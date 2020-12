Disney Je travaillerais déjà sur un nouvelle série animée star wars situé dans la période connue sous le nom de La Alta República. Tel que rapporté par Cinelinx, ce serait l’un des trois projets que la maison Disney se prépare à donner une continuité aux histoires de la franchise, maintenant dans une période de temps différente.

La ère de la Haute République c’est une ère jusqu’ici inexplorée dans le nouveau canon de Star Wars. Pendant cette période – qui s’étend sur environ 200 ans – la République était dans sa splendeur et les Jedi se développaient dans toute la Galaxie, comme mentionné dans la bande dessinée The Rise of Kylo Ren, sortie en 2020.

Dans Star Wars 2, le deuxième numéro de la série comique Star Wars écrite par Charles Soule, cette période est également mentionnée.

“À l’époque de la Haute République, la galaxie n’était pas aussi sédentaire qu’elle ne l’est maintenant. Des zones comme la bordure extérieure étaient dangereuses, difficiles à naviguer. Ainsi, les gens de cette époque ont construit une grande station spatiale avec beaucoup d’efforts et de dépenses. placé au centre des zones sombres. Il a envoyé un signal qui a agi comme une sorte de balise, aidant les voyageurs à trouver leur chemin. Ils ont donné à cette station un nom inspirant, conforme à son objectif. ”

La série animée sera basée sur ‘Star Wars: The High Republic’

Star Wars: La Haute République a commencé comme un projet éditorial. En février 2020, les premiers détails d’une série de romans se déroulant à cette époque ont été révélés. La bande-annonce mentionne l’extension Jedi, ainsi qu’un certain nombre d’autres personnages, y compris des contrebandiers et des chasseurs de primes.

Quelque chose qui pourrait nous échapper à l’époque, c’est que Disney a mentionné que recruté des artistes comme s’il s’agissait d’un film. Ceci est important, car sur cette base, il est possible de transférer le projet vers d’autres supports, tels que des jeux vidéo, des séries télévisées ou un film.

Pour l’instant, les détails sur la série sont rares depuis est à un stade très précoce de développement. Cinelinx indique qu’il s’agit de l’un des trois projets de séries animées et qu’à un moment donné c’était considéré comme une série avec de vrais acteurs, bien qu’on ne sache pas si cette idée tient toujours.

Le plus proche que nous aurons de la Haute République est une série de romans à débuter le 5 janvier 2021 et ciblera un large éventail d’âges. Alors que The Great Jedi Rescue et A Test of Courage s’adressent aux enfants âgés de 5 à 8 ans, Into the Dark and Light of the Jedi sera destiné aux adolescents et aux adultes.

Un autre projet est Temple of Darkness, un bref en réalité virtuelle où nous contrôlerons le Padawan Ady Sun’Zee, qui étudie un temple Jedi à Batuu. Cette expérience se déroule à l’ère de la Haute République et fera partie de Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, l’aventure en VR pour les appareils Oculus.

L’article Disney prépare trois séries animées de «Star Wars» situées 200 ans avant la publication de la saga Skywalker dans Hypertext.