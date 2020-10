Ma plus grande plainte à propos de Disney Plus depuis le plus longtemps était qu’il ne semblait pas comprendre comment les gens (lisez: moi) veulent regarder des films. L’univers cinématographique Marvel en est un parfait exemple.

Lors du lancement de Disney Plus, les films de Marvel Cinematic Universe n’étaient pas exactement organisés. Il y avait des rangées pour les titres en vedette, les films et les émissions de télévision, mais tout était en quelque sorte dispersé. Presque tous les films Marvel Cinematic Universe que vous vouliez étaient ici – il vous suffisait de passer une minute à les trouver. Maintenant, cependant, il semble que Disney a un peu changé autour de la section Marvel pour lui donner un sens.

Dans la capture d’écran ci-dessous (prise à partir d’un compte Disney Plus US), les films Marvel sont séparés en leurs phases spécifiques, puis il y a une ligne supplémentaire pour les personnes qui souhaitent regarder l’univers cinématographique Marvel afin que les événements se produisent dans la chronologie de l’univers. . (Il y a des inexactitudes discutables dans la ligne Ordre chronologique, mais c’est pour un autre article de blog.)

Il y a une autre rangée pour Marvel Legacy Movies (ce sont vos franchises X-Men et Fantastic Four qui ne font pas partie du MCU de Disney) ainsi que des rangées pour des émissions animées héritées comme Spider-Man, Iron Man et The Incredible Hulk. Organisation! Une mise en page qui a du sens. On ne sait pas à quel point ce changement de conception est nouveau, mais les gens du sous-répertoire Disney Plus le célèbrent maintenant. The Verge a contacté Disney pour voir à quel point le changement de conception est nouveau, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication de l’histoire.

Les services de streaming, en tant que mélange de technologie et de divertissement, ont besoin des deux pour créer de bonnes expériences pour les abonnés. Cela signifie non seulement apporter autant de contenu que possible à une plate-forme et veiller à ce que ladite plate-forme fonctionne, mais également comprendre comment les gens sont susceptibles de regarder ce qu’il y a. Disney Plus fonctionne bien et il existe une tonne de films et d’émissions de télévision, mais il a toujours semblé que Disney n’avait jamais tout à fait compris comment les gens pouvaient parcourir ses hubs dédiés. Par exemple, il n’y a toujours pas de lignes individuelles pour chaque trilogie Star Wars – bien que cela puisse être un problème avec les lignes Disney Plus ayant apparemment besoin d’au moins quatre titres par ligne.

D’un lieu totalement anecdotique, je suis quelqu’un qui revisite constamment les films Marvel. Depuis que toute cette situation de quarantaine a commencé, j’ai revu l’ensemble du MCU trois fois. Pas une, pas deux, mais trois fois. (N’hésitez pas à vous moquer de moi, je comprends.) Le fait que tout soit parfaitement organisé par phases ou par ordre chronologique facilite ces marathons. Cependant, cela facilite également la révision de certaines phases. Vous voulez vérifier le MCU au moment où il deviendra vraiment cosmique? C’est la phase 3! Vous pouvez sauter tous les autres films et plonger dans Doctor Strange, Thor: Ragnarok et Captain Marvel.

Écoutez, je passe beaucoup trop de temps, très franchement, à réfléchir à la façon dont les plateformes de streaming peuvent être mieux conçues. Netflix a introduit un bouton de lecture aléatoire (bien qu’il ait encore quelques défauts – laissez-moi mélanger les épisodes d’une émission spécifique, pas seulement les films et les émissions de télévision aléatoires que vous avez sur votre service, Netflix!) Et teste une fonctionnalité qui permettra aux gens de marathon montre sans interruption. J’attends toujours que Netflix me donne un moyen de créer des GIF en streaming sur mon ordinateur portable. Hulu a déployé une interface plus simple sur certains appareils qui la rend beaucoup plus conviviale. J’espère qu’Amazon Prime Video, l’une des pires interfaces utilisateur de service de streaming que j’ai jamais utilisées, changera également … et bientôt.

La clé du succès dans le monde du streaming est de garder l’attention. Une partie de ce puzzle est le contenu, et une partie de celui-ci est un service qui ne s’arrête pas toutes les cinq minutes – mais une partie de cela consiste à comprendre pourquoi les gens utilisent votre plateforme et comment. Et après près d’un an d’existence, il semble que Disney comprenne enfin comment nous voulons regarder les films Marvel.