Il ne fait aucun doute que de nombreux fans de One Direction ont été dévastés lorsque Zayn a quitté le groupe de garçons en 2015, suivi de l’annonce de la pause du groupe en 2016. Mais heureusement, la plupart des membres ont décidé de poursuivre une carrière solo et certains l’ont fait avec un peu plus de succès. .

En relation: 10 ans plus tard: voici ce que Harry, Niall, Liam, Louis et Zayn de One Direction font maintenant

L’un d’eux est Zayn Malik, et cette liste explore exactement ce que le chanteur britannique a fait une fois qu’il a dit au revoir à One Direction. De l’écriture de l’histoire internationale à la création de lignes de mode, continuez à faire défiler pour découvrir ce que Zayn fait depuis 2015!

10 Il a sorti deux albums – Mind of Mine en 2016 et Icarus Falls en 2018

Le coup d’envoi de la liste est le fait que Zayn a réussi à sortir deux albums très réussis depuis qu’il a quitté One Direction en mars 2015. Comme les fans du boys band s’en souviennent sûrement, Zayn a quitté le groupe et a signé un contrat d’enregistrement solo avec RCA Records.

En mars 2016, il a sorti son premier album studio Mind of Mine. Deux ans plus tard – plus précisément en décembre 2018 – Zayn a sorti son deuxième album solo en studio Icarus Falls.

9 Et il a collaboré avec Taylor Swift sur le hit « I Don’t Wanna Live Forever »

La prochaine sur la liste des choses que Zayn Malik a faites depuis son départ de One Direction est sa collaboration très réussie avec le chanteur Taylor Swift. En 2017, la pop star et l’ancien membre de One Direction ont sorti la chanson « I Don’t Wanna Live Forever » qui faisait en fait partie de la bande originale du film Fifty Shades Darker.

Le clip sensuel du hit est sorti sur YouTube en janvier 2017 et compte actuellement plus d’un demi-milliard de vues.

8 Il est devenu le premier artiste masculin britannique à faire ses débuts au numéro un au Royaume-Uni et aux États-Unis

Zayn Malik a certes accompli pas mal tout au long de sa carrière solo, mais l’une de ses réalisations les plus importantes est de devenir le premier artiste masculin britannique à faire ses débuts au numéro un au Royaume-Uni et aux États-Unis avec son premier single « Pillowtalk » ainsi que son premier album Mind Of Mine.

Avec cela, il a devancé George Michael qui est devenu numéro un en 1988 avec son premier album solo Faith – mais il ne l’a pas fait dans sa première semaine comme Zayn l’a fait!

7 En 2016, il a fait ses débuts sur l’indice annuel BoF500

En 2016 – juste après avoir quitté One Direction – Zayn Malik a également fait ses débuts à l’année sur l’indice annuel BoF500 de The Business of Fashion en tant que l’une des personnes les plus influentes de la mode. Cet index est publié chaque année et montre toujours qui façonne exactement actuellement l’industrie mondiale de la mode.

En relation: 15 photos époustouflantes de Gigi Hadid et Zayn Malik

Ci-dessus, une photo de leurs choix pour 2016 et dans la rangée supérieure, les fans peuvent repérer Zayn Malik parmi d’autres visages célèbres tels que Beyoncé, Bella Hadid et même la petite amie de Zayn, Gigi.

6 et un an plus tard, il a sorti une ligne de chaussures avec le designer italien Giuseppe Zanotti

Bien que Zayn ait certainement continué à poursuivre sa carrière musicale après avoir quitté One Direction, il s’est également beaucoup diversifié dans l’industrie de la mode. En 2017, le chanteur a sorti une ligne de chaussures avec le créateur de chaussures italien Giuseppe Zanotti qui s’appelait Giuseppe pour Zayn.

Il comportait quatre styles de chaussures différents – deux types de bottes et deux baskets différentes. En ce qui concerne les prix, à leur sortie, les différentes chaussures étaient au prix de 795 $ à 1295 $.

