Le géant du divertissement Disney a choisi de renforcer la sécurité sur sa plate-forme de streaming Disney + en supprimant les films classiques du catalogue pour enfants, tels que «Dumbo» ou «Peter Pan» qui incluent des représentations négatives et / ou des mauvais traitements de personnes ou de cultures, bien qu’ils le fassent continuer à être disponible sur les comptes adultes.

Comme indiqué à un porte-parole de la société, cette mesure renforce celle adoptée en octobre dernier lorsque des avis de contenu révisés ont été ajoutés pour certains titres Disney +, où il a été signalé que, étant si vieux, ils pourraient inclure des connotations racistes.

Maintenant plusieurs de ses classiques de l’animation tels que “Dumbo” (1941), “Peter Pan” (1953), “La Dame et le Clochard” (1955), “Le Livre de la Jungle” (1967) et “Les Aristochats” (1970) sont devenus des contenus considérés comme adaptés uniquement aux personnes de plus de 7 ans et ont été bloqués dans les profils d’enfants (de moins de 7 ans) en raison de leur contenu inapproprié.

La société a pris la décision d’interdire les films des comptes pour enfants après avoir recueilli l’avis d’un groupe d’experts externes, composé d ‘«organisations de premier plan qui défendent les communautés qu’elles représentent et qui sont à l’avant-garde du changement narratif dans les médias et le divertissement. ».

Une position qui s’inscrit dans l’engagement de «créer des histoires aux thèmes inspirants et ambitieux qui reflètent la riche diversité de l’expérience humaine à travers le monde», comme le reflète Disney sur son site Internet.

Jusqu’à présent, la société de souris avait géré le problème en émettant le message d’avertissement, qui a joué 10 secondes avant le début du film.

Même à ce moment-là, Disney a déclaré qu’il ne jugeait pas nécessaire de modifier le contenu des films car, bien qu’ils fussent de faux stéréotypes «hier et aujourd’hui», le fait qu’ils soient dans leur version originale permettait «d’apprendre et de générer des conversations pour créer ensemble un avenir plus inclusif “.

La formule désormais choisie par Disney dans sa nouvelle plateforme de streaming est d’empêcher les mineurs de moins de sept ans d’accéder aux bandes, même pas avertis, et ils retirent du catalogue les films jugés inappropriés en raison de leur contenu raciste, ne laissant la possibilité que de visionner plus de cet âge.

Le problème des connotations racistes de certains classiques est ancien, remontant même à la date de sortie de certains films.

Dans “Dumbo”, par exemple, une scène comprend un groupe de corbeaux utilisant des stéréotypes pour représenter les Afro-Américains et dirigé par un personnage baptisé Jim Crow, un terme péjoratif autrefois utilisé pour insulter les hommes noirs aux États-Unis.

Un problème similaire se produit dans “The Jungle Book”, tandis que “Peter Pan” a été critiqué pour la manière dont il représente les Amérindiens et “The Aristochats” pour son stéréotype sur les Asiatiques à l’image de Shun Gon, un chat siamois, comme se produit de même dans “Lady and the Tramp” avec deux chats siamois qui apparaissent dans le film.