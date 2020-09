La Association latino-américaine d’Internet (ALAI) Il a mis en garde contre la proposition du paquet économique 2021 qui envisage un blocus des plates-formes numériques et des applications mobiles si elles ne respectent pas le paiement des taxes.

Par une déclaration, l’agence a assuré que la proposition réduirait le développement de l’économie numérique du pays ainsi que la stimulation des petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent 90% des unités économiques du pays.

L’instance a exprimé sa désapprobation des sanctions qu’elle a jugées « disproportionnées » par le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP).

«Comme nous l’avons exprimé il y a un an, nous pensons que la sanction du blocage temporaire des plateformes est une mesure disproportionnée et avec des conséquences graves pour l’écosystème numérique et notamment pour ses utilisateurs, car elle menace la nature ouverte d’Internet et de la l’exercice des droits humains fondamentaux tels que la liberté d’expression et l’accès à l’information », a déclaré Sissi de la Peña, responsable du commerce numérique et des organisations internationales pour l’ALAI.