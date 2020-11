Disney n’a pas connu une bonne année au niveau de sa division divertissement: la plupart de ses grands projets pour la deuxième fin d’année ont été reportés, la série annoncée pour sa chaîne de streaming a dû arrêter la production en raison de l’urgence sanitaire du coronavirus et ses sorties les plus attendues ont eu des résultats mitigés. A l’exception de Hamilton, la grosse surprise de la saison pour sa chaîne en ligne.

Au total, l’entreprise fait face à un défi sans précédent: celui de lutter contre le sérieux revers qui a provoqué l’interruption d’un an dans le show business pour mener à bien sa stratégie commerciale. Et il a un atout dans sa manche pour y parvenir: Disney Plus.

Bien sûr, les pires moments de Disney – en tant qu’entreprise – sont toujours d’une pertinence considérable et triplent les bénéfices de toute autre étude: le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de l’étude a totalisé 14,7 milliards de dollars contre 14,2 milliards de dollars attendus. Mais ce qui est exceptionnel dans l’augmentation inattendue, ce n’est pas que cela s’est produit lorsque la plupart des producteurs et leurs concurrents les plus directs ont du mal à garder les chiffres positifs. Ce qui mérite d’être analysé est que la contribution financière est venue du formidable succès de la chaîne d’abonnement en streaming à Disney Plus; Il est devenu l’actif le plus précieux de l’entreprise aujourd’hui et continue de croître à pas de géant.

Un effet que la pandémie a renforcé et qui, sans aucun doute, n’a fait que s’accroître depuis que l’étude a commencé à porter une réelle attention aux gains que le streaming pourrait apporter.

Lever les voiles au milieu de la tempête

Il y a six semaines, Disney a annoncé une réorganisation interne majeure visant à donner la priorité au service de streaming au sein du reste de ses divisions.

Les décisions d’ordre administratif comprenaient le changement de la date de sa prochaine grande sortie de Pixar, Pete Docter’s Soul, en un titre exclusif de Disney Plus.

Le mouvement a suscité des critiques et a représenté une approche complètement différente de la façon dont la relation de la chaîne en ligne avec les premières de grande envergure était analysée jusqu’à présent. Surtout après l’apparente déception qui a entouré la première de Mulán de Niki Caro, dont les bénéfices nets n’étaient toujours pas clairs pour tout le monde et qui avait été entourée d’une controverse modérée en raison de la décision de facturer aux abonnés des frais supplémentaires pour profiter de la première. exclusif.

Ainsi, la possibilité qu’un autre titre majeur arrive sur la plate-forme n’était guère un risque que personne ne savait vraiment si l’entreprise était prête à prendre. La première du grand film Pixar de l’année sur Disney Plus – cette fois sans frais supplémentaires – a non seulement surpris, mais a amené plusieurs analystes spécialisés à s’interroger à quel point sa version en ligne était rentable pour Disney.

Toujours sans chiffres sur Mulan, les annonces se poursuivent: il y a quelques jours, il a été annoncé que le 10 décembre, plus d’informations sur Star, le lancement du nouveau service de streaming international de Disney, seraient incluses.

Disney donne publiquement la priorité à sa division directe aux consommateurs sous la direction du PDG Bob Chapek, et les principaux actionnaires comme Dan Loeb ont très publiquement demandé à la société de s’impliquer encore plus dans le secteur du streaming. Comme l’écrivait l’analyste de Guggenheim Michael Morris dans une note, Disney est en train de «diffuser son principal mécanisme de monétisation», ce qui confirme les soupçons des médias et des spécialistes selon lesquels Le bénéfice net de Disney Plus est beaucoup plus élevé de ce que la chaîne avait supposé jusqu’à présent, tôt ou tard.

L’argent virtuel entre toutes les mains

Disney

Bien sûr, la réponse aux mouvements concernant Disney sur le marché en ligne a commencé à être comprise plus clairement, une fois que Chapek a fait quelques commentaires cette semaine sur les “résultats très positifs” de l’expérience avec Mulan – ce qui dément complètement le des rumeurs du contraire – et cela indique que la première était non seulement avantageuse, mais signifiait également un triomphe stratégique pour l’entreprise.

