Les professionnels du marketing de tout le secteur se sont réunis sous forme virtuelle du 26 au 27 août pour le Sommet annuel sur le marketing du divertissement de Variety, présenté par Deloitte.

Le sommet s’est concentré sur l’impact de la pandémie sur le marketing du divertissement et sur les données de suivi de la croissance de l’univers du divertissement en ligne. Voici 10 points à retenir de l’événement de deux jours.

Soyez patient et nourrissez votre public

Le conférencier principal Curtis «50 Cent» Jackson a détaillé l’histoire de la croissance de «Power», le drame Starz qui a maintenant donné pas moins de quatre retombées prévues. Le rappeur devenu acteur devenu producteur a déclaré au sommet qu’il avait été soigneusement investi dans le marketing pour chaque saison de la série originale, qui a bouclé ses six saisons en février.

“Le processus progressif de la croissance de l’audience de l’émission chaque année – avec différentes campagnes de marketing pour lui permettre de croître à un groupe démographique différent et un public plus large à chaque fois – est, je pense, une énorme contribution à cela”, a déclaré Jackson. «Mon public principal ne va plus à la discothèque, il est grandi. Mary J. Blige et Method Man sont dans ce bateau – comme, ce sont mes étoiles. Je les regarde et je suis enthousiasmé par la musique, la culture et l’art… pouvoir les faire participer et en faire partie maintenant est presque une séquence de rêve.

Soyez généreux avec vos partenaires

L’acteur et entrepreneur LL Cool J a discuté de la genèse de son centre de contenu Rock the Bells, qui est né comme une chaîne SiriusXM dédiée au hip-hop classique. En reconnaissant l’ampleur de la demande pour la chaîne musicale organisée, il s’est rendu compte qu’il avait besoin de s’associer avec d’autres légendes pour améliorer son offre. Il a même donné de petites participations pour s’assurer qu’ils avaient la bonne motivation.

«Je suis sorti et j’ai donné un morceau à Big Daddy Kane, pour avoir des capitaux propres, et maintenant Run-DMC a des capitaux propres et Salt-N-Pepa a des capitaux propres. Et Roxanne Shante a des capitaux propres et Eric B a des capitaux propres. Juste toutes ces personnes différentes, Fab 5 Freddy, Risk, Crazy Legs, B-Boy a des capitaux propres », a-t-il déclaré. «J’avais l’impression qu’il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le jeu depuis longtemps, mais qui n’avaient jamais vraiment eu la chance d’avoir un morceau d’une grande entreprise. … Cela me fait du bien dans ce que je construis, sachant que ce n’est pas seulement LL qui profite de la communauté hip-hop classique, mais je partage en fait cette aventure avec eux.

Écoutez votre public

La star de «The Hills», Lauren Conrad, a prospéré en tant qu’auteure et entrepreneuse avec une ligne de vêtements et d’autres produits au cours des années qui ont suivi sa renommée dans la série télé-réalité MTV. Les médias sociaux sont une aubaine pour les propriétaires d’entreprise, a-t-elle déclaré.

«C’est l’une des très belles choses à propos des médias sociaux et de la gestion d’une entreprise, c’est que lorsque vous créez cette relation avec votre client, c’est vraiment génial parce qu’il vous dit ce qu’il veut et ensuite vous faites ce qu’il veut et vous avez une meilleure chance de faire une vente », a déclaré Conrad.

Les outils de production virtuelle sont là pour rester

La nécessité est la mère de l’invention. L’arrêt soudain de la production télévisuelle et cinématographique dans le monde en mars a forcé l’industrie à innover sur les techniques de production virtuelle. Le directeur de la production de Netflix, Girish Balakrishnan, s’est émerveillé de la rapidité avec laquelle ils ont pu se regrouper et progresser avec des outils à distance. Les progrès réalisés sous la contrainte au cours des six derniers mois sont là pour dire, a-t-il affirmé, parce que les avantages sont si évidents.

«Il permet aux cinéastes et concepteurs de production, directeurs artistiques, artistes de storyboard, professionnels de l’animation, d’itérer une centaine de designs différents et une centaine de plans différents avant de faire ces choix sur le plateau. Et (pour le faire) tant que c’est bon marché et facile », a déclaré Balakrishnan, directeur de la production virtuelle pour Netflix.

Quand il s’agit de podcasts, le ciel est la limite

Tout comme la radio a ouvert le monde des médias de masse il y a un siècle, les possibilités de narration du podcasting sont illimitées.

«Il n’y a vraiment aucun format au-delà de l’audio à la demande. Et au-delà de cela, c’est à vous de raconter l’histoire, comment vous voulez raconter l’histoire, que vous soyez Will Ferrell ou Shonda Rhimes ou Under Armour, vous pouvez également la présenter à un public à grande échelle », a déclaré Conal Byrne, président du réseau IHeartPodcast d’IHeartMedia. «Ce n’est pas comme si vous parliez à cinq ou six personnes de niche intéressées par ce sujet en particulier. Vous pouvez en fait mettre à l’échelle le nombre d’auditeurs et d’audience. »

Adoptez les données pour les ajuster à la volée

L’un des ajustements les plus difficiles à l’ère numérique est d’être suffisamment flexible pour répondre aux données et aux retours d’information qui circulent presque en temps réel.

