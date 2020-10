HISTOIRES CONNEXES

Près d’un an après son lancement initial, Disney + a mis à jour un avertissement qui apparaît avant Peter Pan, Dumbo et d’autres films, avertissant les téléspectateurs des stéréotypes racistes trouvés dans ces films.

Lorsque le streamer a fait ses débuts en novembre 2019, les films en question – qui incluent également Fantasia et Lady and the Tramp – comportaient un avertissement de contenu plus court qui disait: «Ce programme est présenté comme créé à l’origine. Il peut contenir des représentations culturelles obsolètes. »

Désormais, lorsque les utilisateurs appuient sur la lecture d’un film présentant un contenu raciste ou insensible, l’avertissement de 12 secondes suivant apparaît avant le film: «Ce programme comprend des représentations négatives et / ou des mauvais traitements à l’encontre de personnes ou de cultures. Ces stéréotypes étaient faux à l’époque et sont faux maintenant. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer des leçons et susciter la conversation pour créer ensemble un avenir plus inclusif. Disney s’engage à créer des histoires avec des thèmes inspirants et ambitieux qui reflètent la riche diversité de l’expérience humaine à travers le monde. »

La clause de non-responsabilité renvoie également à l’initiative Disney’s Stories Matter, qui vise à créer «un dialogue sur l’histoire qui nous concerne tous» et à donner la parole aux communautés qui «ont été effacées ou complètement oubliées».

Cependant, il n’est toujours pas prévu d’ajouter le film de 1946 Song of the South à la bibliothèque de Disney +, même avec un avertissement supplémentaire. En mars, le président exécutif de Disney, Bob Iger, a déclaré que le film – qui contient des représentations racistes de Noirs – n’était «pas approprié dans le monde d’aujourd’hui» et n’apparaîtrait pas sur le service.

Au milieu d’une vague d’activisme antiraciste à travers le monde, de nombreux services de streaming se sont récemment demandé comment gérer les contenus racistes. Certains épisodes d’émissions de télévision – dont 30 Rock, Scrubs et Community – ont quitté leurs streamers respectifs plus tôt cette année, tandis qu’IMDb TV a choisi d’ajouter une clause de non-responsabilité sur un épisode de Mad Men qui présente Roger en blackface.

De même, la version de HBO Max de Gone With the Wind comprend désormais une introduction avec un contexte sur la représentation du film d’Antebellum South.