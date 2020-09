Tromper ou traiter? Même si vous ne sortez pas avec la tradition américaine, le 31 octobre, vous pourrez passer une sombre soirée d’Halloween lors d’une fête ou inviter des amis à se déguiser à la maison.

Que vous ayez déjà votre costume en tête ou non, ou si Halloween est plus une excuse pour faire une fête à la maison, nous avons compilé pour vous recettes rafraîchissantes et délicieuses pour épater vos invités.

La mise en scène est la clé, alors utilisez votre imagination et transformez votre fête d’Halloween en une vraie folie avec ces idées de nourriture pour la nuit la plus effrayante de l’année.

Desserts effrayants et délicieux

La chose la plus difficile à propos de cette recette est que vous devrez séparer le remplissage des Oreos du cookie. Tout le reste est si simple que vous vous demandez pourquoi vous ne l’avez pas fait auparavant.

Brownies fantomatiques. Encore une fois, nous personnalisons une recette traditionnelle telle que ce délicieux brownie et avec l’aide d’un nuage de sucre, vous obtiendrez un résultat merveilleux.

Coupes de boue avec des vers. Simple et parfait à faire avec les enfants. Cette recette doit être servie à la dernière minute, car elle doit être très froide et ne pas perdre la texture de la mousse.

Sauces à trempette rapide et houmous pour Halloween

Trempette au cimetière. Regardez à quel point cette recette de collation est authentique, qui peut faire partie d’une table de plats froids à une fête. Sa plus grande complication? Coupez la masse qui forme les pierres tombales et l’arbre sombre. Vous pouvez utiliser des couteaux comme ceux-ci pour créer plus de formes qui n’arrêteront pas de plonger.

Guacamonsters. Une sauce à l’avocat mais avec une finition monstre. Cette recette sera la star de toutes les fêtes d’enfants, et le mieux est que vous puissiez la préparer avec eux et que chacun décore son monstre comme il l’entend.

Des collations faciles et amusantes pour Halloween

Balais de sorcière au fromage. Ce fantasme ne pouvait pas être plus facile à réaliser. Il ne faut que trois ingrédients et cela peut être l’excuse parfaite pour cuisiner avec les petits de la maison. Et les balais sont tellement cool que même Sabrina serait fière.

Œufs d’araignée et de démon. Encore une recette avec œuf, cette fois avec une garniture au thon classique. Non seulement vous pouvez décorer avec ces deux propositions, utiliser votre imagination et créer votre propre œuf d’Halloween.

Serpents en brochettes. Vous pouvez vous servir pour les tremper ou les manger sous forme de grissini. Il est important que la pâte à pizza est aussi fine que possible pour que vous n’ayez pas de mazacote de pain.

Fosses à vers. Ajouter un vol au vent à un plat classique, on peut avoir une collation qui ressemble à un nid de vers. Sur une table décorée sur le thème d’Halloween, elle s’intègre parfaitement.

Os fracturés et sanglants. Cette recette est encore plus facile si vous avez un moule en os comme celui-ci, mais vous pouvez la faire à la main avec un peu plus de patience. Le résultat est délicieux et terrifiant.

Pommes de terre farcies Monster. Ces pommes de terre à gratin sont au mieux simples, et tout ce dont elles ont besoin est que vous ayez un peu de patience pour les décorer, mais cela ne demande pas beaucoup de talent.

Monstres de fromage. Dis moi qu’ils ne le sont pas adorable et parfait pour une fête d’Halloween. Ils sont amusants, simples à réaliser et un cadeau pour les enfants. Ils vont adorer.

Les plats principaux que vous pouvez préparer à l’Halloween

Le gâteau au poison de la sorcière. Cette recette de champignons salés est délicieuse. Les plus petits de la maison apprécieront de fabriquer le crâne qui lui donne l’aspect terrifiant et le manger sera un délice.

Chauves-souris au miel. Une autre option pour obtenir une assiette digne d’Halloween est d’utiliser une recette traditionnelle et lui donner une touche plus dramatique, comme cela arrive avec ces ailes de poulet. Lorsque le miel caramélise au four, il prend une teinte plus foncée parfaite pour une nuit de terreur.

Refroidir les poivrons farcis au chou rouge. L’option de plat principal végétalien est ces poivrons farcis, amusants et très très simples. Vous pouvez utiliser différentes couleurs sur les poivrons, à condition qu’il s’agisse de poivrons plats.

Des gâteaux pour un Halloween terrifiant

Gâteau de zombie. La chose la plus amusante à propos de cette recette est de faire le visage terrible de notre zombie le plus doux. Vous n’avez pas besoin d’être un artiste pour obtenir des résultats sur dix, juste en avoir envie. Bien que vous puissiez utiliser n’importe quel confiture, nous en recommandons un avec une base rouge pour lui donner plus de réalisme (groseilles à maquereau, cerises ou fraises, par exemple).

Tarte à la citrouille rustique et chauves-souris. Cette tarte à la citrouille est née sur la base d’une recette de tarte américaine typique, avec une garniture très automnale et c’est l’un des symboles d’Halloween. La décoration peut être avec des chauves-souris ou toute autre forme, comme des fantômes, des crânes ou des os.

Gâteau au cimetière au chocolat. Cette version d’un gâteau au chocolat classique demande juste un peu d’imagination pour obtenir d’excellents résultats.

Gâteau au chocolat Jack Skellington. Si nous parlons de The Nightmare Before Christmas, nous ne parlons pas seulement d’un merveilleux film de Tim Burton, mais aussi d’une source d’inspiration pour les nuits d’Halloween. Ce gâteau au chocolat décoré du visage de son protagoniste ne pouvait pas manquer à notre soirée.

Gâteau Bloody Red Velvet. Bien que ce soit une recette un peu plus complexe que celle des desserts précédents, c’est aussi une recette délicieuse et très spectaculaire. Un bon cadeau si vous êtes invité à un dîner Halloween et vous voulez porter quelque chose d’original.

Des bonbons, des biscuits et un cocktail effrayant pour terminer votre soirée d’Halloween

Monstres de chocolat. La pâte de ces hiboux est une éponge au chocolat moelleuse, sans œufs ni lactose et adaptée aux végétaliens. Idéalement, vous devriez faire des portions individuelles Avec l’aide d’un cutter, mais vous pouvez faire un gros gâteau et le décorer si vous avez moins de temps.

Petits gâteaux au chocolat terrifiants. Décorer de simples cupcakes au chocolat avec des crânes en chocolat blanc peut obtenir un résultat terrifiant et délicieux.

Tartelettes Œil de Sauron. Cette recette, tirée d’un merveilleux livre idéal pour les geeks comme moi, Gastronogeek, est également parfaite pour une nuit de terreur, car peu de choses sont aussi effrayantes que Sauron. Et en plus, ils sont délicieux, petit mot.

Biscuits d’araignée. Une recette simple qui se termine par une décoration très sur le thème d’Halloween. Les chocolats que vous utilisez doivent être arrondis pour obtenir un résultat optimal.

Biscuits aux yeux de monstre. Donner un tour à un recette simple de biscuits aux pépites de chocolat, nous pouvons obtenir un ensemble sucré pour Halloween qui lui donne une touche plus spéciale.

Cocktail sanglant. Ce cocktail ludique, adapté à tous les publics car il ne contient pas d’alcool, est idéal à boire frais, fraîchement sorti du frigo. Et si vous voulez lui donner une touche plus adulte, vous pouvez ajouter un peu de vodka, de rhum blanc et même de tequila. À votre goût.

Photos | Direct au palais