«J’ai l’impression que nous regardons les entreprises médiatiques devenir des entreprises technologiques», a déclaré Josh Kovolenko. «Et nous avons tous ces groupes de science des données maintenant à l’intérieur. Maintenant, avec nos campagnes, c’est comme si vous aviez des électrocardiogrammes des campagnes. Vous êtes un jour dedans, deux jours dedans. Et tout d’un coup, vous vous ajustez vraiment à la volée. Et je pense honnêtement que pour les entreprises médiatiques en transition, nous apprenons au fur et à mesure, d’accord. Nous ne faisons donc pas toujours les choses correctement.

Connaissez votre travail, connaissez votre plateforme

Ne soyez pas intimidé par l’importance croissante du streaming et de la plate-forme à la demande. Les principes du marketing et de la motivation des consommateurs ne changent pas radicalement, que la mission soit d’amener les cinéphiles dans des multiplexes ou de les amener à appuyer sur «acheter» sur leur écran d’accueil.

«C’est vraiment une question d’agilité parce que le travail est toujours le même travail, non? Amenez le public à choisir notre produit plutôt que celui de quelqu’un d’autre », a déclaré Dwight Caines, co-président du marketing d’Universal Pictures. «Alors que nous étions habitués à créer l’événement pour les faire quitter la maison. Le pivot pour nous était maintenant que nous devons leur faire dire que cela vaut mon temps et mon argent à regarder à la maison. … Nous avons dû comprendre que les campagnes peuvent être plus courtes parce que nous sommes en concurrence avec tellement de choix que nous devons faire suffisamment de bruit dans une période de temps très concentrée et concentrée. “

Les jeunes doivent être servis, en ligne

Les conditions de quarantaine des derniers mois ont poussé les consommateurs de la génération Z à vivre en ligne encore plus qu’ils ne l’étaient avant la pandémie de coronavirus.

«Ce n’est pas très surprenant, mais nous avons constaté que la génération Z a vraiment évolué fortement en ligne, en particulier dans le mobile, en réponse au COVID et l’a fait d’une manière plus dramatique que dans l’ancienne génération», a déclaré Kenny Mitchell, directeur du marketing de Snapchat parent Snap. «Ils ont augmenté le temps passé et le temps passé sur le streaming, les jeux, les achats numériques à un rythme beaucoup plus élevé que les générations précédentes. Un bon exemple de cela est que sept achats sur 10 de nouveaux produits pour la première fois ont eu lieu numériquement pendant COVID-19 pour cette génération, ce qui est presque le double de celui des générations plus anciennes.

Le divertissement doit être servi, en ligne

Kevin Westcott, vice-président du leader américain des télécommunications, des médias et du divertissement pour Deloitte, a présenté des données de recherche indiquant que les consommateurs adoptent un large éventail d’options de streaming au milieu de la quarantaine. Le nombre moyen d’abonnements à des divertissements payants par foyer est de 12, mais pour les jeunes consommateurs, il est proche de 17. Quelque 32% des personnes interrogées ont déclaré avoir ajouté au moins un nouveau service pendant la période pandémique.

«Nous avons constaté une augmentation significative des abonnements à la musique en streaming, ainsi que des abonnements aux jeux», a déclaré Westcott. «Cela montre clairement une diversité du type de contenu auquel les gens ont accès. Cela montre également que les utilisateurs continuent d’ajouter de nouveaux abonnements à leur offre de divertissement à domicile. Alors, qu’avons-nous vu pendant la crise du COVID-19? Trente-deux pour cent des consommateurs que nous avons interrogés ont déclaré avoir ajouté au moins un nouveau service de vidéo en streaming de pages. Nous constatons une baisse ainsi qu’une substitution, mais dans l’ensemble, nous avons vu des ajouts.

Suivez votre étoile du nord

Thai Randolph, vice-président exécutif et directeur général de la plate-forme comique LOL Networks de Kevin Hart, a déclaré que l’entreprise reposait sur la fondation du lien étroit de Hart avec ses fans.

«Kevin est vraiment l’étoile du Nord de l’entreprise. C’était son bébé, mais je pense qu’à bien des égards, il donne le ton en termes de normes comiques, d’éthique de travail pour nous et tous nos partenaires, ainsi que de son empreinte sur les réseaux sociaux et de sa capacité à engager le public à tout moment, que ce soit sur scène ou en déplacement, c’est son entraînement du matin », a déclaré Randolph. «Être constamment connecté était vraiment le fondement de notre stratégie de distribution. Il réfléchit à l’endroit où se trouve son public, où sont les personnes avec lesquelles il veut se connecter et il va vers eux. Nous ne voulions donc pas adopter un «Si vous le construisez, ils viendront s’approcher». Nous avons dit: «Pensons au consommateur qui a un appétit pour ce contenu, puis laissez-moi aller m’installer avec lui». “