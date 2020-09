Le candidat au Secrétariat général du parti National Regeneration Movement (Brunette), Antonio Attolini a demandé à l’Institut national électoral (INE) leur inscription au registre pour participer à l’élection de la nouvelle direction du parti.

Dans la plainte présentée au responsable du parti INE, Attolini a assuré que « des millions de militants Morena » n’apparaissent pas dans la liste remise, pour laquelle il a demandé au Secrétaire général de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar « d’autoriser l’entrée de tous les affiliés ».

Il a demandé au président de la INE, Lorenzo Córdova, qu’ils reconnaissent leur militantisme afin de participer au scrutin pour l’élection et de pouvoir enregistrer leur candidature au Secrétariat général de Morena.

Il a précisé que parmi les fonctionnaires qui sont dans «un état de vulnérabilité» en termes de droits politico-électoraux, se trouvent les candidats à la présidence de Brune, Mario Delgado et Alexandre Rojàs; le coordinateur du groupe parlementaire de Morena au Sénat, Ricardo Monreal, le secrétaire à l’énergie, Rocío Nahle, ainsi que la secrétaire à la fonction publique, Irma Eréndira Sandoval.

«Je demande à la Cour de recevoir le document et de le remettre à un magistrat et de pouvoir trancher en faveur de mes droits politiques électoraux et corriger cet état de vulnérabilité dans lequel je me trouve (…) ainsi que des hommes et des femmes de premier ordre qui ont été avec le mouvement combattant dès le premier jour avec le mouvement et qu’ils n’apparaissent pas dans le registre », a-t-il dit.