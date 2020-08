Je n’ai jamais été aussi heureux de ne pas être à l’école et de ne pas être parent. 2020 est une année chaotique en ce qui concerne l’école grâce à une crise mondiale appelée pandémie COVID-19. Certaines écoles tentent de rouvrir en personne tandis que d’autres s’engagent dans l’apprentissage en ligne. Et les deux solutions semblent être des catastrophes à leur manière. Ces tweets illustrent le chaos total du retour à l’école en 2020. Je n’envie pas du tout ces gens.

Si le premier élément de votre liste de choses à faire est de faire une liste de choses à faire, et que vous n’y êtes même pas arrivé, vous savez que les choses sont hors de contrôle. Ce pauvre enseignant n’est pas le seul à être débordé et stressé. Il y a peut-être une consolation à ce fait.

Quiconque pense que l’apprentissage en ligne est plus facile que l’école en personne peut s’asseoir dès maintenant. Le manque de fiabilité de la technologie est déjà en train de tout gâcher.

C’est tellement bizarre. Les enseignants emmènent virtuellement leurs nouveaux élèves dans l’école dans laquelle ils ne peuvent pas être. “Voici la bibliothèque. Nous aurions pu nous amuser beaucoup à lire des livres là-dedans. Voici la salle de sport. Cela aurait été agréable de pouvoir courir partout. là-dedans. ” Je ne peux pas imaginer que les enfants se sentent bien à ce sujet.

Certaines personnes s’habillent une fois l’école terminée, d’autres s’effondrent sur le lit et s’endorment parce que l’apprentissage en ligne est épuisant et étrange et que le monde entier est en feu. En parlant de ça …

Je crois que le mot que vous recherchez est “Yikes”. C’est trop vrai. Comment pouvons-nous nous attendre à ce que les enfants reprennent l’apprentissage, que ce soit en ligne ou en personne, alors que le reste du monde est une zone sinistrée. Les enfants sont perspicaces. Peu importe à quel point vous essayez de les protéger, ils captent ces choses et cela les affecte.

C’est trop drôle. Parfois, peu importe à quel point l’école est étrange et différente, les enfants et encore les enfants et ce sont de petits puants. Je serais un professeur terrible parce que j’éclaterais probablement en sanglots et hurlerais: “Je fais de mon mieux!” si un enfant me demandait ces trois semaines de cours.

Comprendre comment faire l’école en ligne n’est pas seulement difficile pour les enseignants et les enfants, mais aussi pour les parents. Ce regard confus et frustré sur leurs visages est hautement relatable. Je me sens pour tous ceux qui doivent faire face à l’école à quelque titre que ce soit en ce moment.

De nombreuses écoles et collèges utilisent une approche mélodieuse pour traiter l’école et le COVID-19, ne mettant en quarantaine que ceux qui ont été définitivement exposés. Dans cette école, les cours n’avaient même pas commencé avant une épidémie de COVID. Cela n’augure rien de bon pour le reste de l’année.

Les enfants qui ont du mal à rester éveillés et attentifs à l’école ont certainement du mal à s’adapter pour aller à l’école à trois pieds de leur lit. J’ai compris. Je veux dire, c’est juste là.

Si vous pensez que l’apprentissage en ligne est en quelque sorte plus clément et plus facile grâce à l’école en personne, détrompez-vous. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je pense que c’est probablement tellement pire d’être averti par e-mail ou par message de discussion sur les nouvelles affectations que si vous étiez en personne et qu’un enseignant vous en parlait.

