Un nouveau film de football de Disney + approche à grands pas. Vendredi, le service de streaming a publié la bande-annonce de son film original Safety. Inspiré par une histoire vraie, Safety parle de Ray McElrathbey, un joueur de football de Clemson qui traverse une série de circonstances difficiles. Avec l’aide de la communauté Clemson, Ray réussit sur le terrain en élevant son frère Fahmarr, âgé de 11 ans.

Les stars de la sécurité Jay Reeves (All American, The Tax Collector) dans le rôle de Ray et Thaddeus J. Mixson dans le rôle de Fahmarr. Le film met également en vedette Corinne Foxx, Matthew Glave, Hunter Sansone, Amanda Warren, Miles Burris, Isaac Bell, Elijah Bell et James Badge Dale. Safety est réalisé par Reginald Hudlin (Marshall) et produit par Mark Ciardi, pga (Secrétariat, Miracle) et Gordon Ray (Million Dollar Arm, The Rookie). La sécurité fera ses débuts exclusivement sur Disney + le vendredi 11 décembre.

“La sécurité est un film sur la fraternité et le rassemblement pour le plus grand bien, qui est un message dont notre société a besoin en ce moment”, a déclaré Hudlin dans un communiqué. “C’est l’histoire d’un jeune homme coincé dans une situation où l’échec n’est pas une option. Par pure volonté, il fait l’impossible, ce qui incite toute la communauté autour de lui à faire de même. C’est un film que j’ai hâte à regarder avec ma famille sur Disney + le 11 décembre et pour que les familles du monde entier fassent de même. “

Dans la vraie vie, McElrathbey a emmené Fahmarr en détention à l’âge de 19 ans en 2006. Il était un étudiant de première année en chemise rouge à Clemson et ne voulait pas que son frère se retrouve en famille d’accueil après que leur mère soit entrée en cure de désintoxication pour toxicomanie. Au cours de la saison 2006, McElrathbey est passé de la défense à l’attaque, et l’été suivant, il a déchiré son ACL, qui a mis fin à sa saison 2007, selon Greenville News. Clemson n’a pas renouvelé la bourse d’études de McElrathbey en 2008, mais lui a offert un poste d’entraîneur adjoint. Il est diplômé de Clemson en 2008 avant d’être transféré à l’école doctorale de l’Université Howard. Il a joué dans son équipe de football pendant un an, puis a terminé sa carrière de footballeur à l’Université de Mars Hill en 2010.

“Vous êtes un enfant qui va à l’université et vous essayez de vous concentrer sur ce que vous avez à faire ici, et cela arrive souvent”, a déclaré l’entraîneur-chef de Clemson, Dabo Swinney, à The Clemson Insider l’année dernière en parlant de McElrathbey. «Parfois, ces enfants sont distraits ou attirés par des choses qui se passent à la maison et qu’ils n’ont aucun contrôle dessus. Tout à coup, vous vous trouvez dans une situation de crise.»