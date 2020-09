Au milieu de la pandémie qui sévit dans le monde, de nombreuses personnes ont eu de bonnes raisons de rester chez elles et de participer à leur passe-temps favori. Et pour beaucoup de gens, c’est le jeu.

Avec tous ces temps d’arrêt supplémentaires, la plupart des principaux acteurs ont fait leur part pour nous aider à nous divertir pendant que nous restons à l’intérieur et que nous sommes incapables de vivre la vie comme nous le faisions auparavant. Des entreprises comme Ubisoft, Amazon et Sony, par exemple, nous ont toutes apporté un tas de ventes accrocheuses, ainsi qu’une multitude de titres gratuits.

Mais si vous êtes toujours à la recherche d’autres offres intéressantes, 10 jeux AAA sont actuellement disponibles sur le Playstation 4 pour 5 $ ou moins. Et il suffit de dire qu’ils valent tous votre argent durement gagné. Alors sans plus tarder, plongeons-nous et voyons ce qui est proposé, d’accord?

La commande: 1886 – 4,99 $

Star Wars Battlefront II – 3,99 $

Mirror’s Edge Catalyst – 4,99 $

Deus Ex: L’humanité divisée – 4,49 $

FIFA 20 – 4,79 $

Sleeping Dogs: édition définitive – 4,49 $

Tomb Raider: édition définitive – 2,99 $

Titanfall 2: édition ultime – 4,49 $

Trilogie de l’armée zombie – 4,99 $

Besoin de vitesse – 4,99 $

Comme nous l’avons dit, c’est une liste solide de titres et tous valent le coup d’œil si vous ne les avez jamais joués auparavant. Après tout, pour 5 $ ou moins, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec l’un de ces jeux et quel que soit le genre vers lequel vous vous trouvez le plus attirant, il devrait y avoir quelque chose ici qui convienne à vos goûts.

Qu’il s’agisse de l’action de science-fiction de Battlefront II, de la série FIFA généralement fiable, du jeu de tir exaltant Titanfall 2 ou de l’aventure sombre dans laquelle The Order: 1886 vous emmène, vous vous devez vraiment de choisir au moins l’un d’entre eux. Playstation 4 titres en place. Autrement dit, si vous ne les avez pas déjà tous joués.

Mais dites-nous, avez-vous l’intention de conclure l’un de ces accords? Comme toujours, faites-le nous savoir en déposant un commentaire ci-dessous.