En fait, Disney Plus a connu une croissance sans précédent, passant de 10 millions d’abonnés dans ses premières 24 heures à plus de 73,7 millions maintenant. Il a surpassé presque tous ses concurrents, à l’exception de Netflix et d’Amazon Prime Video, ce dernier ayant l’avantage d’être lié à la division de vente au détail d’Amazon, et que donc son nombre d’abonnés est directement lié à la section des ventes. .

La première année de Disney Plus a été un succès incroyable. Le pack de streaming de la société a également alimenté la croissance sur ses autres plateformes, ce qui inclut la revitalisation de Hulu en augmentant ses abonnés de 36,6 millions et en positionnant ESPN Plus à 10,3 millions.

Cependant, la plus grande question est de savoir comment Disney maintient cet élan? Comment les empêchez-vous d’annuler leurs abonnements au profit d’autres concurrents comme Netflix et HBO Max ou de plateformes de vidéos gratuites comme TikTok et YouTube? À l’heure actuelle, le nombre de personnes annulant leurs abonnements à Disney Plus est juste en dessous de la moyenne du secteur, selon les données d’Antenna Analytics, mais Disney doit trouver des moyens de garantir la poursuite de sa croissance.

Bien entendu, l’un des moyens de garantir le triomphe de la plateforme est la stratégie des premières de ses grands titres sur la plateforme. Et bien qu’Artemis Fowl ait été un échec critique et public – il est déjà considéré comme le pire film de l’année -, Hamilton a été un triomphe retentissant qui a également fait de la comédie musicale le contenu le plus vu de la chaîne.

Comme si cela ne suffisait pas, l’arrivée de The Mandalorian – devenue un succès retentissant – fait de l’absence de premières une annonce des choses à venir. Avec WandaVision déjà avec une date de sortie pour janvier 2021 et l’annonce de la fin de la production de Falcon et The Winter Soldier, tout semble indiquer que la société débutera l’année avec une série de nouveaux contenus destinés à son public le plus direct.

Disney Plus: une révolution dans les portes

Disney PIXAR

Pourtant, la plus grande préoccupation de Disney est le public qui n’est pas intéressé par les productions de l’univers cinématographique Marvel, ni par la franchise Star Wars. En fait, selon des rapports internes, la plus forte augmentation du nombre d’abonnés à Disney Plus ne provenait pas de The Mandalorian ou Mulan, mais de Hamilton.

Selon la société d’analyse de données Antenna Analytic, il a récemment rapporté que Chapek avait dit à tous les employés de Disney que l’audience de Hamilton importait car elle représentait un groupe d’abonnés qui étaient différents des clients réguliers de l’entreprise.

Disney a besoin de trouver beaucoup plus de matériel sans s’identifier aux grandes mythologies ou sagas modernes, qui peuvent attirer des clients non naturels de l’entreprise. Apparemment, Soul, considéré par les critiques comme le meilleur film Pixar et sans aucun doute destiné à un public plus adulte, est la prochaine grande tentative de la société pour cette perception d’un nouvel univers d’abonnés.

Plusieurs départements de Disney ont un long chemin à parcourir. Il est peu probable que Disney Land ouvre ses portes de si tôt, et de plus en plus de parcs dans le monde pourraient faire face à des fermetures (comme ce qui s’est passé à Paris) à mesure que les cas augmentent. Les affaires de Disney dépendent du retour des salles de cinéma à un semblant de normalité, qui à son tour ils dépendent du fait que les gens sont à nouveau à l’aise d’aller au cinéma, quelque chose qui ne semble pas se produire dans le futur.

L’avenir de Disney dépend de son adaptabilité et de la façon dont le streaming peut aider la marque à survivre. Et pour l’instant, cela semble être l’option la plus rentable pour lutter contre les effets imprévisibles de la pandémie.

