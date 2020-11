Diva complète! Maribel Guardia pose dans une tenue à imprimé animal | Réforme

La belle actrice Garde Maribel Il a partagé une photo sur ses réseaux sociaux où bien sûr il a obtenu tous les regards de ses millions de followers, car à 61 ans, il a l’air extrêmement divin et beau.

Nul doute que Maribel Guardia est une spécialiste pour faire tomber ses millions de followers amoureux de ses différentes tenues, puisque l’ex-épouse de la chanteuse Joan Sebastián est une référence dans le monde de la mode.

Hier, Maribel a partagé une photo sur son compte Instagram officiel où elle a obtenu tous les looks de ses millions d’adeptes et où elle peut être vue portant un combinaison à imprimé animal et bottes hautes en cuir noir.

C’est ainsi que la belle actrice et présentatrice costaricienne a réussi à remonter le moral après avoir posé dans la nature avec une tenue à couper le souffle.

Il convient de mentionner qu’il y a ceux qui disent que les shorts ne sont que pour les jeunes femmes, cependant, comme Garde Maribel Il a le secret de la jeunesse éternelle, il peut se donner ce luxe.

Je choisis de croire que les choses sont possibles même si je ne sais pas comment elles vont se passer. #lookoftheday @ black.secret.boutique #happy #tuesday », a écrit Maribel dans le post.

Et c’est que la chanteuse n’arrête pas non plus de faire ce qu’elle veut, puisqu’avec cette tenue elle la fait ressembler à une vraie jeune femme.

Comme prévu, cette publication de Garde Maribel Jusqu’à présent, j’ai réussi à franchir facilement la barrière des 50 mille likes et plus de 700 commentaires en seulement 23 heures après sa publication sur le réseau social.

Spectaculaire, Merci belle “, Belle je t’aime reine”, “Je t’aime, j’espère et j’espère vous embrasser à nouveau, parler, rire et prendre beaucoup plus de photos”, “Tu es super belle et belle comme toujours”, étaient quelques-uns des nombreux commentaires et les compliments que vous avez reçus.

De cette façon, il a permis de voir chaque détail de la silhouette enviable qu’il a à ses 61 ans, dont il se vante toujours avec une fierté totale, car cela l’aide sans aucun doute à voler des soupirs et même à faire baver les internautes.

Une fois la publication réalisée, la Costaricaine a vérifié une fois de plus qu’elle peut sans aucun doute provoquer un monde d’émotions, puisque ses followers et autres internautes sont immédiatement apparus dans la zone de commentaire comme mentionné ci-dessus.

Il est à noter que la Costaricaine de 61 ans partage des photos d’elle tenues au jour le jour et aussi lors d’occasions spéciales, ainsi que de partager des secrets de beauté et des astuces pour toujours rester belle.

Il ne fait aucun doute que l’actrice et animatrice légendaire Maribel Guardia est une personne qui, en plus d’être l’une des plus reconnues et emblématiques du divertissement télévisé, a montré qu’en plus d’être belle, elle est sage car elle a beaucoup appris tout au long de sa carrière. .

Actuellement, l’une de ses participations les plus remarquables est dans le programme du matin “Hoy”, avec l’équipe de chefs d’orchestre, où il a eu l’occasion de travailler avec la récente f @ llec1da Magda Rodríguez, qui a malheureusement secoué le monde du divertissement en dernier lieu. Novembre après sa perte, car on ne savait pas qu’il avait un problème de santé grave et il est parti soudainement laissant un grand vide dans le monde du divertissement.

On savait que Maribel et la productrice avait une très bonne relation alors elle avait toujours les portes ouvertes pour l’émission du matin et même aujourd’hui, malgré le fait que la productrice dont on se souvient n’est plus présente, elle est encore fréquemment invitée à l’émission de télévision, car elle est l’une des le plus aimé au Mexique.

