En ce qui concerne les relations avec des célébrités, il est prudent de dire que nous y sommes tous un peu trop investis. Nous aimons toujours savoir qui sort avec qui, qui a rompu, qui se marie et qui divorce. Il y a des célébrités qui trouvent leur bonheur pour toujours, tandis que d’autres ont du mal à s’installer.

CONNEXES: Voici les 18 mariages de célébrités les plus courts de tous les temps

Ensuite, bien sûr, il y a les célébrités qui ne semblent pas pouvoir trouver cette personne éternelle, et qui, très souvent, divorcent quelqu’un puis se remarient peu de temps après. En fait, il y a une poignée de célébrités qui divorcent énormément, et nous espérons vraiment qu’elles trouveront leur personne pour toujours.

Dix Geraldo Rivera

Geraldo Rivera n’a pas la meilleure réputation en matière de relations. Le journaliste et personnalité de la télévision a été marié cinq fois au total, mais a divorcé quatre fois. Il s’est marié pour la première fois en 1965 avec Linda Coblentz mais a divorcé en 1969. Après son divorce, il est passé à Edith Vonnegut, qu’il l’a épousée en 1971, mais les deux ne sont restés mariés qu’en 1975. Geraldo a ensuite évolué assez rapidement, se mariant Sherryl Raymond en 1976. Le couple a eu un enfant ensemble avant de divorcer en 1984.

Geraldo a attendu quelques années avant de se marier à nouveau, nouant le nœud avec Cynthia Cruickshank en 1987. Ils ont eu deux enfants ensemble avant de divorcer en 2000. Son mariage le plus récent et actuel est avec Erica Levy. Les deux se sont mariés en 2003 et sont depuis ensemble avec un enfant.

9 James Cameron

Vous connaissez peut-être James Cameron pour avoir réalisé plusieurs de vos films préférés. Ce que vous ne savez peut-être pas sur lui, c’est qu’il a été marié cinq fois et divorcé quatre fois. Sa première épouse fut Sharon Williams avec qui il fut marié de 1978 à 1984. Ne perdant pas de temps à être célibataire, James épousa Gale Anne Hurd en 1985, ne restant avec elle que quatre ans avant de divorcer en 1989.

De toute évidence, James n’a pas appris sa leçon, car il a épousé sa troisième femme Kathryn Bigelow la même année en 1989, avant de finalement divorcer en 1991. Enfin, il a épousé sa quatrième femme Linda Hamilton en 1997, avant qu’ils ne la quittent en 1999. Actuellement, James est marié à Suzy Amis. Il l’a rencontrée sur le tournage de Titanic avant leur mariage en 2000 et sont ensemble depuis.

8 Martin Scorsese

Martin Scorsese est un autre réalisateur célèbre qui a eu sa juste part de mariages et de divorces. Au fil des ans, il a également été marié cinq fois au total avec quatre divorces à son actif. Il a épousé sa première femme, Laraine Marie Brennan en 1965. Le couple a eu une fille ensemble avant de divorcer en 1971. La deuxième épouse de Martin était Julia Cameron. Les deux se sont mariés en 1975 et ont divorcé peu de temps après en 1977. Ils ont également une fille ensemble.

Isabelle Rossellini était la troisième épouse de Martin, et les deux se sont mariés de 1979 à 1982. Il est ensuite passé à sa quatrième épouse, Barbara De Fina, et ils se sont mariés de 1985 à 1991. Sa dernière épouse est Helen Morris, et ils « Je suis ensemble depuis 1999 et j’ai une fille ensemble. Ils sont toujours mariés heureux aujourd’hui.

7 George Foreman

George Foreman, une légende de la boxe a également une vie amoureuse similaire. L’athlète a été mariée cinq fois au total, avec quatre divorces. Sa première femme était Adrienne Calhoun, qu’il épousa en 1971 et finit par divorcer en 1974. Quelques années plus tard, elle épousa Cynthia Lewis en 1977, mais encore une fois, le mariage ne dura pas longtemps puisque les deux divorcèrent en 1979.

