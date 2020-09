Parfois, les célébrités veulent se diversifier et essayer quelque chose de nouveau, et beaucoup d’entre elles veulent essayer de se lancer dans une carrière dans l’industrie de la musique. Il y a quelques célébrités qui sont une triple menace – des chanteurs, des danseurs et des acteurs, cependant, certains le pensent, mais ce n’est pas le cas. Au fil des ans, il y a eu un certain nombre de célébrités qui ont essayé de faire carrière dans la musique, pour les faire échouer lamentablement.

Qu’il s’agisse du fait qu’ils ne peuvent pas vraiment chanter, qu’ils n’ont pas la base de fans qu’ils pensent avoir, ou que cela s’est effondré sans raison du tout, il y a beaucoup de carrières qui n’ont abouti à rien.

10 Paris Hilton

En 2006, Paris Hilton a décidé qu’il était temps pour elle de s’essayer à une carrière musicale. Elle a sorti son premier single, « Stars Are Blind », une chanson qui a été auto-réglée au-delà de toute croyance. Même si la piste a été fortement éditée, la chanson était en effet entraînante. Cette même année, elle sort son premier album, Paris.

L’album n’a pas fait aussi bien que Paris l’avait espéré, et sa carrière musicale a finalement échoué, car elle n’a jamais sorti un autre album après cela. Au lieu de cela, Paris a décidé d’aller dans une direction musicale différente, en essayant le DJing au lieu de chanter. Paris a trouvé beaucoup plus de succès dans le monde du DJ, prouvant que le chant n’était pas pour elle, c’est sûr.

9 Naomi Campbell

Naomi Campbell est surtout connue pour être un modèle controversé, cependant, il fut un temps où Naomi voulait avoir sa propre carrière musicale réussie. En 1994, Naomi a sorti son premier album, Babywoman, qui a fait terriblement. L’album n’a eu qu’un seul single, et a à peine gagné du terrain, ce qui fait que l’album n’a même pas touché les charts en Amérique.

Au Royaume-Uni, l’album a atteint la 75e place, mais a finalement chuté des charts peu de temps après. Le projet n’a certainement pas fonctionné aussi bien que Naomi l’avait prévu, ce qui est probablement la raison pour laquelle elle n’a rien publié depuis, et elle ne reconnaît même pas le fait qu’elle a essayé (et échoué) d’avoir une carrière musicale.

8 David Hasselhoff

David Hasselhoff est un autre acteur qui a voulu se transformer en musicien. À la fin des années 1980, la quête de David pour devenir un musicien célèbre a commencé. Il a sorti son premier album Night Rocker, en 1985. Malheureusement pour David, l’album n’a pas gagné autant de popularité aux États-Unis qu’il l’avait prévu et voulu.

D’un autre côté, cependant, l’album est allé directement au numéro 1 en Autriche et a été assez élevé en Allemagne et dans d’autres pays européens. En Europe, en particulier en Autriche et en Allemagne, les gens adorent David Hasselhoff. David n’a peut-être pas eu la carrière musicale qu’il souhaitait en Amérique, mais il est plutôt apprécié en Allemagne, c’est sûr.

7 Tom Hardy

Il n’a peut-être pas l’air d’y ressembler, surtout avec tous les rôles difficiles et sérieux qu’il assume, mais Tom Hardy a essayé de devenir rappeur une fois. Quand Tom Hardy était adolescent, bien avant de jouer dans The Dark Knight Rises et Mad Max: Fury Road, il avait une carrière de rap naissante.

Récemment, une mixtape perdue depuis longtemps sous le nom d’Eddie Too Tall a fait surface sur Bandcamp, et Tom a confirmé qu’Eddie Too Tall était en fait lui. Il a expliqué que la mixtape avait été faite en 1999, mais qu’elle n’avait jamais été complètement terminée. En conséquence, la carrière de Tom a échoué avant même de pouvoir commencer.

6 Lindsay Lohan

Il était une fois Lindsay Lohan partout où vous vous tourniez. Elle a joué dans certains films de haut niveau et était la fille « it » d’Hollywood. Quand Lindsay était au sommet de sa carrière, elle a décidé de plonger dans le monde de la musique, où elle s’essayerait à une carrière musicale.

