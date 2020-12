À la fin de 2019, les choses ne pouvaient pas être pires pour la franchise Star Wars. Rise of The Swkywalker de JJ Abrams avait été un succès au box-office, mais aussi un échec critique. De plus, il a été précédé d’une polémique autour de The Last Jedi de Rian Johnson. Un film qui en 2017 a causé un schisme sans précédent parmi les fidèles dévoués de Star Wars.

Comme si cela ne suffisait pas, Solo: A Star Wars Story de Ron Howard avait été un exercice décevant de nostalgie qui a fini par enterrer les possibilités d’un film solo Obi Wan Kenobi – avec Ewan McGregor à la tête du casting. La saga, qui avait survécu à des décennies entières de changements générationnels, semblait maintenant montrer des signes de fatigue dus à un phénomène impensable: l’épuisement.

Star Wars comme axe central de Disney Plus

Non seulement était-ce le fait que Disney avait allumé près de cinq projets en moins d’une décennie, mais aussi seulement Rogue One: Une histoire de Gareth Edwards ‘Star Wars à partir de 2016. Il avait atteint ce qui semblait être l’intention. étude initiale lors de l’achat de la mythologie moderne la plus célèbre.

Le film avait retrouvé le rythme et surtout, la manière de raconter les histoires de George Lucas. Une épopée pour adultes a apporté l’écran. Il était surprenant par son efficacité et son sens émouvant de pouvoir, de loyauté et du poids de la mythologie Star Wars dans son histoire.

Cependant, ni la trilogie commencée par JJ Abrams en 2015 avec Star Wars: Episode VII – Le réveil de la force, ni aucun des nouveaux personnages ajoutés au canon, n’a eu la réception ou la popularité attendue.

En fait, la principale caractéristique de la nouvelle période Disney, semblait marquée par la polémique. La silhouette du très jeune Rey (Daisy Ridley) s’est transformée en emblème d’une nouvelle génération sans beaucoup de profondeur ni beaucoup moins de poids. Et les disputes sur les changements dans le canon: toutes les décisions autour de l’argument avaient une teinte déroutante; quelque chose que perplexe le fandom de la franchise et le monde du cinéma.

Le nouveau Star Wars sans l’accueil du passé

En fait, chaque partie du nouvel univers semblait être un ajout maladroit au milieu d’une expérience qui a fini par ne plus fonctionner ni en forme ni en substance. L’humour inutile ajouté au scénario, le manque de cohérence et l’intérêt d’Abrams et de Johnson d’utiliser les personnages centraux comme une forme de nostalgie expéditive. Éléments qui ont transformé la soi-disant “nouvelle trilogie” en un échec narratif aux proportions troublantes.

Au moment de la sortie de Star Wars: Episode VIII – Les derniers Jedi de 2017, il était clair que l’histoire n’était pas prévue pour l’avenir. Il n’avait pas non plus de continuité concrète ni de schéma de structure général. Johnson a expérimenté à une toute nouvelle limite avec l’univers de la saga. Il l’a également fait en explorant des options qui, jusque-là, semblaient impensables au sein de la franchise et sa façon d’analyser sa propre tension interne.

Pour le meilleur ou pour le pire, Johnson a démontré ce qu’Abrams avait à moitié montré en 2015. Star Wars, en tant que concept, dépendait d’un équilibre minutieux: vision contemporaine de son histoire et respect des points spécifiques qui la définissent comme une histoire individuelle. Dans un risque un peu calculé, Johnson élabore le sens de La Force, profanera les personnages principaux et prit même l’initiative audacieuse de réinterpréter le regard sur le bien et le mal de la saga.

La vieille mythologie en question

Le résultat a été une controverse qui a segmenté les opinions des fans et des critiques. Cela a amené les bases de la mythologie dans un champ de discussion inconfortable et a montré que la franchise commençait à montrer des signes de fatigue. Ou du moins, la nécessité d’une révision qui était moins qu’un hommage et quelque chose de plus proche d’une réinvention.

