet et répondrait aux questions que les fans se posent depuis des années.

