10 chansons d'Amanda Miguel à ne pas oublier lors d'une réunion

Le nom complet d’Amanda Miguel est Amanda Antonia Miguel Samso, mais tout le monde la connaît par son prénom et son nom, la chanteur Il se démarque non seulement par ses cheveux bouclés mais par ses chansons, dont au moins une doit être jouée en réunion.

Sa fille Ana Victoria Il a suivi le chemin de ses parents, c’est une combinaison parfaite des deux, d’une part on a son apparence très similaire à celle de Diego mais avec la voix puissante d’Amanda Miguel.

Épouse du chanteur aussi Diego Verdaguer, a plus de 35 ans de carrière artistique et elle a sûrement besoin de beaucoup plus, en plus d’être chanteuse et compositrice, elle est aussi femme d’affaires et pianiste, récemment elle a eu une forte réaction à un « baiser » entre son mari et Galilea MontijoCependant, il s’agissait d’un clip vidéo dans lequel l’animateur agissait.

Tout au long de sa carrière, la chanteuse Amanda Miguel a sorti treize albums studio et quatre autres en live, vous identifiez sûrement la chanteuse à ses cheveux épais, il est même normal que les personnes aux cheveux chinois s’appellent « Amanda Miguel » c’est sa marque de fabrique.

La chanteuse originaire d’Argentine a commencé sa carrière de 1981 à ce jour continue d’être active, avec son mari actuel, elle est mariée depuis 1975, son mariage est l’un des plus connus de toute l’Amérique car ensemble ils ont eu l’occasion de collaborer ensemble mais ils ont aussi excellé individuellement.

Nous vous présentons ici 10 de ses chansons que vous ne pouvez pas manquer dans l’un de vos rassemblements sociaux, ou simplement les écouter pour votre propre plaisir.

une

Il m’a menti

La voix d’Amanda Miguel est facile à identifier, en particulier lorsque vous écoutez « El me ment » l’une de ses chansons les plus emblématiques, à ce jour, elle continue de résonner dans les foyers à travers l’Amérique et ce ne serait même pas une surprise de voir des vidéos sur Tik tok avec cela L’audio.

deux

Mon bon coeur

Une autre chanson qui ne devrait pas manquer dans votre liste est « My Good Heart », sortie en 1982, c’est un hymne pour des milliers de ménagères qui aiment écouter la belle argentine pendant qu’elles préparent quelque chose chez elles, à plein volume comme il se doit! d’être!

3

Châteaux

1983 est l’année du lancement des châteaux, si cette chanson ne vous ressemble pas la première fois, elle est réapparue il y a quelques années dans « Little Giants » elle a été interprétée par Joselyn qui a avoué être un grand fan d’Amanda Miguel à son jeune âge.

4

Les petites choses

Cette chanson est un hymne à la vie, dans lequel Amanda aime aimer les petites choses que nous n’avons peut-être pas pris le temps d’apprécier dans une situation normale.

5

Le chat et moi

Pour les amoureux des chats, cette chanson sera sûrement à votre goût, en elle il devient un chat au sens figuré décrivant ce qu’il fera à sa bien-aimée une fois qu’il le trouve, il parle de sa conquête qui se terminera par quelque chose de très coquin.

6

Comme aujourd’hui

Cette chanson en particulier a eu l’occasion d’être interprétée par divers artistes, vous pouvez le reconnaître du groupe « Alegres de la Sierra » qui, bien que du genre nordique, interprète assez bien les paroles de « Aussi bien qu’aujourd’hui ».

7

La même grande dame

Cette mélodie a eu le plaisir de la chanter à côté d’un mariachi, ses followers ont été surpris par son interprétation dans la vidéo qui a été partagée sur YouTube.

Si vous voulez rappeler à quelqu’un à quel point vous êtes précieux, vous devez lui dédier cette chanson.

8

Le péché

Chacune des chansons de l’interprète argentin qui réside actuellement à Mexico a toujours été caractérisée par sa puissance et ses messages forts.

9

tais-toi

Cette chanson était le thème principal de la telenovela « Venganza de mujer », ce succès date de 1988, ses fans s’accordent à dire que « Calla » a été une œuvre d’art.

dix

Poitrine chatouillante

Bien que cette liste ne compte que 10 chansons, il y en a beaucoup plus que sûrement à les écouter, elles vous feront devenir fan du chanteur, comme c’est le cas avec « Tickling on the chest ».