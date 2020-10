Disney enregistrera un film sur l’une de ses meilleures attractions | AP

La société de Disney Il a décidé de lancer un nouveau projet, de faire un film sur l’une des attractions préférées de beaucoup de gens, “Space Mountain”, mais ce n’est pas le premier sur certains de ses jeux, puisqu’il y en a aussi un sur Pirates des Caraïbes.

Le géant du divertissement Disney prépare les enregistrements d’un film qui s’inspirera d’une célèbre attraction de ses parcs à thème, “Space Mountain” et tentera d’imiter le succès que la franchise “Pirates des Caraïbes” a également récolté d’un autre installation.

Bien que la plupart des parcs Disney s’inspirent du cinéma, le studio a également tenté sa chance à l’envers: d’abord l’attraction puis le grand écran, ce qu’il va faire avec “Montagne de l’espace“, une attraction inaugurée en 1975 et présente dans cinq des six parcs du monde.

La chose la plus étrange à propos de cette nouvelle film est que l’attraction n’a pas de narration ou de personnages spécifiques, car il s’agit d’une montagne russe avec des effets spéciaux.

La personne en charge d’écrire cette histoire sera Joby Harold, qui travaille actuellement sur la série sur Obi-Wan Kenobi qui mettra en vedette Ewan McGregor à son retour dans l’univers Star Wars.

De même, il a été annoncé il y a quelques mois que le studio travaillait également sur un autre film inspiré de son Enchanted Mansion par les créateurs de “Aladdin”, ce qu’ils avaient déjà fait en 2003 avec une version mettant en vedette Eddie Murphy.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est en 2003 que Disney Il décida de porter au grand écran son attraction “Pirates des Caraïbes”, inaugurée en 1967 et aussi étrange que cela puisse paraître, peu de gens prédisaient qu’elle deviendrait l’une des franchises les plus rentables de l’industrie cinématographique.

Et maintenant, avec un total de cinq versements, “Pirates des Caraïbes” a levé plus de 4 000 millions de dollars dans le monde et compte des stars comme Keira Knightley, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Penélope Cruz et Javier Bardem dans ses crédits. .

Il y a aussi le film d’aventure Disney actuel “Jungle Cruise”, réalisé par l’espagnol Jaume Collet-Serra et avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, qui sortira en 2021 et est basé sur une attraction de Disney Monde où le public se lance dans une visite guidée à travers les différents fleuves du monde.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Il est à noter qu’à ce jour, il y a 14 parcs Disney dans le monde organisés de la manière suivante:

Disney World à Orlando, Floride: 4 parcs à thème (Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom et Hollywood Studios) et 2 parcs aquatiques. Plus d’informations ici. Disneyland à Anaheim, Californie: 2 parcs à thème (dont le Disneyland original). Achetez vos billets pour Tokyo Disney Resort à Tokyo, au Japon ici: composé de Tokyo Disneyland et Tokyo DisneySea. Plus d’informations et prix ici. Disneyland Paris, en France: 2 parcs à thème: Disneyland et les Walt Disney Studios. Plus d’informations ici. Hong Kong Disneyland en Chine Shanghai Disney Resort en Chine

Cependant, Disney World est celui qui a le plus à offrir car c’est le plus grand complexe de parcs d’attractions au monde, car avec un total de 6 parcs, il y a beaucoup plus d’options de divertissement et de nombreux jeux que vous ne trouverez que dans celui-ci.

Cependant, Disney en Californie est le parc d’origine et il a été conçu et supervisé par Walt Disney bien qu’il ne compte que deux parcs mais les autres ont également été inspirés par les idées qu’il avait, donc en deux jours, vous pouvez facilement le voir.

Cela peut vous intéresser: l’arrivée de Disney + au Mexique et en Amérique latine se rapproche de plus en plus