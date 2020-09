Airbus a dépassé Boeing dans les livraisons d’avions en août, avec 39 unités contre 13 de son rival, alors que le constructeur américain l’a fait dans les commandes, avec un total de huit, contre un seul du groupe européen.

Sur les 39 avions livrés par Airbus en août, 35 appartenaient à la famille A320, dont le premier A321neo à Gulf Air; deux A330, dont le premier A330-900 à la compagnie aérienne portugaise Orbest (Ávoris), et deux A350. Avec l’avion livré en août, 7% de moins par rapport à 42 le même mois de 2019 et dix de moins qu’en juillet, Airbus a livré, à ce jour en 2020, 284 unités, un Baisse de 43% d’une année sur l’autre par rapport à 500 il y a un an.

Boeing a livré 13 avions en août – contre 18 un an plus tôt et 4 en juillet – dont quatre étaient le modèle 787-9, un à ANA japonais, deux à United Airlines et un à Vistara en Inde, et trois 777F, à Lufthansa Cargo, DAE 4 Ireland et FedEX Express, qui ont également reçu deux 767-300F, en plus de deux P-3 (737-800A) pour l’US Navy et de deux KC46 (767-2C) pour l’USAF. En août, les livraisons de Boeing s’élevaient à 87 appareils contre 276 au cours de la même période de l’année précédente.

Airbus

Airbus n’a reçu qu’une seule commande en août, d’un ACJ320neo (avion d’affaires), qui totalise 370 jusqu’à présent cette année (262 en 2019), sans enregistrer de nouvelles annulations ce mois-ci. Jusqu’en août, le fabricant européen enregistre 67 annulations, 60% de moins par rapport à 167 à la même période un an auparavant, passant des commandes nettes à 303 (95 en 2019).

Le carnet de commandes d’Airbus pour les avions restant à livrer au 31 août était de 7501, dont 524 A220, 6091 de la famille A320 (dont 6034 de la famille A320neo), 319 A330 (dont 285 de la famille A330neo), 558 A350 XWB et neuf A380.

Boeing

Pour sa part, Boeing a reçu 8 nouvelles commandes en aoûtcontre six il y a un an, cinq d’entre eux du 737 MAX. Ce sont les premières commandes cette année pour ce modèle, immobilisé depuis mars 2019 après son implication dans deux accidents d’avion.

La compagnie charter polonaise Enter Air a commandé deux appareils 737 MAX, avec l’option de deux autres, et un client non identifié, trois unités du même modèle, tandis que la taïwanaise Eva Air a acheté trois avions 777F.

Ainsi, le constructeur américain a jusqu’à présent 67 commandes brutes cette année, contre 145 pour la même période de 2019, mais, en termes de net, il a perdu 932, un chiffre qui inclut les annulations et les conversions, lorsque les acheteurs ils préféraient un modèle d’avion différent.

Mois «paresseux»

Bien que le nombre de livraisons d’Airbus en Le mois d’août est inférieur à ceux présentés en juillet, Les analystes de Banco Sabadell soulignent que c’est un mois «saisonnièrement faible».

Et, de fait, les avions livrés en août sont déjà, malgré les conditions difficiles générées par le covid-19, très en phase avec les livraisons du même mois de 2019, ce qui renforce l’attente des analystes d’une seconde partie année la plus positive.

Plus précisément, il est prévu qu’en 2020, les livraisons chutent de 35% par rapport à l’année précédente, car une situation plus normalisée est attendue à partir du troisième trimestre et surtout au quatrième.

Pour Banco Sabadell, en outre, le fait que les annulations enregistrées jusqu’à présent dans l’année continuent d’être très limitées reste un facteur très positif, ce qui est conforme aux commentaires de la société indiquant qu’elle ne reçoit pas de demandes à cet égard, bien qu’elle reçoive des demandes. des retards de livraison.

Gracieuseté d’OkDiario