Pour la première de Rise of the Skywalker, l’anticipation a atteint des niveaux alarmants. Et la déception après sa première, aussi. Le film s’est avéré être une aventure frénétique et effrénée en surface, qui a tenté de lier les histoires originales aux nouvelles. Une pirouette de script pauvre qui a épuisé le muscle d’une histoire basée sur sa capacité à attirer les anciens fans et à en capturer de nouveaux.

Mais le voyage de Rey à travers les labyrinthes de The Force, la découverte de son origine surprenante et finalement, la renaissance du personnage en tant que dernier maillon improbable dans la famille emblématique Skywalker, s’est avéré être un exercice narratif forcé. Dans le pire des cas, une expérience dénuée de sens qui a contrecarré toutes les tentatives de la trilogie de se débrouiller seule.

En fin de compte, Star Wars a tiré sa dernière incarnation avec un mélange doux-amer de prétentions. Quelque chose qui a conduit le public et les médias spécialisés à se poser quelques questions sur l’avenir immédiat de la franchise.

C’est alors que la productrice Kathleen Kennedy est sortie du malaise général. Il a assuré que l’étude envisageait la possibilité “de prendre le temps” de réfléchir à la direction que prend la saga. Dans ce qui semblait être un aveu de culpabilité, il a analysé le fait concret que les résultats autour de Star Wars n’avaient pas été comme prévu. En fait, plusieurs des projets c’étaient des expériences ratées dont le studio avait besoin de tirer quelques leçons.

Il y a eu des annulations comme celle de la trilogie qui serait en charge de David Benioff et DB Weiss. Et la promesse d’une plus grande prudence lors de l’analyse de la franchise. Pour le moment, Star Wars semblait sur le point de prendre une retraite honorable.

Jusqu’à ce que Disney Plus publie la première série d’action en direct de la franchise: The Mandalorian et tout a changé immédiatement.

Un guerrier sans visage qui a surmonté tous les obstacles

Disney Plus

Le succès sans précédent de la série The Mandalorian a été responsable des plans prudents de Disney pour l’avenir de Star Wars non seulement rejetés. Le studio a pris la décision risquée d’exploiter en profondeur l’univers autour de la série.

C’est une étape surprenante mais pas totalement imprévisible, au vu des résultats de la série. Cette semaine, plusieurs médias ont annoncé que l’histoire mandalorienne était le contenu le plus vu. Et pas seulement de Disney Plus, mais aussi de toute autre plateforme.

Depuis sa création en 2019, The Mandalorian a attiré un public massif et a suscité l’enthousiasme, la spéculation et l’adoration. Tout cela grâce en grande partie à la puissante dynamique entre le mandalorien Din Djarin (Pablo Pascal) et son petit élève. Lucasfilm espère maintenant attirer un public tout aussi dévoué pour sa prochaine liste d’émissions télévisées originales de Star Wars. Certains d’entre eux ont été révélés lors de la longue présentation de cette semaine.

Mais il ne s’agit pas seulement de la popularité de la série, mais du fait que l’histoire a réussi à maintenir le langage et la façon dont la saga est comprise à un niveau adulte et sobre. C’est la raison principale des annonces qui ont rempli l’événement Company Investor Day 2020.

Le Mandalorien, avec le réalisateur et scénariste Jon Favreau à la barre et David Filoni comme producteur, a obtenu un produit de la plus haute facture. Il a également réalisé ce qui semblait impossible: amener les histoires de Star Wars à un niveau de reconnaissance unanime. Quelque chose qui lui a même valu une poignée de nominations aux Emmy Awards, en plus de remporter simultanément plusieurs prix. De produit expérimental de la plate-forme en ligne du studio, le spectacle est devenu le symbole de l’avenir de Star Wars en tant que produit.

Ainsi, l’annonce qui a été faite lors de la présentation de la journée des investisseurs de la société 2020 est une conséquence du succès de The Mandalorian. Et surtout, de ce qui semble être la conviction de Disney d’explorer la franchise Star Wars d’un nouveau point de vue.

