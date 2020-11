Disney pourrait rester avec Johnny Depp avec cette condition | AP

L’avenir de l’acteur Johnny Depp Cela devient de plus en plus incertain et va échouer, cependant, apparemment, il y a encore un espoir que Disney restera avec lui, mais avec une condition et de cette manière peut-être que quelque chose pourrait changer.

Il ne fait aucun doute que le cas de Johnny Depp est bien connu de ces derniers et il y a quelques jours à peine, il a appris la décision du tribunal britannique concernant son procès contre le journal The Sun.

Il semble que le tribunal ait apporté son soutien au média, et a retenu comme bon le témoignage présenté par l’actrice Ambre a entendu, ex-épouse de l’acteur.

Cette situation a fait perdre à Depp sa place dans la franchise Fantastic Beasts produite par Warner, et beaucoup pensent maintenant que la même chose se produira avec Pirates des Caraïbes, cependant, il y a encore de l’espoir, car de nouvelles informations indiquent que Disney J’envisagerais d’embaucher Johnny Depp dans la saga des pirates avec une condition très spéciale.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la première fois que nous avons vu Johnny en tant que capitaine Jack Sparrow, c’était dans le film de 2003 Pirates des Caraïbes: Malédiction du Black Pearl.

C’est là que l’acteur nous a présenté son personnage charismatique pour la première fois, gagnant rapidement le cœur et la sympathie de millions de personnes et étant donné l’incroyable succès de cet épisode, ils n’ont pas réfléchi à deux fois et ont cédé la place à une franchise incroyable qui a est resté des années sur le marché.

Maintenant, nous connaissons tous parfaitement les aventures du capitaine Sparrow et ce qu’elles représentent dans la carrière de Depp, c’est sans aucun doute l’un de ses personnages les plus légendaires.

Cependant, il y a quelques mois Ambre a entendu a accusé Johnny Depp de viol domestique, qui avait bien sûr mis son nom sur une sorte de liste noire.

Il n’a pas fallu longtemps à l’acteur pour poursuivre également son ex-femme pour diffamation, mais le processus a été suspendu en raison de la pandémie et de l’autre problème dans lequel Depp était impliqué: l’affaire contre The Sun.

Cependant, malgré ses efforts, les choses ne se sont pas bien passées pour Johnny, car il a perdu son rôle dans “Fantastic Beasts 3” et ne semble pas avoir un grand avenir dans l’industrie cinématographique, mais peut-être que Disney est prêt à négocier.

Selon l’influenceur Daniel Richtman, qui découvre avant tout le monde l’actualité d’Hollywood, Disney aurait accepté de parler à Johnny Depp de son mandat sur Pirates des Caraïbes.

J’ai entendu Disney dire à Depp que si le tribunal accepte de faire un nouveau procès avec The Sun et qu’il gagne, ils en reparleront. “

Sans aucun doute Johnny Depp il a passé beaucoup de temps et bien sûr de l’argent à sauver sa réputation, et son travail futur a été bloqué par cela.

Malheureusement, l’image de Johnny a été gravement endommagée par la décision de justice britannique révélée il y a quelques jours, à tel point que même Warner a pris la décision de se séparer de lui.

Malgré ce qui précède, heureusement, nous pouvons toujours trouver un grand soutien pour l’acteur dans les réseaux sociaux, puisque le hashtag #JusticeForJohnnyDepp est devenu une tendance; mais malheureusement, seul le temps nous dira s’il parvient à prendre de l’avance et à conserver ses rôles principaux.

En revanche, si l’actrice Amber Heard bénéficie du soutien de la justice, ce n’est pas le cas des réseaux sociaux, puisqu’elle a connu une grande vague de rejet de la part des gens et que beaucoup réclament son licenciement d’Aquaman 2.

Comme vous vous en souvenez, Entendu Je tombe amoureux des fans avec son personnage dans le film de 2018, cependant, l’affection n’a pas duré longtemps et il doit encore faire face au procès avec Johnny Depp prévu pour le début de l’année prochaine, où l’acteur réclame 50 millions de dollars à titre de compensation pour les atteintes à son image et à sa réputation.

