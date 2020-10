Distribution de la série biographique de Dwayne Johnson «Young Rock» révélée | INSTAGRAM

Et c’est qu’en ces temps-ci, quiconque est une célébrité ne peut pas se vanter d’être célèbre sans avoir d’abord un série biographique de sa vie, un fait qui est devenu une grande tendance dans l’industrie du divertissement.

Eh bien, c’est maintenant au tour de Dwayne Johnson, qui a informé, très excité, au sein de ses réseaux sociaux officiels, qu’il aura son propre show centré sur sa jeunesse et cette semaine il a annoncé une partie du casting de Young Rock.

Plus précisément, c’est via son compte Instagram que l’ancien lutteur de la WWE Dwayne Jhonson a annoncé la création de ce qui sera une série de bandes dessinées, qui se concentrera sur son «enfance sauvage et imprévisible et ses années de formation en grandissant». , comme lui-même l’a fait savoir.

Vous pourriez également être intéressé: la famille de Dwayne Johnson “The Rock” a été testée positive pour v1rus

Donc, pour le moment, nous avons les informations suivantes: trois Dwaynes seront présentés à différentes étapes de sa vie, on peut le voir dans son enfance, alors qu’il était adolescent et, enfin, représenté dans sa vingtaine.

Face à tant d’émotion, “La Roca” a décidé de donner un aperçu rapide, partageant des photos des comparaisons avec les personnages, c’est vrai, il a publié quelques images où vous pouvez voir la vraie photo (lui et ses proches) et les acteurs personnifiés comme ceux-ci.

D’après ce que nous avons pu réaliser, sa version enfant sera aux commandes de l’acteur Adrian Groulx, qui est décrit par Johnson comme son héros car «je regarde en arrière ce moment de ma vie avec tant d’affection et comment il a vu le monde à travers mes yeux de 10 ans », a écrit le célèbre.

De même, pour représenter sa scène d’adolescence, nous verrons Bradley Constant jouer Dwayne, qui montrera les expériences que la célébrité a eues depuis ses 15 ans, en plus, il nous montrera comment elles ont marqué sa vie pour toujours.

De la même manière, ce sera Uli Latukefu qui jouera notre bien-aimé Dwayne Johnson dans ses années de collège, se souvenant de l’acteur lorsqu’il jouait pour l’équipe de football de l’Université de Miami.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

“Ces années ont été parmi les plus marquantes. Les hauts sont incroyables, mais les bas étaient critiques. 275 livres de violence dans le haut du corps, l’attitude et clairement manger trop de pizza”, a écrit la grande célébrité.

Il est à noter que parmi le casting de la série, il y a aussi de grands talents, comme Joseph Lee Anderson, un acteur qui jouera le lutteur Rocky «Soulman» Johnson, le père de Dwayne, donc ce rôle est très spécial pour lui.

“Mon père était un vrai pionnier et a brisé les barrières de couleur à travers notre pays dans les années 60, 70 et 80. La moitié des premiers champions des équipes de couleur était mon père (avec Tony Atlas)”, était la présentation de l’image qui montre son père et l’acteur susmentionné.

De plus, sa mère sera représentée par l’actrice Stacey Leilua. “Beaucoup d’entre vous connaissent l’histoire de ma mère: une survivante du cancer, elle a traversé l’enfer et est revenue, une vie incroyable et est toujours l’être humain le plus doux de la planète”, était la légende de l’image que Dwayne a écrit.

Avec le casting de la nouvelle série biographique de “The Rock”, qui s’appellera “Young Rock” déjà terminé, la date de sortie de cette production originale de NBC est spéculée pour les premiers mois de 2021, car ladite production, Il est juste en cours de développement en Australie, un pays où le travail est autorisé à contrôler la situation grâce à la contingence sanitaire mondiale.