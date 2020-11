Les membres de la distribution originale de Scream se réunissent samedi pour un événement caritatif spécial via Looped Live. L’événement virtuel inclura Matthew Lillard, David Arquette, Rose McGowan, Kevin Williamson, Skeet Ulrich, Jamie Kennedy et Neve Campbell. Arquette et Campbell rejoignent Courteney Cox en tant que stars de Scream originales travaillant sur le cinquième film Scream à venir, qui devrait sortir en salles en janvier 2022.

La réunion virtuelle est prévue samedi à 18 h HE via Looped Live. Jenelle Riley de Variety est l’hôte et le scénariste Kevin Williamson participe également. Les fans pourront poser des questions pendant l’événement. Les profits iront à la National Breast Cancer Coalition, à la Fondation «I Have a Dream» à Los Angeles et au East Los Angeles Women’s Center. Les billets coûtent 20 $ pour la réunion, bien que des billets VIP de 90 $ soient disponibles pour les fans qui souhaitent discuter en tête-à-tête avec l’une des stars. Il reste encore des billets pour des rencontres virtuelles avec Kennedy, Arquette et McGowan, à compter de vendredi.

L’événement se déroule pendant que Cox, Arquette et Campbell travaillent sur Scream 5. Matt Bettinelli-Olpin et Ryler Gillet réalisent le nouveau film. Ils sont l’équipe derrière Ready Or Not et l’un des segments du film d’horreur d’anthologie V / H / S. En octobre, Campbell a déclaré à Entertainment Tonight qu’elle était ravie de se remettre au travail et d’avoir la chance de jouer à nouveau Sidney Prescott.

«Je pars bientôt [and] J’ai hâte de retourner au travail », a déclaré Campbell le mois dernier. “Ce sera la première fois depuis mars et je suis sûr que nous avons tous affaire à un retour au travail, donc je suis excitée à ce sujet.” Elle a ajouté plus tard qu’elle était “excitée” de jouer à nouveau son personnage et de revoir Arquette et Cox. “Ces films comptent tellement pour moi pour ma vie et ma carrière et ils sont toujours amusants à faire, donc ça devrait être amusant!”

La franchise Scream a été lancée en 1996, avec le Scream de Wes Craven. Le regretté Craven a réalisé trois autres suites, avec la quatrième ouverture en 2011. Le cinquième film Scream sera le premier non réalisé par Craven, décédé en 2015. La franchise a également inspiré une série télévisée qui a duré trois saisons de 2015 à 2019. Cambell , Cox et Arquette sont les seuls acteurs à apparaître dans tous les films Scream, avec Roger L. Jackson comme voix de Ghostface. Williamson a écrit les deux premiers films Scream et le quatrième, avec Ehren Kruger écrivant le troisième film et James Vanderbilt et Guy Busick écrivant le cinquième.