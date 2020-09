Pour «l’ex Venenosa» de ., la santé de sa mère est primordiale, et est au-dessus de tout et de tout le monde

Caroline Sandoval Elle a été renvoyée de Suelta La Sopa, depuis lors, elle a été la cible de critiques et d’accusations, car elle a dit tout ce qu’elle voulait et maintenant elle a même exposé davantage sa vie privée. Mais malgré toute la douleur qu’il a éprouvée, il assure, à travers les larmes, qu’il ne regrette rien.

« Si Dieu mettait toutes les choses qui se sont passées dans l’ordre où elles se sont produites, Il les ferait de nouveau de même »La Venenosa a déclaré dans une interview avec le magazine People.

On sait que l’événement qui a provoqué son effusion publique était la maladie de sa mère, qui a été diagnostiquée avec la maladie de Parkinson. Mais en pleine crise, Carolina ne regrette pas d’avoir choisi sa famille et d’avoir défendu sa mère. Elle admet que lorsqu’elle a appris la maladie de sa mère, elle a beaucoup pleuré.

Amalia Guzmán de Sandoval, 73 ans, s’est rendue chez le médecin pour recevoir la nouvelle qu’elle a communiquée à sa fille à son retour chez elle.

Carolina Sandoval parle rarement pleinement de la maladie de sa mère et a décrit aux gens le long moment qu’elle a vécu lorsque sa mère, face à face, lui a parlé de sa maladie et a exprimé son inquiétude. «Une larme est sortie et il m’a dit: ‘Eh bien ma fille, j’ai la maladie de Parkinson et tu vas me laisser faire ce que je fais. Tu vas me laisser continuer à jeter les ordures en descendant les escaliers », Dona Amalia lui a dit.

Carolina Sandoval est malade et explique si sa santé fera partie du procès qu’elle prépare

Concernant les événements survenus plus tard, Sandoval a de nouveau admis qu’elle avait été licenciée par High Hill Entertainment, car elle ne souhaitait pas apparaître sur le plateau de Suelta La Sopa, pour diffuser à partir du plateau du programme. Mais sa peur attrapait COVID-19, car la production ne prenait pas les précautions nécessaires face à la pandémie et leur crainte avant tout était de l’attraper et de ramener le virus chez eux.

Mais le fait que le déclencheur ait été son choix, c’est-à-dire le fait qu’il ait fait de la santé de sa mère une priorité, ne lui pèse pas, alors il assure qu’il le referait, sans crainte ni doute.