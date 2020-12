Ces derniers mois, Johnny Depp a de nouveau fait la une des journaux après son licenciement du troisième film Fantastic Beasts. Mais avant que Warner n’oblige l’acteur à quitter son rôle de Grindelwald, Disney a déjà pris une décision similaire concernant les prochains versements de Pirates des Caraïbes, une franchise dans laquelle, selon l’étude, malgré le soutien des fans, ne plus il y a un avenir pour Depp même dans un petit camée.

Selon The Hollywood Reporter, Disney a pris la décision finale que Depp ne jouera plus le capitaine Jack Sparrow dans les futurs films Pirates des Caraïbes, une mesure qui a été répandue depuis le début des différends juridiques entre lui et son ex-partenaire Amber Heard. , mais cela semble finalement être ferme.

Selon THR, Disney avait déjà pris la décision bien avant le procès de l’acteur contre The Sun pour diffamation, la décision du juge contre lui coïncidant également avec son licenciement de Fantastic Animals 3. «Disney s’était déjà éloigné de l’avenir de Depp en Les pirates bien avant le procès au Royaume-Uni, même s’ils n’avaient pas rompu les liens », explique le point de vente.

«Jerry Bruckheimer, qui a été l’un des plus grands défenseurs de Depp et a même suggéré que sa blessure au doigt s’était produite parce qu’il ‘s’était fait prendre dans la portière de la voiture’, espérait au moins ramener brièvement le capitaine Jack Sparrow dans le prochain film », ajoute le rapport THR.

Enfin, les médias soulignent que «Disney a résisté» à la participation de Depp à ce qui sera le sixième opus de Pirates des Caraïbes, et qu’il se concentrera sur «une femme jouée par Margot Robbie». “Les connaisseurs disent que la relation de l’acteur avec Bruckheimer s’est beaucoup détériorée ces derniers mois”, disent-ils.

Source: Cependant