CONNEXES: Ce sont les mariages de célébrités les plus durables

Sharon Goodson était son mariage le plus court, car les deux se sont mariés en 1981 et ont divorcé en 1982. Il n’a pas non plus attendu très longtemps avant de se marier à nouveau, car il a épousé sa quatrième femme, Andrea Skeete la même année, et a finalement divorcé en 1985. Enfin, il s’est installé avec sa femme actuelle, Mary Joan Martelly, qu’il a épousée en 1985 et avec qui il est toujours marié aujourd’hui.

6 Christie Brinkley

Les divorces multiples ne concernent pas seulement les hommes d’Hollywood, car le mannequin Christie Brinkley a également eu sa juste part de divorces au fil des ans. Au total, Christie a été mariée et divorcée quatre fois. Son premier mariage était avec Jean-François Allaux en 1973. Les deux se sont mariés quelques années avant de divorcer en 1981. Son deuxième mariage était avec un visage plutôt célèbre, Billy Joel. Le couple s’est marié en 1985 et a eu une fille ensemble avant de divorcer en 1994.

Cette même année, Christie épouse Richard Taubman. Ils ne se sont mariés qu’un an et ont divorcé en 1995, avant d’avoir un fils ensemble. Finalement, Christie a épousé son dernier mari, Peter Cook en 1996. C’était son plus long mariage, car ils étaient ensemble jusqu’en 2008 et ont eu une fille ensemble. Christie ne s’est pas mariée depuis.

5 Joan Collins

L’actrice Joan Collins a également été mariée cinq fois au total, dont quatre se sont terminées par des divorces. Son premier mariage était avec Maxwell Reed en 1952. Le couple s’est marié jusqu’en 1956 avant de divorcer. Joan a ensuite épousé Anthony Newley en 1963. Ils ont eu deux enfants ensemble avant de divorcer en 1971.

Peu de temps après, Joan a épousé Ron Kass en 1972, ayant un enfant avec lui jusqu’à ce qu’ils divorcent en 1983. Son quatrième mariage était avec Peter Holm en 1985 jusqu’à ce qu’ils divorcent en 1987. Son mariage final est venu en 2002 quand elle a épousé Percy Gibson. Les deux sont toujours mariés heureux aujourd’hui.

4 Barbara Walters

La célèbre présentatrice de nouvelles et personnalité de la télévision Barbara Walters a également eu un certain nombre de relations compliquées au fil des ans. Comme beaucoup d’autres, elle a été mariée cinq fois au total et a divorcé cinq fois, une fois avec le même homme! Son premier mariage a eu lieu en 1955 lorsqu’elle a épousé Robert Henry Katz. Les deux étaient ensemble jusqu’en 1958, date à laquelle ils ont finalement divorcé. Quelques années plus tard, elle se remaria, cette fois avec Lee Guber en 1963. Ils étaient ensemble jusqu’à ce qu’ils divorcent en 1976, et ils adoptèrent une fille ensemble.

Son prochain mariage était avec Merv Adelson en 1981. Ils étaient ensemble jusqu’à leur divorce en 1984, cependant, ils ont décidé qu’ils s’aimaient encore assez pour se marier à nouveau en 1986. Malheureusement, les choses n’ont pas fonctionné à nouveau, car ils ont divorcé pour la deuxième fois en 1992. Barbara ne s’est pas mariée depuis.

3 Kenny Rogers

Kenny Rogers était un artiste country célèbre avant de mourir, malheureusement, en mars 2020. Avant sa mort, il était dans et hors d’un certain nombre de mariages et de relations. Il s’est marié cinq fois, dont quatre se sont soldés par un divorce. Sa première femme était Janice Gordon – le couple s’est marié en 1958, ayant un enfant ensemble avant de divorcer en 1960.

CONNEXES: 10 célébrités avec les mariages les plus chers

Cette même année, il épousa sa deuxième épouse Jean Rogers. Malheureusement, ils ont divorcé trois ans plus tard, en 1963. En 1964, il a épousé Margo Anderson et le couple a eu un enfant ensemble avant de divorcer en 1976. Il a ensuite épousé Marianna Gordon en 1977, mais ils ont divorcé en 1993 après avoir eu un enfant. ensemble. Son dernier mariage a eu lieu en 1997 lorsqu’il a épousé Wanda Miller. Ils ont eu des jumeaux ensemble et se sont mariés pendant plus de vingt ans avant son décès en 2020.

