La franchise Pirates des Caraïbes a grandi avec chaque nouvel opus en suivant les aventures du capitaine Jack Sparrow, son protagoniste charismatique joué par Johnny Depp. Mais après le cinquième film, Salazar’s Revenge, la saga s’est arrêtée et maintenant, que Depp ne semble pas rester lié au personnage, l’univers pirate fait face à une nouvelle étape, dans laquelle Disney prévoit jusqu’à 10 nouveaux projets, que ce soit séries ou films.

Lorsque The Curse of the Black Pearl est sorti en 2003, un film inspiré de l’une des attractions classiques de Disney World, il a été un succès immédiat grâce à ses fortes doses d’aventure et de plaisir, en grande partie grâce à l’interprétation brillante et folle de Depp comme Sparrow.

Mais depuis, et si chaque nouveau film a été un succès au box-office, avec une collection totale qui dépasse 4,5 milliards de dollars avec ses cinq films, aucun n’a atteint le premier opus en ce qui concerne les critiques. Désormais, Disney est à la recherche de la formule pour faire du navire Pirates des Caraïbes, qui prépare déjà son sixième film, un spin-off mené par des femmes, pour naviguer à nouveau sur les mers du succès … à la fois en salles et en streaming service, Disney +.

Comme l’a rapporté Daniel Richtman via Patreon, qui à de nombreuses reprises s’est avéré disposer de sources fiables en ce qui concerne les projets Disney, le studio a toujours à l’esprit un univers cinématographique Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp, car rien n’indique que l’acteur peut revenir à la franchise.

Richtman assure qu’en plus du spin-off féminin, Disney prépare jusqu’à 10 projets Pirates des Caraïbes, qui comprendront à la fois des films et des séries en streaming. Quant à ces huit autres projets mystérieux, le journaliste ne donne aucun indice, tout comme la société n’a rien confirmé pour le moment, mais tout semble indiquer qu’il y a encore des pirates depuis un moment.

Pour l’instant, la prochaine chose dans la saga des boucaniers semble être le nouveau film mettant en vedette Margott Robbie et aura un scénario de Christina Hodson, responsable des scripts Birds of Prey et du spin-off Transformers, Bumblebee.

Source: Cependant