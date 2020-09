Avec la saison inaugurale de Lovecraft Country bien lancée et Color Out of Space désormais disponible sur Shudder, l’année de Lovecraft bat son plein.

H.P. LovecraftLes œuvres de s puisaient dans la peur de l’inconnaissable, des horreurs vastes et incompréhensibles. Sa marque d’horreur cosmique faisait paraître les humains si fragiles et obsolètes en comparaison. Dans un présent où le futur semble si inconnaissable et dangereux, il est parfaitement logique que les cinéastes puissent puiser dans ces peurs, maintenant plus que jamais.

Pourtant, l’influence de Lovecraft sur le genre a longtemps été vue et ressentie. Ces dix films tirés du travail de l’auteur, directement ou indirectement, l’utilisent comme source d’inspiration pour livrer des histoires de terreur mémorables…

Ré-animateur

Quand vous pensez à l’horreur lovecraftienne, il est presque impossible que la comédie d’horreur de Stuart Gordon ne vienne pas à l’esprit. Dans une adaptation libre de «Herbert West-Reanimator», Jeffrey Combs vole l’intégralité du film en tant qu’étudiant en médecine excentrique avec un réactif réanimateur qui déchaîne le chaos complet à l’Université Miskatonic. Gordon ajoute sa voix à l’histoire de Lovecraft, transformant l’histoire d’Herbert West en une comédie d’horreur à part entière qui peint les murs en rouge.

Castle Freak

S’inspirant de la nouvelle «The Outsider», Castle Freak marque le troisième partenariat lovecraftien entre le réalisateur Stuart Gordon et les acteurs Jeffrey Combs et Barbara Crampton. Le second étant From Beyond. Castle Freak est sans doute le plus mature des trois. Combs joue John Reilly, un homme qui cherche à se faire pardonner avec sa femme Susan (Crampton) après qu’un accident dévastateur a laissé leur fils mort et sa fille adolescente aveugle. Après avoir hérité d’un château, ils s’y rendent pour y rester jusqu’à la liquidation du domaine. Bien sûr, ils ignorent qu’une bête dérangée et défigurée y habite. Castle Freak est sombre et inquiétant, mais avec des thèmes sincères d’amour et de rédemption.

Les ressuscités

De The Return of the Living Dead et Alien’s Dan O’Bannon vient une adaptation de The Case of Charles Dexter Ward. Charles Dexter Ward (Chris Sarandon) s’est comporté de façon si étrange, enfermé dans sa bergerie en train d’effectuer des expériences chimiques, que sa femme engage un enquêteur privé pour découvrir ce qu’il fait et pourquoi il l’a abandonnée. Plus ils découvrent l’histoire de la famille de Charles et ses expériences, plus les choses deviennent dérangeantes. The Resurrected est une adaptation assez fidèle de son matériel source, qui se déroule juste dans une période moderne. Cela signifie qu’il peut être un peu lent à construire, mais qu’il explose dans un acte final délicieux et lourd de créature.

Nécronomicon

Jeffrey Combs, ressemblant à Bruce Campbell avec son menton prothétique, joue H.P. Lovecraft dans l’histoire enveloppante de cette anthologie qui voit le prolifique écrivain d’horreur copier des histoires du Necronomicon au milieu d’une ancienne bibliothèque gardée par des moines. Il laisse échapper un trio de contes lovecraftiens d’horreur et de sang, chacun progressivement plus étrange que le segment précédent. Les segments sont basés sur «Les rats dans les murs», «Cool Air» et la nouvelle The Whisperer in the Darkness. Avec Brian Yuzna en tant que producteur et réalisateur pour la moitié du film, attendez-vous à ce que les choses deviennent gluantes et sanglantes.

Annihilation

Annihilation est peut-être basé sur le roman de James VanderMeer, mais il y a beaucoup de «La couleur hors de l’espace» dans son ADN. Il fait suite à une expédition dans une zone mystérieuse où les règles de la nature ne s’appliquent plus, racontée par le seul survivant de l’expédition. Cette zone est surnommée «le Shimmer» pour sa couleur irisée. Au fur et à mesure que le groupe pénètre plus loin dans le site et rencontre des sites dérangeants, ils se rendent compte que le Shimmer change la flore et la faune. Ses origines de la variété extraterrestre se sont écrasées sur Terre. Tout comme l’histoire de Lovecraft. Bien sûr, le récit diverge de là, mais c’est toujours une tranche tendue du cinéma de science-fiction.