2 Billy Bob Thornton

L’acteur Billy Bob Thornton n’a pas non plus été très chanceux dans le département de l’amour. Billy Bob a été marié six fois et divorcé cinq fois. Son premier mariage a eu lieu en 1978 lorsqu’il a épousé Melissa Lee Gatlin. Leur mariage n’a pas duré longtemps, car ils ont divorcé en 1980. Il a ensuite épousé Toni Lawrence en 1986, mais encore une fois, le mariage n’a pas duré longtemps et ils ont divorcé en 1988. Il est ensuite passé à Cynda Williams lorsqu’ils se sont mariés en 1990. , divorçant à nouveau deux ans plus tard en 1992.

Sa quatrième femme était Pietra Dawn Cherniak, qu’il a épousée en 1993 avant de divorcer en 1997. Sa cinquième femme est un visage plutôt familier, car il a épousé Angelina Jolie en 2000, les deux ayant une romance tourbillonnante avant de divorcer en 2003. Actuellement, il est marié à Connie Angland et ils se sont mariés en 2014.

1 Larry King

Larry King a eu une carrière incroyable, mais il gagne de loin le ratio mariage et divorce. Il a été marié huit fois à sept femmes différentes, tous les mariages se terminant par un divorce. Son premier mariage était avec Freda Miller en 1952 avant d’être annulé en 1953. Quelques années plus tard, il épousa Annette Kaye, et le mariage n’a même pas duré un an avant que les deux ne divorcent. Ne perdant pas de temps, il épousa Alene Akins en 1961, les deux mettant fin à leur relation par un divorce en 1963. Cette même année, il épousa Mickey Stuphin avant qu’ils ne la quittent en 1967.

Une fois de plus, Larry a épousé Alene Akins en 1967, mais encore une fois, les choses n’ont pas fonctionné entre eux et ils ont divorcé pour la deuxième fois en 1972. Il est ensuite passé à Julie Alexander, et les deux se sont mariés en 1989, mais finalement divorcé en 1992. Enfin, Larry a épousé Shawn Southwick en 1997. Cependant, les deux ont fait l’annonce en 2019 qu’ils mettaient fin aux choses. Parlez d’une longue liste de femmes pour Larry!

SUIVANT: 10 mariages télévisés les plus emblématiques (et 5 qui n’auraient pas dû se produire)

Prochain

10 autres selfies Instagram de célébrités virales, classés

A propos de l’auteur

Danielle Gittleman

(112 articles publiés)

Danielle Gittleman est une écrivaine et éditrice de Freehold, New Jersey.

Passionnée de musique, de divertissement et d’écriture, Danielle a mis son amour pour eux et se spécialise dans la musique et le journalisme de divertissement.

Danielle est une écrivaine indépendante, où elle a écrit pour des sites Web tels que TheTravel, contribuant à des articles de voyage et de vacances, ainsi que TheRichest, où elle a écrit du contenu sur les célébrités et le divertissement jusqu’à ce qu’il cesse de publier à l’automne 2018.

Danielle écrit actuellement des histoires de culture pop pour TheThings, où elle rédige plusieurs articles par semaine sur le site Web.

De plus, Danielle a également été co-fondatrice de son propre magazine de musique en ligne, White Noise Zine, où elle a mené des entrevues avec des musiciens, écrit des actualités et des reportages sur la musique et a aidé à produire des numéros en ligne bimensuels du magazine. Danielle a également fait pression pour la tournée Vans Warped pendant trois années consécutives et a travaillé avec ReverbNation sur des campagnes visant à trouver des artistes à figurer dans White Noise Zine.

Danielle est une personne dévouée et met son cœur et son âme dans tout ce qu’elle fait. Travailleuse acharnée, elle est extrêmement passionnée par son écriture et ne pouvait rêver de faire autre chose.

Plus de Danielle Gittleman