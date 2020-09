Par Arturo Aguilar

Il Le Festival international du film de Toronto (TIFF) a toujours eu un double rôle très spécial. Lorsqu’il a lieu en septembre, il sert de espace de présentation pour de nombreux films hollywoodiens qui aspirera à des prix dans les mois à venir. En outre, ils sont également un résumé des temps forts apparus dans les festivals depuis le début de l’année comme Sundance, Berlin, Cannes et Venise.

Bien sûr, cette année, les choses sont différentes en raison de la pandémie de coronavirus. Nous vous disons donc ici le plus important ou le point culminant d’une édition inhabituelle:

– La grande majorité des activités du TIFF ont été transférées sur Internet avec des conférences de presse des films de la sélection officielle, ainsi que des entretiens via visioconférences et / ou appels vidéo. À Toronto, certaines fonctions publiques sont exécutées dans des ciné-parcs et des cinémas (avec toutes les précautions et protocoles sanitaires nécessaires, mais Toutes les fonctions et activités régulières et en personne de la presse et de l’industrie ont été annulées.

– Régulièrement, la sélection officielle du TIFF comprend plus de 300 films divisé en sections telles que Galas, Découverte, Wavelenghts, Midnight Madness, Masters, Cinéma du monde contemporain, Présentations spéciales, entre autres. Cette année, il s’agit de une sélection d’un peu plus de 50 films, un nombre considérablement plus petit dans les circonstances.

– Depuis le mois de juillet, la presse qui assiste régulièrement au festival s’est fait dire qu’elle ne devrait pas organiser de voyage au Canada, car il n’y aurait pas d’activités de presse en face à face. La programmation est disponible via la propre plateforme de streaming du festival. Chaque jour, entre huit et 15 films sortent qui sont disponibles pendant 48 heures sur cette plateforme.

– Cette année, des réalisateurs renommés arrivent au TIFF 2020 avec de nouveaux films Thomas Vinterberg avec Another Round, Frederick Wiseman avec la mairie, Werner Herzog avec Fireball: Visiteurs de Darker Worlds, Chloé Zhao avec Nomadland, François Ozon avec Summer of 85 et True Mothers of Naomi Kawase.

Certains de ces films sont déjà sortis dans d’autres festivals. Peut être le plus important étant le Nomadland de Chloé Zhao, lauréat du Lion d’or au Festival international du film de Venise, dont l’édition 2020 s’est terminée le 12 septembre.

Voir sur YouTube

– Cette année on retrouve aussi plusieurs films qui font les débuts d’acteurs devenus réalisateurs: L’homme de l’eau par David Oyelowo, dont nous nous souvenons comme le protagoniste de Selma d’Ava DuVernay. Il crée également Regina King avec une nuit à Miami. King est la star actuelle des Watchmen de HBO et nominé pour plusieurs prix, notamment des Oscars, des Golden Globes et des Emmys.

Viggo Mortensen n’a pas besoin d’être présenté. Ce 2020, il arrive au TIFF en tant que réalisateur avec Chute alors que Bruised est le début de Halle Berry. Ce film pourrait donner un second souffle à la carrière de Berry, qui a été très modérée depuis plusieurs années.

Voir sur YouTube

Deux réalisateurs mexicains font partie du TIFF avec leurs films les plus récents: Nouvelle commande de Michel Franco et Fauna de Nicolás Pereda. À partir de perspectives et de propositions différentes, tous deux abordent la question de la violence comme un concept important dans notre pays.

– Ils sont réalisés etRencontres virtuelles spéciales avec les moulages de films projetés au festival ces dernières années, comme Room et Requiem for a Dream. Des conférences seront également données avec Halle Berry, Saoirse Ronan, Ava Duvernay, Claire Denis et Denzel Washington.

– Un prix spécial hommage sera décerné à Kate Winslet, Sir Anthony Hopkins, Chloé Zhao, Mira Nair, Tracey Deer et Terence Blanchard. Tous ces éléments ainsi que d’autres conférences et activités sont disponibles sur le LIEN suivant.

– Au cours de ces semaines, il est possible de savoir si beaucoup de ces films arriveront au cinéma dans notre pays lorsqu’ils seront acquis par différents distributeurs ou par des plateformes de streaming. Par exemple, Pieces of a Woman, un film mettant en vedette Vanessa Kirby (lauréate du prix de la meilleure actrice au Festival du film de Venise), a déjà été acquis par Netflix. Autre bonne nouvelle, le Nomadland de Chloé Zhao sera distribué au Mexique par 21st Century Fox (qui fait désormais partie de Disney).

Voir sur YouTube

– Scorsese et sa vidéo d’appréciation pour que les festivals continuent et revendent pour avancer.

# TIFF20: Martin Scorsese dit que le fait que les festivals de films se poursuivent est très émouvant pour lui. « Célébrer son existence même est le plus important et nécessaire » pic.twitter.com/XrboPjPBIm – Variété (@Variety) 16 septembre 2020

– Bien que la programmation de cette édition soit à portée de main, je peux confirmer que de nombreux Les festivaliers réguliers manquent même de devoir se lever tôt pour faire la queue jusqu’à une heure pour l’entrée du spectacle. De 8 heures du matin à minuit, oubliez de manger et résolvez-le avec des pommes de terre à la poutine pendant que vous êtes en quatrième ou cinquième représentation de la journée.

Et bien sûr, rencontrer des collègues et amis dans les salles et les cinémas pour parler de ce que nous avons vu. Ce n’est pas la même chose de le faire sur Twitter, Instagram ou WhatsApp. Absolument.