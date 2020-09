MTV ramène 16 et Pregnant, la série qui a lancé la franchise Teen Mom, comme une “série documentaire nouvellement repensée”. La nouvelle saison débutera le jeudi 6 octobre à 21 h HE et se déroulera sur six épisodes, mettant l’accent sur les toutes nouvelles jeunes mères et leurs familles.

Selon la description de MTV, la série réinventée explorera l’histoire de chaque adolescent sous plusieurs angles, y compris des confessionnaux vidéo de membres de la famille, pour donner aux téléspectateurs un regard plus approfondi sur leur vie. La renaissance survient quelques semaines à peine après la première de 16 et Récupération, la dernière retombée engendrée par la franchise. 16 and Recovering se concentre sur un groupe d’étudiants en convalescence après une toxicomanie à la Northshore Recovery High School de Beverly, dans le Massachusetts, et sa première a coïncidé avec le début du Mois national du rétablissement le 1er septembre.

«Plus d’une décennie après que« 16 ans et enceinte »ait joué un rôle important pour ramener le taux de grossesse chez les adolescentes à des niveaux records, nous partageons les histoires d’une nouvelle génération de jeunes parents et soulignons l’impact d’une grossesse non planifiée sur les familles – au-delà les mamans et les futurs papas – en montrant des moments authentiques et intimes avec les frères et sœurs et les futurs grands-parents face au changement de vie », a déclaré Nina L. Diaz, présidente et directrice du contenu créatif de ViacomCBS Entertainment & Youth Group, en référence à cette année 2014 étude.

16 and Pregnant, créé par Lauren Dolgen, diffusé pour la première fois en juin 2009. La popularité de sa série originale a lancé quatre retombées: Teen Mom (également connue sous le nom de Teen Mom: OG), Teen Mom 2, Teen Mom 3 et Teen Mom: Young et enceinte.