Je pensais que tu avais eu ton Tom Holland remplir? Réfléchissez encore. À moins que vous n’ayez pas eu cette pensée, vous êtes également les bienvenus à bord.

Voici 10 films exceptionnels mettant en vedette le Britannique au visage de chiot que vous pouvez actuellement diffuser, bien que vous deviez avoir beaucoup d’abonnements différents. Si vous êtes abonné à tous les principaux acteurs, cependant, il y a beaucoup à faire, et voici la liste complète:

Ce ne sont pas tous les films de Tom Holland que vous pouvez diffuser en ce moment, bien sûr, juste certains d’entre eux. Je vais également me faufiler dans The Devil All The Time, un thriller Netflix récemment sorti qui suscite beaucoup d’amour du public.

Quant à la liste ci-dessus, ce ne serait pas un tour d’horizon de Tom Holland sans quelques films Marvel et il y en a trois ici. Quelqu’un a-t-il besoin d’informations sur l’un d’entre eux à ce stade, cependant? Les chiffres du box-office ne sont pas tout pour la popularité, mais ils ont rapporté 4 milliards de dollars entre eux.

Examinons également certains des titres les moins connus. L’animation familiale Onward était diplômée de la maudite classe de 2020, libérant trop près de l’arrêt de la pandémie pour récupérer ses coûts, tandis que Spies in Disguise, d’un autre côté, n’avait aucune excuse pour ses performances décevantes mais est maintenant disponible sur HBO Max pour une réévaluation. Plus intrigant que l’un ou l’autre, cependant, l’impossible, une dramatisation d’une famille occidentale prise dans le tsunami du lendemain de Noël qui a vraiment mis le jeune acteur sur la carte.

Vous envisagez de vérifier l’un des Tom HollandEst-ce que de nombreux films sont éparpillés aux quatre coins d’Internet? Si tel est le cas, donnez-nous votre choix dans la section des commentaires ci-dessous.