Le premier album de Lindsay a plutôt bien marché, cependant, elle avait des choses contre elle, et cela avait beaucoup à voir avec le timing. Sa carrière est intervenue entre deux grands moments – la fin des années 90 / début des années 2000 de l’ère Justin Timberlake et Britney Spears, et la fin des années 2000 à venir comme Miley Cyrus et les Jonas Brothers. Après la sortie de son deuxième album, les choses ont échoué pour la carrière musicale de Lindsay.

5 Kim Kardashian

Il n’est vraiment pas surprenant que l’un des Kardashian ait essayé d’avoir une carrière musicale et ait échoué lamentablement, et que Kardashian n’était autre que Kim. En 2011, elle sort son tout premier single, « Jam (Turn It Up) ». Même si elle a fait équipe avec certaines des personnes les plus célèbres de l’industrie de la musique, le single est toujours tombé à plat.

La seule bonne partie du single était qu’une partie du produit de la vente a été reversée à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude. Outre le fait que le single a été utile pour la charité, Kim a beaucoup de regrets à l’idée d’avoir fait la chanson, et par conséquent, elle n’a plus jamais sorti de musique.

4 Heidi Montag

À l’époque, Heidi Montag était une star de télé-réalité qui essayait de tout faire pour rester pertinente et faire parler d’elle. En conséquence, elle a finalement décidé qu’elle voulait s’essayer à une carrière musicale. En 2010, elle a sorti son premier album intitulé Superficial. En peu de mots, c’était un mauvais premier album.

Il y avait à peine de bonnes critiques, s’il y en avait, du tout. Elle a tout essayé pour sauver sa carrière musicale à peine là. Malheureusement, cela a lamentablement échoué, et Heidi a admis plus tard qu’elle avait dépensé plus de 2 millions de dollars pour y parvenir.

3 Jennifer Love Hewitt

Jennifer Love Hewitt a eu une longue carrière, depuis qu’elle n’était qu’une jeune fille. Avant de vraiment se lancer dans la comédie, Jennifer voulait essayer de démarrer sa propre carrière musicale et, par conséquent, a sorti son tout premier album, Love Songs alors qu’elle n’avait que 12 ans en 1992. La réception de l’album n’était pas aussi aussi formidable qu’elle l’avait espéré, cela ne l’a pas découragée de continuer à faire de la musique, souhaitant que sa carrière s’épanouisse.

Au total, Jennifer a sorti quatre albums studio entre 1992 et 2002, et aucun d’entre eux n’a attiré l’attention qu’elle espérait. En conséquence, sa carrière musicale s’est effondrée et elle a décidé de s’en tenir à la comédie pour de bon, mettant fin à sa carrière musicale moins que stellaire.

2 banques Tyra

Nous connaissons tous Tyra Banks en tant que supermodèle et animatrice de télévision incroyable, mais beaucoup de gens oublient souvent que Tyra a essayé d’avoir sa propre carrière musicale. Pendant six ans, de 1998 à 2004, Tyra a essayé de faire avancer sa carrière. En 2004, elle a sorti une chanson assez décente, « Shake Ya Body ». Malheureusement pour Tyra, ce serait la première et la dernière chanson qu’elle sortirait.

Quand elle a pris sa retraite du mannequinat, elle a raté la vedette et a essayé n’importe quoi pour la récupérer, et cela signifiait pour elle une carrière musicale. Elle a demandé l’aide de grands noms de l’industrie de la musique, mais en fin de compte, elle n’était pas faite pour être une pop star, car elle ne pouvait honnêtement même pas chanter. Autant elle voulait qu’une carrière de chanteuse se produise, elle ne pouvait tout simplement pas et ne le ferait pas.

1 Brie Larson

Mieux connue pour son rôle de capitaine Marvel, beaucoup de gens pourraient être surpris d’apprendre que Brie Larson a eu une carrière musicale. Au milieu des années 2000, Brie a signé avec un label et elle a sorti son premier album, Finalement hors de P.E. en 2005.

Étonnamment, Brie était un peu une princesse pop-punk semblable à celle d’Avril Lavigne. Malheureusement pour Brie, les ventes d’albums étaient plutôt faibles et pas aussi élevées que prévu. En conséquence, sa carrière musicale s’est effondrée et elle est passée à l’actrice à plein temps.

