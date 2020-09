La saison effrayante est enfin là!

Cela signifie qu’il est temps de sortir le décor d’Halloween, de planifier vos listes de surveillance des Fêtes et de vous détendre avec un bon livre. Rien ne dit mieux tomber qu’une bonne histoire de fantômes ou d’horreur. Des romans graphiques aux romans en passant par les livres d’activités, il y en a pour tous les goûts littéraires cet automne.

Voici ce que nous vous recommandons…

Le tour de la vis par Henry James

Ce roman classique de 1898 de Henry James suit une gouvernante inexpérimentée engagée pour s’occuper de deux enfants dans un domaine. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les enfants ou le domaine, qui est hanté par son passé. Ce ne sont pas seulement les fantômes qui ont fait de cette nouvelle un classique, mais l’ambiguïté qui a fait de l’histoire un terrain propice à l’analyse pendant plus d’un siècle. Il sert également de base au dernier remix littéraire de Mike Adaptation pour Netflix, The Haunting of Bly Manor. Ce qui signifie que non seulement ce court récit est parfait pour la lecture d’Halloween, mais c’est aussi une excellente lecture supplémentaire pour la série.

Nuit des mannequins par Stephen Graham Jones

Si l’auteur Stephen Graham Jones n’est pas sur votre radar, cette nouvelle tueuse le mettra là-bas. Surtout pour le fan de slasher. Night of the Mannequins raconte qu’une farce d’adolescent a mal tourné, et les choses deviennent mortelles. La question est de savoir s’il y a un psychopathe en liberté ou quelque chose de surnaturel en train de se préparer. Attendez-vous à ce que Jones lance des balles courbes brutales et que les choses deviennent extrêmement sanglantes.

Fright Favorites: 31 films pour hanter votre Halloween et au-delà par David J. Skal

Turner Classic Movies présente une magnifique collection de style table basse d’horreur moderne et classique qui capture l’esprit d’Halloween. Il regorge d’images, de critiques et d’histoires en coulisses pour élargir vos horizons annuels de visionnage d’Halloween. Fright Favorites est le livre idéal à afficher toute l’année, ainsi qu’à proposer de nouvelles idées pour vos listes de surveillance de 31 Days of Horror.

Panier de têtes par Joe Hill (sort le 8 septembre)

Initialement publié dans sept numéros de bandes dessinées distincts en 2019 dans le cadre de la ligne de bandes dessinées Hill House de Joe Hill, Basketful of Heads sortira le 8 septembre un roman graphique à couverture rigide. Cela signifie que si vous avez raté sa première exécution ou que vous ne vous mêlez que rarement de romans graphiques, c’est la version parfaite pour vous mettre au courant. June Branch reste avec son petit ami pour un week-end de détente lorsque des criminels en fuite font irruption et l’emmènent. Elle attrape une étrange hache quand l’un des criminels l’attaque et elle le décapite. Seule sa tête continue de parler. Il s’avère que la nouvelle arme de June est enchantée, et elle lance un mystère primordial. Situé dans le comté de Derry, dans le Maine, et avec des références à Shawshank Redemption, l’histoire de Hill se déroule dans l’univers de Stephen King.

L’arbre fantôme de Christina Henry (sort le 8 septembre)

Les corps de deux jeunes filles sont retrouvés dans les bois, déchirés. Naturellement, la police n’a aucune piste. Ce n’est pas la première fois qu’un cadavre apparaît avec des parties du corps manquantes dans la petite ville de Smith’s Hollow. Lorsque Lauren commence à avoir des visions d’un monstre dans les bois, elle se rend compte que c’est à elle de l’arrêter. Cependant, plus elle se rapproche des réponses, plus elle se rend compte qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans sa ville. De petites villes effrayantes qui sont pourries jusqu’au cœur et une créature dans les bois sont des ingrédients parfaits pour une bonne lecture d’Halloween.