Chapitre Banshee

Après la disparition soudaine de son amie, la journaliste Anne Roland (Katia Winter) découvre les liens étranges et horribles entre son amie, un complot gouvernemental impliquant un médicament de recherche et une émission radiophonique étrange d’origine d’un autre monde. S’inspirant des expériences de drogues hallucinogènes réelles du gouvernement et de H.P. «From Beyond» de Lovecraft, le premier long métrage de Blair Erickson est aussi effrayant que mystérieux et engageant. Recherchez Ted Levine du Silence des agneaux pour voler toutes les scènes dans lesquelles il se trouve, mais plus que cela, soyez prêt pour de grandes frayeurs. Where From Beyond a opté pour un spectacle axé sur les effets pratiques, Banshee Chapter opte pour une atmosphère calme et menaçante. C’est effectivement effrayant.

Eaux sombres

Après la mort de son père, Elizabeth se rend sur une île isolée pour découvrir pourquoi son père y a financé le couvent. Elle le trouve habité exclusivement par des religieuses qui effectuent des rituels bizarres dans les catacombes sous le couvent. Les religieuses recèlent de nombreux sombres secrets, y compris quelque chose d’inhumain qui se cache en dessous. Réalisé par Mariano Baino, Dark Waters privilégie l’humeur et le style par rapport à un récit parfaitement cohérent, ce qui donne l’impression d’être une horreur italienne à travers Lovecraft. C’est ambigu, atmosphérique et magnifique.

L’au-delà

L’un des films d’horreur les plus appréciés de Lucio Fulci et la deuxième entrée de sa trilogie non officielle «Gates of Hell», The Beyond est également le plus influent du réalisateur. Situé en Louisiane, une jeune femme hérite d’un hôtel et découvre qu’il a été construit sur l’une des portes de l’enfer. Sombre, surréaliste et onirique dans sa narration, The Beyond se situe entre la beauté et l’horreur. Essentiellement, The Beyond est ce qui se passe lorsque vous croisez Fulci avec H.P. Lovecraft. L’hôtel est une porte d’entrée, essentiellement un portail vers un autre monde plein d’horreurs. Le Livre d’Eibon pourrait facilement remplacer le Necronomicon. Le ton inquiétant de tout cela est Fulci canalisant l’un de ses auteurs préférés.

La brume

Le sombre film d’horreur de 2007 de Frank Darabont était peut-être une adaptation de la nouvelle de Stephen King, mais tous deux ont canalisé Lovecraft pour cette histoire épouvantable. Une violente tempête semble déclencher une étrange brume épaisse qui traverse un lac et une ville et les enveloppe. Et ce brouillard amène toutes sortes de créatures assoiffées de sang et mortelles, piégeant les survivants dans un supermarché pour se battre pour leur vie. Les monstres eux-mêmes, en particulier les plus massifs, se sentent tout droit sortis d’une histoire de Lovecraft; mais les personnages aussi. Face à des horreurs inconnaissables qui se cachent dans la brume, certains habitants des supermarchés se tournent vers le fanatisme religieux. Certains sont rendus fous. Beaucoup d’entre eux meurent de manière grotesque. Surtout, The Mist offre un sombre sentiment de désespoir.

Dans la bouche de la folie

Lisez-vous Sutter Cane? Bien sûr, vous le faites. Écrit par Michael De Luca et réalisé par John Carpenter, cette descente dans la folie n’est directement issue d’aucune des œuvres de Lovecraft. Ses influences sont pourtant claires comme le jour, avec des références et des thèmes tissés dans chaque fibre du film. Sam Neill joue John Trent, un enquêteur des assurances engagé pour rechercher un auteur à succès disparu dont les livres affectent ses fans de manière brutale. Bien sûr, plus John avance dans l’enquête, plus les choses deviennent surréalistes et dangereuses. Hobb’s End est une petite ville insidieuse pleine de folie, de créatures et de mort. Dans la bouche de la folie clôt la trilogie d’apocalypse de Carpenter, chaque film étant doté d’un peu de Lovecraft.