5 Il a modélisé la ligne Versus (Versace) avec Adwoah Aboah

En parlant de mode, Zayn a également modélisé pour la campagne Versus (Versace) printemps-été 2017 avec le mannequin Adwoah Aboah et l’une de ces publicités peut être vue ci-dessus. Zayn est peut-être un grand chanteur, mais il ne fait aucun doute qu’il est aussi un talent naturel lorsqu’il s’agit de poser devant la caméra.

Certes, peut-être que sa petite amie, le mannequin Gigi Hadid, lui a donné quelques conseils, mais dans tous les cas – si Zayn tombe un jour malade de l’industrie de la musique, il pourrait facilement passer à la mode!

4 Et il est même devenu le directeur créatif de la collection capsule Zayn x Versus

Comme mentionné précédemment, en 2017, Zayn a modelé pour Versus (Versace), et la designer en chef de Versace – Donatella Versace – a été tellement impressionnée qu’elle l’a nommé directeur créatif de la collection capsule intitulée Zayn x Versus.

En relation: 15 photos de retour de Zayn Malik

La ligne avant-gardiste – qui contenait des casquettes de baseball, des vestes de motard, des pantalons à lacets, des soutiens-gorge de sport et plus – était disponible en mai 2017 et les prix des articles commençaient à 175 $. Et oui, bien sûr, Zayn a également été modelé pour la campagne!

3 Zayn avait un camée dans le film 2018 Ocean’s 8

Bien que Zayn n’ait pas encore fait une véritable percée dans l’industrie du cinéma, il a fait une petite apparition dans le blockbuster 2018 Ocean’s 8. Zayn était invité au gala annuel du Met et dans le film qu’il jouait lui-même.

Quiconque a vu le film se souvient certainement que Zayn est en bonne compagnie, car d’autres célébrités telles que Anna Wintour, Serena Williams, Kim Kardashian, Kylie et Kendall Jenner, Gigi Hadid et Hailey Baldwin, entre autres, avaient également de petits camées.

2 Il a honoré la couverture de Vogue avec sa petite amie Gigi Hadid en 2017

Tout le monde sait que faire la couverture de Vogue est un immense honneur, et en 2017, Zayn Malik et sa petite amie Gigi Hadid l’ont fait ensemble. Ce n’est un secret pour personne que les deux sont l’un des couples les plus beaux d’Hollywood, il n’est donc pas surprenant qu’Anna Wintour ait décidé de les mettre en couverture.

L’interview, qui mentionnait «l’adoption de la fluidité des sexes», a certainement provoqué toute une controverse, et Vogue a même, plus tard, admis qu’il «avait raté le but».

1 Et enfin, il attend actuellement son premier enfant avec Gigi à l’âge de 27 ans

En conclusion, la liste est le fait qu’à l’âge de 27 ans, Zayn deviendra père, car lui et Gigi ont annoncé qu’ils attendaient de revenir plus tôt ce printemps. Selon TMZ, Zayn et Gigi attendent une petite fille, et vu qui seront ses parents – il ne fait aucun doute qu’elle sera magnifique et très talentueuse!

Alors ça y est, qu’il s’agisse de se lancer dans l’industrie de la mode ou de fonder sa famille – Zayn a certainement fait beaucoup après avoir quitté One Direction!

Suivant: 10 des meilleures chansons One Direction (selon les vues YouTube)

Prochain

Top 10 des groupes de garçons les plus réussis de tous les temps

A propos de l’auteur

Jelena Aska

(151 Articles publiés)

Jelena Aska est rédactrice indépendante de listes chez Valnet Inc. Au fil des ans, elle a écrit pour The Travel, The Talko, Baby Gaga et Moms – ainsi que BuzzFeed Community. C’est une experte autoproclamée de Beyoncé dont le pays de résidence ne cesse de changer parce que la vie est trop courte – donc si jamais vous la voyez avec son chien IRL, dites-lui bonjour!

Plus de Jelena Aska