Il y a deux séries dérivées mandaloriennes en préparation. Des contenus qui seront établis en même temps que les séries existantes et qui se recouperont. Les Rangers de la Nouvelle République suivront vraisemblablement les anciens rebelles, désormais chargés d’assurer le contrôle du nouveau gouvernement après la chute de l’Empire Galactique.

Mando et Ahsoka à la rescousse de la franchise

Disney Plus

Le deuxième spin-off est Ahsoka, qui explorera ce qui s’est passé avec le protagoniste de Star Wars: The Clone Wars, Ahsoka Tano (Rosario Dawson). Et probablement en plongeant dans la mythologie de la série animée, quelque chose est devenu clair lorsque les Jedi ont explicitement mentionné le grand amiral Thrawn.

Il y a également eu des annonces concernant la série Obi-Wan Kenobi, dans laquelle Ewan McGregor jouera à nouveau le sage Jedi. Cela inclura également Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador. L’acteur a joué Anakin Skywalker dans la trilogie préquelle de Star Wars. Et bien que les films eux-mêmes ne soient généralement pas appréciés, le duo semble destiné à créer une connexion directe à un univers avant la soi-disant nouvelle trilogie.

Le vieil ami de Han Solo, Lando Calrissian, aura également sa propre émission de télévision Star Wars sur Disney Plus. Personne n’a encore été choisi pour le rôle-titre, mais le réalisateur de Dear White People, Justin Simien, dirige le développement de la série. Du côté le plus sombre de la galaxie se trouve Star Wars: Acolyte, du créateur de poupée russe Leslye Headland. Il est décrit comme “un thriller mystérieux qui emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de sombres secrets et de pouvoirs émergeant dans les derniers jours de l’ère de la Haute République”.

De vieilles connaissances en tant que nouveaux protagonistes de Star Wars

Comme si tout ce qui précède ne suffisait pas, l’annonce du prochain spin-off animé de Clone Wars, Star Wars: The Bad Batch, avait déjà été annoncée plus tôt cette année. Les autres émissions de télévision d’animation de Star Wars annoncées étaient Star Wars: A Droid Story, qui se concentrera sur les droïdes emblématiques R2-D2 et C-3PO, et une série de dix épisodes de courts métrages d’anime intitulée Star Wars: Visions.

La présentation comprenait également un premier aperçu des coulisses de la production initiale de la série d’action en direct de Rogue One Andor, qui mettra en vedette Diego Luna dans le rôle de l’espion voyou Cassian Andor. Au total, il y aura dix séries qui arriveront à l’écran d’ici trois ans.

Cependant, la grande question est évidente: la franchise peut-elle supporter un tel type d’exploitation? Déjà l’histoire générale donnait des symptômes de fatigue lors de son passage débattu au cinéma au cours des cinq dernières années. Le fait qu’une grande partie de l’intrigue ait dû dépendre de la trilogie originale des années 70 était l’un des gros problèmes.

Star Wars supportera-t-il une telle saturation?

Disney Plus

Serait-ce cette sursaturation d’histoires ajoutées et qu’en réalité, ce ne sont que des variations d’un seul thème, le point de rupture avec ce qui semble être une relation privilégiée entre les fans et une franchise qui perdure à travers le temps?

Star Wars a-t-il besoin de cette toute nouvelle collection d’histoires qui ne sont pas vraiment basées sur son canon étendu intéressant et étendu, mais sur les moments les plus mémorables de ses récents personnages à l’écran? Disney est-il sur le point d’enterrer la saga la plus célèbre de l’histoire dans un phénomène d’épuisement de l’intrigue qui sera sûrement difficile à surmonter?

Le phénomène du Mandalorien est toujours appréciable et intéressant, mais cela ne veut pas dire qu’une foule de nouveaux personnages ils peuvent conquérir une génération qui a déjà eu son premier désaccord avec l’histoire.

Selon toute vraisemblance, nous n’aurons pas bientôt de réponses claires au problème. Mais l’inquiétude des fans sur le sujet – il y a déjà des voix qui s’interrogent à ce sujet – pourrait être plus que justifiée. Nous devrons attendre pour savoir à quel point la nouvelle stratégie de Disney est efficace. Ou non.