La beauté de l’horreur: hantez ce journal par Alan Robert (sort le 8 septembre)

Pour ceux qui n’aiment pas l’idée de prendre des romans pour Halloween, la seule lecture requise ici est les instructions. De l’auteur de la populaire série de livres de coloriage d’horreur The Beauty of Horror vient un livre d’activités compagnon qui vous met au défi de colorier en dehors des lignes cette fois. Ghastly Ghouliana vous emmène dans une descente dans la folie d’Halloween en vous ordonnant de déchirer, de déchirer et de libérer votre créativité macabre.

Ce sera juste nous par Jo Kaplan (sort le 8 septembre)

Un conte gothique atmosphérique parfait pour les fans de We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson. Sam Wakefield vit dans un manoir en décomposition au bord d’un marais. Ses salles labyrinthiques, construites par des ancêtres fous, contiennent les fantômes du passé. L’arrivée de la sœur enceinte de Sam réveille quelque chose dans le manoir, et une nouvelle apparition d’un garçon perturbé apparaît. Un esprit, comme aucun autre, détient la clé des secrets verrouillés et sert potentiellement de présage de malheur. It Will Just Be Us propose un conte de maison hantée à combustion lente.

L’Automne de Daniel Kraus, illustré par Chris Shehan, colorié par Jason Wordie et écrit par Jim Campbell (sort le 23 septembre)

Vault Comics lance une nouvelle série d’horreur qui ne pourrait pas être plus parfaite pour la lecture d’automne. Le numéro inaugural de The Autumnal met en place un complot qui suit Kat Somerville et sa fille, Sybil, alors qu’ils recommencent dans la ville pittoresque de Comfort Notch, New Hampshire, après la mort de la mère de Kat. Cependant, une fois arrivés, ils découvrent que les habitants gardés de la ville cherchent désespérément à garder le couple loin des feuilles mortes. Préparé pour se dérouler sur huit numéros, attendez-vous à l’horreur sous la forme de quelque chose de monstrueux qui se cache dans cette ville boisée de la Nouvelle-Angleterre.

The Hollow Places par T.Kingfisher (sort le 6 octobre)

Après que son divorce la laisse fauchée et sans nulle part où aller, Kara emménage avec son oncle. Pendant que son oncle est absent, elle trouve un trou étrange dans l’un de ses murs. En sollicitant l’aide d’un local, Simon, pour réparer le trou, la paire découvre qu’il s’agit en fait d’un portail vers d’autres royaumes. Des endroits où ils ne devraient probablement pas aller. Ces lieux sont habités par des créatures cauchemardesques qui s’attaquent à la peur. The Hollow Places crée un immense suspense à partir de l’accumulation, mais attendez-vous à ce que les rencontres avec les monstres deviennent sanglantes. Attendez-vous aussi à beaucoup d’humour, offrant une légèreté bienvenue.

Video Palace: In Search of the Eyeless Man, édité par Nick Braccia et Michael Monello (sort le 13 octobre)

La série exclusive de podcasts scénarisés de Shudder, Video Palace, créée par Nick Braccia et Michael Monello, a livré une histoire en 10 parties impliquant une mystérieuse cassette VHS et ses origines. Son personnage principal a disparu dans sa quête de réponses, mais pas avant d’entendre parler de l’homme sans yeux. Professeur de folklore Dr. Maynard Wills, Ph.D. se lance ici dans son enquête sur Eyeless Man, invitant les auteurs populaires d’horreur et de fiction gothique à partager leurs propres histoires d’Eyeless Man. Braccia et Monello éditent une collection volumineuse de courts métrages qui mettent en valeur le monde toujours grandissant qui a commencé avec le podcast. Recherchez des histoires par des piliers du genre comme Graham Skipper et Brea Grant. Il s’agit d’une pièce complémentaire complète, et la date de sortie à la mi-octobre vous laisse suffisamment de temps pour rattraper le podcast de Shudder.